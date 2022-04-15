Смешные объявления, найденные и придуманные на просторах России

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В России живет много умных и образованных людей, а еще одна отличительная черта русских - чувство юмора. Здорово, когда люди могут посмеяться даже над собственными ошибками. Сегодня мы покажем искрометные объявления, которые могли придумать только наши люди.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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