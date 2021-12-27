Все дорожает и дорожает: подводим неутешительные итоги 2021 года

2848
20
Вот и подходит к концу очередной год, на который мы возлагали большие надежды. Но, по сути, ничего кроме сумасшедшего роста цен мы не получили. Ничего! Не стоит расстраиваться! Следующий год будет лучше и все наладится (но это не точно)!
×
×
3. Как думаете, будет ли актуален этот мем в следующем году, если изменить года на 2021 и 2022 соответственно?
Источник:
Ссылки по теме:
- Вы видели, сколько стоят новые авто? Реакция соцсетей на действия дилеров
- Даже не вздумайте идти на новогодний корпоратив! Прошлогодний кошмар еще в памяти
- "Хочу просто выжить": что ждут россияне от нового 2022 года
- "Чтобы квартира в Москве и 300 тысяч в месяц": требования к мужчинам на сайтах знакомств
- Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
76
Понравилось76
Новости партнёров
Он был не простым
Он был не простым
Он был не простым
Он был не простым
BP, Санкт Петербург.
Никогда!
Есть только первые - это те кто собирают cливки.. Если у вас есть деньги покупайте золото.
Может хоть авто поменьше станет и пробки на дорогах рассосутся, а также появятся свободные парковочные места? А то так жрать не чего, что припарковаться сука негде, и в маркетах от изголодавшихся с телегами не проталкнешся...