Колоритные кадры с просторов России, которые поймут только наши люди

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Самоирония всегда была сильной стороной наших людей. В обиду мы не дадим себя, оскорблять своих не позволим, но вот по-доброму постебаться над собой и друзьями можем. В этой подборке как раз собраны кадры с разных уголков страны. И смех тут, и грех!
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