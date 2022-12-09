30 необычных и забавных новогодних украшений от пользователей сети

Наверное, у каждой семьи в коробке с украшениями для елки найдется как минимум одна странная или нелепая «семейная реликвия», которую попросту жалко выкидывать. Новый год к нам уже мчится, так что самое время последовать примеру героев этого поста и поделиться ими со всем интернетом! Хотя вряд ли что-то переплюнет куклу вуду с пришпиленной к ней фотографией любимого дедушки...