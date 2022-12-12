Колоритные кадры с просторов России, которые поймут только наши люди

Самоирония всегда была сильной стороной наших людей. В обиду мы не дадим себя, оскорблять своих не позволим, но вот по-доброму постебаться над собой и друзьями можем. В этой подборке как раз собраны кадры с разных уголков страны. И смех тут, и грех!