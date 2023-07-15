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Мэр американского города Южный Фултон обокрал чужой дом

Мэр американского города Южный Фултон обокрал чужой дом

Автор:
15 июля 2023 09:49
Сообщество : Криминал
Метки: Камау   США   Южный Фултон   взлом   кража   чиновник   
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Более абсурдной новости вы за сегодня явно не узнаете.

Халиду Камау, мэру города Южный Фултон в столичной Атланте, было предъявлено обвинение в незаконном проникновении на чужую территорию и краже со взломом первой степени. И да, он чернокожий.


В рамках расового разнообразия во власти, мэром избрали представителя Black Lives Matter (общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих). Но внезапно выяснилось, что идея была мягко говоря не очень удачной. Несмотря на высокую должность, чиновник не бросил мародерство и по привычке решил обнести чужой дом.


В 7 часов утра хозяин обнаружил, что в его доме кто-то посторонний. После логичного вопроса, какого лешего тут происходит, незнакомец крикнул в ответ: “Ты знаешь, кто я, черт возьми? Я мэр, и я подожду, пока сюда прибудет моя полиция, и посмотрю, что произойдет потом ”.


Мужик срочно вызвал полицию и каково же было их удивление, когда они действительно обнаружили там мэра. Камау заявил, что его не правильно поняли и дом на шоссе Каскад Пальметто - это дом его мечты, и что он хотел бы приобрести недвижимость. А залез туда, чтобы просто посмотреть.


Мэр был обвинен в незаконном проникновении на территорию и краже со взломом первой степени и помещен в тюрьму округа Фултон. Правда, в тот же день его освободили под залог в размере 11 000 долларов. На время расследования его отстранили от занимаемой должности.

Источник:

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Метки: Камау   США   Южный Фултон   взлом   кража   чиновник   
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5  комментариев
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1k
zu4ara 55 минут назад
А залез туда, чтобы просто посмотреть.
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turyst 7 минут назад
Иначе, у него бюджет города не сходился.
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1k
Демьян 19 минут назад
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15k
Shtoppi 52 минуты назад
а чего еще от неггера ожидать то было? )))
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