17 альтернативных ёлок на Новый год, которые выглядят оригинально и создают настроение праздника

640
18
Новый год уже наступает на пятки, потому на улицах и в магазинах начался ажиотаж на ёлки. Мы собрали в этой подборке разные варианты, как можно украсить новогоднее дерево.
×
×
А у вас будет ёлка на новый год: живая или искуственная?
Источник:
Ссылки по теме:
- Новогодние украшения с улиц всего мира
- Британский журналист назвал «пошлым пережитком сталинизма» новогодние праздники в России
- "Голубого огонька" не будет: Лев Лещенко рассказал, что в этом году новогоднее шоу отменено
- 30 необычных и забавных новогодних украшений от пользователей сети
- Как в середине лета якуты празднуют Новый год
Новости партнёров
реклама
Сделаю, пожалуй, именно такую в этом году!
А это вообще преступление - здесь присутствуют жёлто-голубые цвета!