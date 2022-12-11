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Мужчина построил дом из бутылок и хотел открыть в нем музей космонавтики

Мужчина построил дом из бутылок и хотел открыть в нем музей космонавтики

Автор:
11 декабря 2022 09:49
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Бутылка   в мире   дом   здание   интересно   музей   руины   хлам   
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Катаясь по различным уголкам Ленинградской области, можно найти достаточно много интересных построек, которые находятся почти в каждом населенном пункте.

Люди здесь часто жили творческие, поэтому можно наткнуться на достаточно нестандартную архитектуру зданий, многие из которых уже давным-давно заброшены.

Как-то раз в интернете я нашел информацию про достаточно странный дом-дачу, находящуюся недалеко от Санкт-Петербурга, и будучи в этом славном городе с очередным визитом - мы с товарищами не могли не посетить данное место.

Это знаменитый дом-дача Олега Архипова, достаточно известный в узких кругах самострой, который, к сожалению, уже начал разрушаться. В эпоху Советского Союза и космической гонки Олег задумал создать на своем дачном участке настоящий музей космонавтики. Но, как это и бывает, денег и времени банально не хватало на столь грандиозную задумку. Строительство дома растянулось настолько, что уже и страны, в которой он задумал создать музей, внезапно не оказалось.

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Что интересно: в качестве стройматериала Олег использовал обычный мусор со свалки, но больше всего он любил пластиковые и стеклянные бутылки, видимо, из-за их доступности.

Увидев, что строит Олег, соседи начали копировать стиль его строительства из мусора, поэтому отголоски необычного дизайна его дома можно встретить до сих пор и на соседних участках поселка.

К сожалению, за несколько месяцев до нашего приезда обвалилась крыша вместе с самым узнаваемым элементом на ней - бетонным шаром. Стены из силикатного кирпича обрушились, теперь над ними лежит огромный расколотый шар.

Теперь дом из бутылок превратился в настоящую свалку мусора и общественный туалет, что сильно печалит и огорчает.

Вот такое необычное сооружение построил на своем дачном участке простой советский работяга. Правда жаль, что его задумка так и не увидела свет в полной мере и его идея превратилась в руины.

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Метки: Бутылка   в мире   дом   здание   интересно   музей   руины   хлам   
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1  комментарий
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google.ru Час назад
Очень напоминает всю Россию..
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