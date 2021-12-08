"Хочу просто выжить": что ждут россияне от нового 2022 года

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2021 год подходит к своему логическому завершению. Что тут сказать... выдался он очень непростым. Сейчас пользователи соцсетей активно фантазируют на тему года 2022. Каким он будет? Что нам он него ждать? Присоединяйтесь к этому обсуждению и вы!
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Мы будем ждать нашего Деда Мороза!
Ну а по теме я лично оптимист, и если кто-то думает, что хуже уже не будет - спешу уверить - БУДЕТ-БУДЕТ) кстати, 2022 год не просто тигра, а голубого тигра