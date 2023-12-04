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Немец побил рекорд по количеству новогодних ёлок дома

Немец побил рекорд по количеству новогодних ёлок дома

Автор:
04 декабря 2023 22:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Томас Йеромин   елки   коллекция   немец   праздник   рождество   
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57-летний Томас Йеромин собрал дома 555 елок, 89 из которых стоит в гостиной. Немец со своей женой установил мировой рекорд по «наиболее украшенным рождественским ёлкам в одном месте». Интересно, анекдот про "Выкини ёлку..." он слышал?

57-летний Томас Йеромин и его супруга Сюзанна из городка Ринтельн на севере Германии установили мировой рекорд по «наиболее украшенным рождественским ёлкам в одном месте». В собственном доме площадью 180 кв. м они разместили 555 деревьев, -сообщает немецкий BILD.

Чтобы нарядить все это великолепие, им понадобилось около 108 000 шаров, 48 000 огоньков и неизвестно сколько евро.

В гостиной они уместили 89 деревьев. Другие толпятся в спальне, коридоре и даже в уборной. Достижение официально подтвердил Институт рекордов Германии.

Немецкая чета не забывает об экономии, даже когда речь идёт об их увлечении. Поскольку цены на электроэнергию растут, они перешли на экономичные светодиоды в гирляндах. А уже к 6 января они планируют полностью демонтировать сказочный лес.

Посмотреть на чудо-дом приезжают гости со всей Германии и даже из других стран.

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Метки: Томас Йеромин   елки   коллекция   немец   праздник   рождество   
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7  комментариев
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9k
Бритва 2 часа назад
разве у них нет кота?
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BarOb 2 часа назад
На ритуальный салон похоже
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12k
Летучий Мыш 2 часа назад
Как раз сегодня смотрели репортаж про них. У меня вопрос возник, как они с пылью борются?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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