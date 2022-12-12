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Колоритные кадры с просторов России, которые поймут только наши люди

Колоритные кадры с просторов России, которые поймут только наши люди

Автор:
12 декабря 2022 16:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Прикол   жить   жить в россии   колоритные кадры   с просторов россии   фото из росии   
1393
14

Самоирония всегда была сильной стороной наших людей. В обиду мы не дадим себя, оскорблять своих не позволим, но вот по-доброму постебаться над собой и друзьями можем. В этой подборке как раз собраны кадры с разных уголков страны. И смех тут, и грех!

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Метки: Прикол   жить   жить в россии   колоритные кадры   с просторов россии   фото из росии   
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2  комментария
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18k
anpetrof 12 минут назад
Комментарий к фото
Маразм крепчал
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5k
perekrestok 4 минуты назад
Анекдот вспомнился.
- Стой! Стреляю!
-Стою.
- Стреляю.
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