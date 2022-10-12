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"Голубого огонька" не будет: Лев Лещенко рассказал, что в этом году новогоднее шоу отменено

"Голубого огонька" не будет: Лев Лещенко рассказал, что в этом году новогоднее шоу отменено

Автор:
12 октября 2022 09:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лещенко   голубой огонёк   интересное   новый год   праздник   фото   шоу бизнес   
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Народный артист России Лев Лещенко рассказал, что в этому году новогоднего "Голубого огонька" не будет. По словам артиста, он приглашение не получал. В новогоднюю ночь по телевидению покажут нечто другое.

В связи с последними событиями в этом году новогодняя ночь будет проводиться иначе. Привычного нам "Голубого огонька" не будет.

В прошлых годах примерно в это время артистов уже приглашали на съёмки новогодних программ для телевидения. В этом году никого ещё не приглашали.

«Нет пока никакого «огонька». Снимается только в «Крокусе» один концерт, который по телевидению покажут. Мне не предлагали никакого «Голубого огонька», не приглашали. Будет только в «Крокусе» концерт, там дуэты новогодние — и все», — сказал Лев Лещенко.

Если верить словам Лещенко, наступление 2023 года будет праздноваться иначе. Или просто 80-летнего Льва Лещенко не позвали на очередной "Голубой огонёк".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Лещенко   голубой огонёк   интересное   новый год   праздник   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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128
Sata33 Час назад
Ура , наконец-то я не увижу эти лица в Новый Год ...
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657
figurist 54 секунды назад
Льва Валерьяновича не позвали, зато я знаю Аллу Галкину сто процентов на голубой огонёк зовут
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9k
GRuslan 7 минут назад
Какие нахрен огоньки, все что планируется потратить на развлекательные программы нужно пустить на помощь нашей армии. Как можно развлекаться когда наши ребята сидят в окопах без должной экипировки. Там много чего надо и квадрики и медикаменты.
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 12 минут назад
наконец то !!!!!! этот фальшивый(его снимают за пару месяцев до НГ) празник уберут.
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24k
Сибиряк 19 минут назад
Ссылка coub.com
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6k
DZEN 20 минут назад
НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
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4k
SR 40 минут назад
Наконец-то хорошая новость!
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17k
Алексей Теуш 49 минут назад
А мы с женой один хрен дискотеку 80х смотреть будем.
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254
sergizs Алексей Теуш 6 минут назад
ХМ ,а мы будем смотреть фестиваль в Вудстоке с ВЕЛИКИМИ ЛЗ , Д П и дальше по списку.
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12k
Eltiftel 56 минут назад
Ага... нового "огонька" не будет, покажут старый, с уехавшими "патриотами"
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6k
sumrаknn Час назад
Каждый день, из года в год, мне давит на уши поп-звук
Завывания 6пядей, модных питаров и сук
Тех, кто покрывает тупость маской псевдокрасоты
А отсутствие таланта – эластичностью пижды
Шоу-бизнес изливает семя в лоно поп-пижды
И поблекнувшим на смену лезет новая звезда
И пока пижда рожает, шоу-бизнес процветает
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Ёёёёё карны бабай! Как же теперь без пошлятины Новый год встречать?
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26k
Ваня Час назад
слава яйцам, дождались наконец-то!!!
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8k
Борис Карабанов Час назад
Какой же теперь "Голубой огонёк"? С кем? Моисеева нет, Галкина нет... Ряды поредели.
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