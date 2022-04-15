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Смешные объявления, найденные и придуманные на просторах России

Смешные объявления, найденные и придуманные на просторах России (16 фото)

Автор:
15 апреля 2022 15:51
Метки: жить в россии   надписи   объявления   прикол   смешные объявления   фото   
2604
16

В России живет много умных и образованных людей, а еще одна отличительная черта русских - чувство юмора. Здорово, когда люди могут посмеяться даже над собственными ошибками. Сегодня мы покажем искрометные объявления, которые могли придумать только наши люди.

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Источник:

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Метки: жить в россии   надписи   объявления   прикол   смешные объявления   фото   
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2  комментария
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Y 10 минут назад
Ребят, не нужно юморить приписывая подписи к фото. Не очень смешно получается
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Миха 19 минут назад
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