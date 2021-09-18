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Колоритные кадры, которые наглядно рассказывают о жизни в России

Колоритные кадры, которые наглядно рассказывают о жизни в России (16 фото)

Автор:
18 сентября 2021 07:28
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   из жизни   колоритно   колоритные кадры   прикол   
1706
16

Никого обидеть или задеть этим постом не хочу, просто ведь лучше увидеть, чем добавлять какие-то комментарии и пользователи. Самое прекрасное в нашей стране - это люди, но иногда они делают такие странные и забавные вещи, что остается только крутить пальцем у виска.

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Метки: Россия   из жизни   колоритно   колоритные кадры   прикол   
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53k
Dominus 45 минут назад
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Autumn2015 5 минут назад
Тик-Ток это всего лишь белорусские пельмени )))))))
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420
Демьян 9 минут назад
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