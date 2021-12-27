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Все дорожает и дорожает: подводим неутешительные итоги 2021 года

Все дорожает и дорожает: подводим неутешительные итоги 2021 года (20 фото)

Автор:
27 декабря 2021 15:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Юмор   жить в россии   новый год   прикол   продукты   смех   цены   
2848
20
Вот и подходит к концу очередной год, на который мы возлагали большие надежды. Но, по сути, ничего кроме сумасшедшего роста цен мы не получили. Ничего! Не стоит расстраиваться! Следующий год будет лучше и все наладится (но это не точно)!
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Метки: Юмор   жить в россии   новый год   прикол   продукты   смех   цены   
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
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23k
Владимир 5 минут назад
Он был не простым
Он был не простым
Он был не простым
Он был не простым
Он был не простым
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416
zenon 17 минут назад
Люди не понимают. Страна растёт, растут и цены. Скоро люди до страны доставать не будут, даже к полу.
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449
Карл Такойто 19 минут назад
Не ну картофель с ,,Азбуки вкуса,, выкладывать за 600руб это конечно такое себе
Азбука вкуса типо элитный магазин и раньше в нём был какой то смысл,там было много европейских продуктов сыры,молочка,всякие колбасы-хамоны,овощи,фрукты и т.д. Это всё давно уже под санкциями,поэтому там сейчас в основном продают вполне обычные консервы,соусы,печеньки и т.д. из Европы,но в Европе вся эта продукция продается в обычных магазинах и стоит совершенно обычных денег. В Азбуке вкуса какой нибудь соус который можно купить в Европе в условном Lidl за 1,5евро(120руб) продается за 700руб потому что а ху..ли вы хотели,магазин то элитный
с картошкой то же самое,обычная чищеная российская картошка,укропом посыпанная но 640 руб,потому что читайте выше магазин сука элитный)) я понимаю что для многих кто туда ходит,они вообще на цены смотрят,это как говорится ещё ладно,но если вы туда ходите и считаете что платите за что то эксклюзивное,спешу вас огорчить вас просто разводят)
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361
imho Карл Такойто Минуту назад
Глобус Гурмэ еще есть
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19k
Евгений 23 минуты назад
Заехал на заправку сегодня. 92-й уже, сцуко, 52 с копейками!!!
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19k
Евгений 24 минуты назад
Я как раз в конце 2020 и собрал себе новый комп. А в январе цены уже поползли вверх. и мой комп стал дороже на треть! Это не считая видеокарты, которую я купил годом ранее. Она подорожала в 4 раза!
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922
Игорь Меншиков Полчаса назад
Как из фильма:Когда это закончится?
Никогда!
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63k
красный диплом. 47 минут назад
Те кто устроили придуманный ковид перешли ко второй фазе - тотальное снижение уровня жизни. Они просто обесценивают американский доллар. Звучит обидно для патриотов сочувствую.. Но правда в том что США управляют мировой экономикой. A вторых там не бывает.
Есть только первые - это те кто собирают cливки.. Если у вас есть деньги покупайте золото.
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121k
DeOrio Час назад
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1k
roman-delisov Час назад
Что скажите, кремлеботы и запутинцы? Инфляция 4% или мировая тенденция?
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47k
Хельги 2 часа назад
А сегодня Россиюшка ГЫБНЕТ особенно сильно.
Может хоть авто поменьше станет и пробки на дорогах рассосутся, а также появятся свободные парковочные места? А то так жрать не чего, что припарковаться сука негде, и в маркетах от изголодавшихся с телегами не проталкнешся...
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67k
Максим 2 часа назад
Это вы у нас в РБ не были при процветающем социализме Лукашенко. Мы на ваш рост цен смотрим с усмешкой.
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−4
Федор 2 часа назад
каждый год одни и теж ноют
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416
zenon roman-delisov 13 минут назад
Если 4% разделить на два, то как раз получается в два раза. Если от 4% отнять тройку, получается ещё страшней в 10 раз. Надо уметь пользоваться математикой.
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