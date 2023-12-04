Немец побил рекорд по количеству новогодних ёлок дома

57-летний Томас Йеромин собрал дома 555 елок, 89 из которых стоит в гостиной. Немец со своей женой установил мировой рекорд по «наиболее украшенным рождественским ёлкам в одном месте». Интересно, анекдот про "Выкини ёлку..." он слышал?
57-летний Томас Йеромин и его супруга Сюзанна из городка Ринтельн на севере Германии установили мировой рекорд по «наиболее украшенным рождественским ёлкам в одном месте». В собственном доме площадью 180 кв. м они разместили 555 деревьев, -сообщает немецкий BILD.
Чтобы нарядить все это великолепие, им понадобилось около 108 000 шаров, 48 000 огоньков и неизвестно сколько евро.
В гостиной они уместили 89 деревьев. Другие толпятся в спальне, коридоре и даже в уборной. Достижение официально подтвердил Институт рекордов Германии.
Немецкая чета не забывает об экономии, даже когда речь идёт об их увлечении. Поскольку цены на электроэнергию растут, они перешли на экономичные светодиоды в гирляндах. А уже к 6 января они планируют полностью демонтировать сказочный лес.
Посмотреть на чудо-дом приезжают гости со всей Германии и даже из других стран.
Источник:
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