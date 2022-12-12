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17 альтернативных ёлок на Новый год, которые выглядят оригинально и создают настроение праздника

17 альтернативных ёлок на Новый год, которые выглядят оригинально и создают настроение праздника

Автор:
12 декабря 2022 15:03
Метки: 2023 год   Ёлки   елки   новогодняя ёлка   новый 2023   новый год   праздник   
640
18

Новый год уже наступает на пятки, потому на улицах и в магазинах начался ажиотаж на ёлки. Мы собрали в этой подборке разные варианты, как можно украсить новогоднее дерево.

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А у вас будет ёлка на новый год: живая или искуственная?



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Метки: 2023 год   Ёлки   елки   новогодняя ёлка   новый 2023   новый год   праздник   
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5  комментариев
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154
Михаил 13 минут назад
Модератор, там елка со свастикой
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20k
Сталкер 5 минут назад
Чушь и бред.
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588
Kra 7 минут назад
Хорошая мысль!
Сделаю, пожалуй, именно такую в этом году!

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58k
Похабыч 12 минут назад
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Атмосфера радости? Для кого? Для "радужных"?Понятненько - пропаганда!
А это вообще преступление - здесь присутствуют жёлто-голубые цвета!
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