Смешные объявления, найденные и придуманные на просторах России

Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда

"Ну и как там жизнь после ипотеки?": забавные комментарии к постам...

"Не хочу подвергать себя опасности, я не герой, извините":...

Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах

Эй, не стойте слишком близко – я щеночек, а не киска! Поведение...

Спасение пса из смертельной ловушки

Настойчивый ухажёр решил напасть на охранника магазина

Какое наказание понёс Дантес за убийство Пушкина

Походники увидели тощую пуму, которая едва двигалась

В яблочко, или порция убойных наблюдений от пользователей соцсетей

Не поддающиеся логике: факты, в которые трудно поверить

Житель Воронежа помог задержать цыгана, сбежавшего от полиции

Советский "выживший": штурман, который выпал из самолёта над Аляской

Уходим в подземелья: 20 примеров того, каким может быть подземный...

Как ускорить жену во время шопинга

Открытие, о котором должны знать все

Фотоподборка

Крушение надежд: реакция пса на маленькую порцию еды