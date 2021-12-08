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"Хочу просто выжить": что ждут россияне от нового 2022 года

"Хочу просто выжить": что ждут россияне от нового 2022 года (16 фото)

Автор:
08 декабря 2021 12:49
Сообщество : Жить в России
Метки: 2022   Юмор   жить в россии   новый год   прикол   смех   соцсети   
2208
16
2021 год подходит к своему логическому завершению. Что тут сказать... выдался он очень непростым. Сейчас пользователи соцсетей активно фантазируют на тему года 2022. Каким он будет? Что нам он него ждать? Присоединяйтесь к этому обсуждению и вы!
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Метки: 2022   Юмор   жить в россии   новый год   прикол   смех   соцсети   
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5  комментариев
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4k
Алексей Полчаса назад
А вы, товарищ Клаус, нам тут и нафиг не нужны. Пидзуйте в свою Америку!
Мы будем ждать нашего Деда Мороза!
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27k
Мойша 9 минут назад
Комментарий к фото
Откуда дровишки?
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1k
Антон Штопаный 44 минуты назад
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7k
Позитив 49 минут назад
всё будет ок!!!!
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70
В-ий Час назад
елка из противогазов становится еще более подозрительной, если знать, что ее установили в декабре 2019 (!) года. (Рязань)
Ну а по теме я лично оптимист, и если кто-то думает, что хуже уже не будет - спешу уверить - БУДЕТ-БУДЕТ) кстати, 2022 год не просто тигра, а голубого тигра
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