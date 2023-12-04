Немец побил рекорд по количеству новогодних ёлок дома

57-летний Томас Йеромин и его супруга Сюзанна из городка Ринтельн на севере Германии установили мировой рекорд по «наиболее украшенным рождественским ёлкам в одном месте». В собственном доме площадью 180 кв. м они разместили 555 деревьев, -сообщает немецкий BILD.

Чтобы нарядить все это великолепие, им понадобилось около 108 000 шаров, 48 000 огоньков и неизвестно сколько евро.