Толстеньким полицейским из Нью-Йорка стало легче жить

-Тю, та где вы видели, что бы полиция за преступниками бегала! - примерно так прокомментировала руководитель отдела обучения департамента полиции Нью-Йорка Хуанита Холмс.

Ладно, если быть точнее то она сказала следующее:

«Требование пробежать 1,5 мили (2,4 км) за 14 минут и 21 секунду сдерживало некоторых новобранцев, в том числе многих женщин, которые иначе закончили бы академию... Ни один патрульный на улице не бегает полторы мили».