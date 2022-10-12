"Голубого огонька" не будет: Лев Лещенко рассказал, что в этом году новогоднее шоу отменено

Народный артист России Лев Лещенко рассказал, что в этому году новогоднего "Голубого огонька" не будет. По словам артиста, он приглашение не получал. В новогоднюю ночь по телевидению покажут нечто другое.
В связи с последними событиями в этом году новогодняя ночь будет проводиться иначе. Привычного нам "Голубого огонька" не будет.
В прошлых годах примерно в это время артистов уже приглашали на съёмки новогодних программ для телевидения. В этом году никого ещё не приглашали.
«Нет пока никакого «огонька». Снимается только в «Крокусе» один концерт, который по телевидению покажут. Мне не предлагали никакого «Голубого огонька», не приглашали. Будет только в «Крокусе» концерт, там дуэты новогодние — и все», — сказал Лев Лещенко.
Если верить словам Лещенко, наступление 2023 года будет праздноваться иначе. Или просто 80-летнего Льва Лещенко не позвали на очередной "Голубой огонёк".
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АНТИФИШКИ
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