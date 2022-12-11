Мужчина построил дом из бутылок и хотел открыть в нем музей космонавтики

Люди здесь часто жили творческие, поэтому можно наткнуться на достаточно нестандартную архитектуру зданий, многие из которых уже давным-давно заброшены.

Как-то раз в интернете я нашел информацию про достаточно странный дом-дачу, находящуюся недалеко от Санкт-Петербурга, и будучи в этом славном городе с очередным визитом - мы с товарищами не могли не посетить данное место.

Это знаменитый дом-дача Олега Архипова, достаточно известный в узких кругах самострой, который, к сожалению, уже начал разрушаться. В эпоху Советского Союза и космической гонки Олег задумал создать на своем дачном участке настоящий музей космонавтики. Но, как это и бывает, денег и времени банально не хватало на столь грандиозную задумку. Строительство дома растянулось настолько, что уже и страны, в которой он задумал создать музей, внезапно не оказалось.