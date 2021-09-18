Колоритные кадры, которые наглядно рассказывают о жизни в России

Никого обидеть или задеть этим постом не хочу, просто ведь лучше увидеть, чем добавлять какие-то комментарии и пользователи. Самое прекрасное в нашей стране - это люди, но иногда они делают такие странные и забавные вещи, что остается только крутить пальцем у виска.