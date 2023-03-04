Толстеньким полицейским из Нью-Йорка стало легче жить

А все дело в том, что Полицейская академия для привлечения в свои ряды новобранцев, решила отменить нормативы по бегу.
-Тю, та где вы видели, что бы полиция за преступниками бегала! - примерно так прокомментировала руководитель отдела обучения департамента полиции Нью-Йорка Хуанита Холмс.
Ладно, если быть точнее то она сказала следующее:
«Требование пробежать 1,5 мили (2,4 км) за 14 минут и 21 секунду сдерживало некоторых новобранцев, в том числе многих женщин, которые иначе закончили бы академию... Ни один патрульный на улице не бегает полторы мили».
Столь серьезные послабления для будущих бодипозитивных курсантов последовало после того, как за прошлый год из местной полиции уволилось более 3 000 офицеров. А это, на минуточку, больше чем за последние 20 лет.
Наверное, по тому что их заставляли сдавать нормативы по бегу, а не по тому что уровень преступности только за 2022 год вырос на 22,4% по сравнению с 21 годом.
Ну и для справки, сейчас достаточно всего шесть месяцев проучиться в академии для того, что бы стать офицером полиции в Нью-Йорке. В Европе на это уйдет 2 - 3 года, да еще и бегать заставляют.
Источник:
- Интересные истории про то, как дети позвонили в полицию
- Американец держал дома больше 100 животных в ужасных условиях
- Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро
- «Мы не относимся с уважением к убийцам. К чёрту полицию!»: движение Black Lives Matter призвало распустить силовые структуры в США
- Чиновника-трансгендера уволили из администрации Байдена за кражи в аэропортах
Когда-то ГИБДД сидели в кустах. И выписывали скоростные штрафы.
А я был одним из разработчиков такой аппаратуры.
Потом пришли камеры.
Необходимость в присутствии ГИБДД отпала.
А мне пришлось уволиться и перейти в отрасль кофе автоматов для нормального заработка.
Сейчас у каждого полицейского по экшн камере.
Китайцы, когда продвигали ИИ 7 лет назад, хвастались что могут найти любого человека в пределах материкового Китая за 15 минут.
Закрывали даже 20 летние висяки.
Потом разговор пошёл о социальном рейтинге в Китае с помощью сотен миллионов камер.
Сейчас за ИИ плотно взялись в США. По текущим новостям все, думаю, заметили.
Итого фото у полиции есть.
Куда преступник денется с подводной лодки (материковой Северной Америки).
На самолёте улетит?
Ха-ха.
Хм... У нас в школе, на физкультуре, нормативы гораздо жёстче были. Даже для девочек.
"Ты на работу устроился?
- Да.
- Кула?
- В пожарку. Отличная работа, спи сколько хочешь, настольные игры, хорошая библиотека, кормят отлично...НО!!!! Как пожар, так, хоть увольняйся!!!"
"Приключения принца Флоризеля".