30 необычных и забавных новогодних украшений от пользователей сети

Наверное, у каждой семьи в коробке с украшениями для елки найдется как минимум одна странная или нелепая «семейная реликвия», которую попросту жалко выкидывать. Новый год к нам уже мчится, так что самое время последовать примеру героев этого поста и поделиться ими со всем интернетом! Хотя вряд ли что-то переплюнет куклу вуду с пришпиленной к ней фотографией любимого дедушки...
2. "Вот игрушка в виде бекона, которую я сделала сама. Почему бекон? Не знаю, просто подумала, что получится мило"
3. "Это Кит, праздничный череп. Раньше его вешали на верхушку, но теперь мы прячем его среди нижних веток, чтобы напугать детей"
8. "Карточка для проезда в нью-йоркском метро. Не знаю, что она делает на дереве, но так уже давно повелось"
11. "Мы называем его "Ололоевым". Старший брат сделал его в 2016 году из ракушки, и с тех пор мы каждый год вешаем его на шею ангелу"
17. "Мы повесили эту бирку от ботинок Timberland на елку несколько лет назад, и с тех пор вешаем ее каждый год"
28. "Шишечка! Я сделала ее в детском саду в 1990 году... Мама до сих пор вешает ее на елку каждый год"
29. "В этом году верхушку нашей елки украшает кукла вуду с пришпиленной к ней фотографией моего дедушки"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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