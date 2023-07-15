Мэр американского города Южный Фултон обокрал чужой дом

В рамках расового разнообразия во власти, мэром избрали представителя Black Lives Matter (общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих). Но внезапно выяснилось, что идея была мягко говоря не очень удачной. Несмотря на высокую должность, чиновник не бросил мародерство и по привычке решил обнести чужой дом.

В 7 часов утра хозяин обнаружил, что в его доме кто-то посторонний. После логичного вопроса, какого лешего тут происходит, незнакомец крикнул в ответ: “Ты знаешь, кто я, черт возьми? Я мэр, и я подожду, пока сюда прибудет моя полиция, и посмотрю, что произойдет потом ”.