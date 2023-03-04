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Толстеньким полицейским из Нью-Йорка стало легче жить

Толстеньким полицейским из Нью-Йорка стало легче жить

Автор:
04 марта 2023 10:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Бег   Нью-Йорк   США   нормативы   полицейская академия   полиция   
1356
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А все дело в том, что Полицейская академия для привлечения в свои ряды новобранцев, решила отменить нормативы по бегу.

-Тю, та где вы видели, что бы полиция за преступниками бегала! - примерно так прокомментировала руководитель отдела обучения департамента полиции Нью-Йорка Хуанита Холмс.


Ладно, если быть точнее то она сказала следующее:

«Требование пробежать 1,5 мили (2,4 км) за 14 минут и 21 секунду сдерживало некоторых новобранцев, в том числе многих женщин, которые иначе закончили бы академию... Ни один патрульный на улице не бегает полторы мили».


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Столь серьезные послабления для будущих бодипозитивных курсантов последовало после того, как за прошлый год из местной полиции уволилось более 3 000 офицеров. А это, на минуточку, больше чем за последние 20 лет.


Наверное, по тому что их заставляли сдавать нормативы по бегу, а не по тому что уровень преступности только за 2022 год вырос на 22,4% по сравнению с 21 годом.

Ну и для справки, сейчас достаточно всего шесть месяцев проучиться в академии для того, что бы стать офицером полиции в Нью-Йорке. В Европе на это уйдет 2 - 3 года, да еще и бегать заставляют.




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Метки: Бег   Нью-Йорк   США   нормативы   полицейская академия   полиция   
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21  комментарий
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644
surgy 2 часа назад
Нелюди, работать заставляют, ещё и бегать
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320
СергейБернатович Минуту назад
а если негр то и учиться не надо
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1k
K_II_T 37 минут назад
Полностью согласен.

Когда-то ГИБДД сидели в кустах. И выписывали скоростные штрафы.
А я был одним из разработчиков такой аппаратуры.

Потом пришли камеры.
Необходимость в присутствии ГИБДД отпала.
А мне пришлось уволиться и перейти в отрасль кофе автоматов для нормального заработка.

Сейчас у каждого полицейского по экшн камере.
Китайцы, когда продвигали ИИ 7 лет назад, хвастались что могут найти любого человека в пределах материкового Китая за 15 минут.
Закрывали даже 20 летние висяки.
Потом разговор пошёл о социальном рейтинге в Китае с помощью сотен миллионов камер.

Сейчас за ИИ плотно взялись в США. По текущим новостям все, думаю, заметили.
Итого фото у полиции есть.
Куда преступник денется с подводной лодки (материковой Северной Америки).
На самолёте улетит?
Ха-ха.
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406
Руслан 42 минуты назад
Зачем им бегать, если они чуть что сразу за ствол хватаются!??
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877
GoInDown 53 минуты назад
Именно поэтому они предпочитают в любой непонятной ситуации стрелять, бегать не охота)
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877
GoInDown 54 минуты назад
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480
ZeroCross.ru 58 минут назад
т.е цефалопоида уже никто не загонит ?
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42k
turyst Час назад
"Требование пробежать 1,5 мили (2,4 км) за 14 минут и 21 секунду сдерживало некоторых новобранцев, в том числе многих женщин, которые иначе закончили бы академию..."

Хм... У нас в школе, на физкультуре, нормативы гораздо жёстче были. Даже для девочек.
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3k
VPJ Час назад
Еще это напомнил старый анекдот. Не о ментах, а о доблестных пожарных.
"Ты на работу устроился?
- Да.
- Кула?
- В пожарку. Отличная работа, спи сколько хочешь, настольные игры, хорошая библиотека, кормят отлично...НО!!!! Как пожар, так, хоть увольняйся!!!"
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3k
VPJ Час назад
Ссылка www.youtube.com


"Приключения принца Флоризеля".
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72k
Доктор Джонс Час назад
Не останавливайтесь! И в армии США нужно снижать требования!
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31k
Slonyash Час назад
Заботятся.
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7k
Том Сойер Час назад
Спасибо, бро....

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877
GoInDown Час назад
Снижают требования, значит работать за эти деньги никто не хочет.
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