"Голубого огонька" не будет: Лев Лещенко рассказал, что в этом году новогоднее шоу отменено

В связи с последними событиями в этом году новогодняя ночь будет проводиться иначе. Привычного нам "Голубого огонька" не будет.

В прошлых годах примерно в это время артистов уже приглашали на съёмки новогодних программ для телевидения. В этом году никого ещё не приглашали.