Мэр американского города Южный Фултон обокрал чужой дом

Более абсурдной новости вы за сегодня явно не узнаете.
Халиду Камау, мэру города Южный Фултон в столичной Атланте, было предъявлено обвинение в незаконном проникновении на чужую территорию и краже со взломом первой степени. И да, он чернокожий.
В рамках расового разнообразия во власти, мэром избрали представителя Black Lives Matter (общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих). Но внезапно выяснилось, что идея была мягко говоря не очень удачной. Несмотря на высокую должность, чиновник не бросил мародерство и по привычке решил обнести чужой дом.
В 7 часов утра хозяин обнаружил, что в его доме кто-то посторонний. После логичного вопроса, какого лешего тут происходит, незнакомец крикнул в ответ: “Ты знаешь, кто я, черт возьми? Я мэр, и я подожду, пока сюда прибудет моя полиция, и посмотрю, что произойдет потом ”.
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Мужик срочно вызвал полицию и каково же было их удивление, когда они действительно обнаружили там мэра. Камау заявил, что его не правильно поняли и дом на шоссе Каскад Пальметто - это дом его мечты, и что он хотел бы приобрести недвижимость. А залез туда, чтобы просто посмотреть.
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Мэр был обвинен в незаконном проникновении на территорию и краже со взломом первой степени и помещен в тюрьму округа Фултон. Правда, в тот же день его освободили под залог в размере 11 000 долларов. На время расследования его отстранили от занимаемой должности.
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