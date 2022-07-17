7 особенностей квартир в Израиле, которые покажутся странными россиянам

Без отопления и прихожих — изучаем израильские бытовые традиции.
Однушки в дефиците
В Израиле нечасто можно встретить тесное жилье. Большинство семей многодетные, поэтому и пространства должно быть много. Это удивляет туристов и репатриантов из России, где многие выросли в однокомнатных «хрущевках», а взять в ипотеку крохотную «студию» — обычное дело. Как правило, площадь квартир в Израиле начинается от 100 м2.
Нет прихожих
В обычной израильской квартире отсутствует пространство, где мы привыкли оставлять обувь и верхнюю одежду. Сразу за дверью начинается основное помещение. В Израиле не считают нужным переплачивать за эту пару квадратных метров при покупке квартиры — вся жилплощадь должна быть функциональной.
Комната безопасности
Страна находится в зоне боевых действий, поэтому дома оснащены бомбоубежищами на случай авиаудара. Комната безопасности может быть рассчитана на одну или несколько семей, стены выполнены из особо прочного бетона и стали.
Нет центрального отопления
Это обычная особенность в странах с теплым климатом, схожая ситуация и в Турции. Летом отопление ни к чему, но зимой без теплых батарей может быть прохладно и сыро, иногда в домах заводится плесень. Израильтяне спасаются электрическими обогревателями и кондиционерами в режиме обогрева.
Жалюзи вместо штор
В Израиле очень жаркий климат, поэтому люди стараются всеми силами затемнить свои жилища. Привычные нам тканевые завесы на окнах для этого подходят плохо: чтобы добиться полного блэкаута в квартире, чаще используют плотные жалюзи или рулонные шторы.
Минималистичный дизайн
Южные страны обычно ассоциируются с буйством красок и разнообразием оттенков в оформлении жилищ. На самом же деле живущие в жарком климате люди вынуждены каждый день спасаться от палящего зноя.
Обои клеить не рационально — выгорят через несколько месяцев. Поэтому стены просто красят в белый цвет. Из-за этого дизайн жилищ порой выглядит минималистичным.
Кухня — не место для приема пищи
Как мы отметили выше, семьи в Израиле большие, а значит, для совместных посиделок нужно много места. Поэтому стол накрывают в просторной комнате, которую россияне назвали бы гостиной или залом. Впрочем, эта тенденция постепенно уходит в прошлое из-за современной планировки квартир, где кухня совмещена с обеденной зоной и гостиной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Довольно условная практичность.
В целом никаких сомнений, что в Израиле много кто живет в квартирах более 100кв. метров, но есть сильные сомнения, что квартир более 100кв.м. - большинство.
Я просто на работе. Только вечером смогу пофотать
"Любой каприз за Ваши деньги!"
Однушки строят редко - невыгодно. Отдельные коммуникации, отдельная хоть маленькая куня, санузел. Однушки новые строят как социальное жильё для одиноких пенсионеров. Бывают перестроенные из многокомнатных квартир - там, где жильё очень дорогое. Их снимают молодые семьи.