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7 особенностей квартир в Израиле, которые покажутся странными россиянам

7 особенностей квартир в Израиле, которые покажутся странными россиянам

Автор:
17 июля 2022 08:57
Сообщество : Факты
Метки: Израиль   в мире   дом   евреи   интересно   особенность   факты   фото   
2144
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Без отопления и прихожих — изучаем израильские бытовые традиции.

Однушки в дефиците

В Израиле нечасто можно встретить тесное жилье. Большинство семей многодетные, поэтому и пространства должно быть много. Это удивляет туристов и репатриантов из России, где многие выросли в однокомнатных «хрущевках», а взять в ипотеку крохотную «студию» — обычное дело. Как правило, площадь квартир в Израиле начинается от 100 м2.


Нет прихожих

В обычной израильской квартире отсутствует пространство, где мы привыкли оставлять обувь и верхнюю одежду. Сразу за дверью начинается основное помещение. В Израиле не считают нужным переплачивать за эту пару квадратных метров при покупке квартиры — вся жилплощадь должна быть функциональной.


Комната безопасности

Страна находится в зоне боевых действий, поэтому дома оснащены бомбоубежищами на случай авиаудара. Комната безопасности может быть рассчитана на одну или несколько семей, стены выполнены из особо прочного бетона и стали.

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Нет центрального отопления

Это обычная особенность в странах с теплым климатом, схожая ситуация и в Турции. Летом отопление ни к чему, но зимой без теплых батарей может быть прохладно и сыро, иногда в домах заводится плесень. Израильтяне спасаются электрическими обогревателями и кондиционерами в режиме обогрева.


Жалюзи вместо штор

В Израиле очень жаркий климат, поэтому люди стараются всеми силами затемнить свои жилища. Привычные нам тканевые завесы на окнах для этого подходят плохо: чтобы добиться полного блэкаута в квартире, чаще используют плотные жалюзи или рулонные шторы.

Минималистичный дизайн

Южные страны обычно ассоциируются с буйством красок и разнообразием оттенков в оформлении жилищ. На самом же деле живущие в жарком климате люди вынуждены каждый день спасаться от палящего зноя.

Обои клеить не рационально — выгорят через несколько месяцев. Поэтому стены просто красят в белый цвет. Из-за этого дизайн жилищ порой выглядит минималистичным.


Кухня — не место для приема пищи

Как мы отметили выше, семьи в Израиле большие, а значит, для совместных посиделок нужно много места. Поэтому стол накрывают в просторной комнате, которую россияне назвали бы гостиной или залом. Впрочем, эта тенденция постепенно уходит в прошлое из-за современной планировки квартир, где кухня совмещена с обеденной зоной и гостиной.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   в мире   дом   евреи   интересно   особенность   факты   фото   
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14  комментариев
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80k
parallax Час назад
Без прихожки неудобно. Не представляю, входную дверь сразу в зал... а потом из зала в туалет, спальню, кухню...
Довольно условная практичность.
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1k
Мурчелло Минуту назад
А че не написано,что местные ублюдки делают из двух комнат четыре,из трех шесть.Из подвалов,туалетов,складов и сдают за бешеные деньги.
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8k
Игорь 16 минут назад
… Как правило, площадь квартир в Израиле начинается от 100 м2. ….. - ага-ага.
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5k
heta 43 минуты назад
Смотрю некоторых блогеров из Израиля, иногда мелькают кадры разного жилья, оно там в массе не выглядит даже на 80-90кв.м., что у нас давно стандарт для трешек в новострое. Да и про себя этот блогер пишет, что живет в 55кв.м. Комнатки в основном маленькие. Центральный зал - да, обычно вполне просторный. Как самая большая комната в нашей трешке.
В целом никаких сомнений, что в Израиле много кто живет в квартирах более 100кв. метров, но есть сильные сомнения, что квартир более 100кв.м. - большинство.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 44 минуты назад
тут их хата как в описании поста
Ссылка youtu.be
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517
Папай 55 минут назад
Еще мне понравилась система освещения подъездов. Везде светятся выключатели. Нажал и свет на твоем этаже, около лифта или при входе в подъезд зажегся. И нет этого ненужного, по полдня освещения лестничных маршей. С экономией у ребят все нормально. Бз перегибов
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5k
livaneth 56 минут назад
Сейчас накидают 500 коментариев и 1000 картинок.
Я просто на работе. Только вечером смогу пофотать
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517
Папай 59 минут назад
какие там классные лоджии. Они огромны. Это нечто. Там люди семьями ужинают. И семья это не только муж и жена
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9k
Izrin Maria Час назад
И площадь и планировка жилья очень зависят от уровня доходов владельцев.
"Любой каприз за Ваши деньги!"
Однушки строят редко - невыгодно. Отдельные коммуникации, отдельная хоть маленькая куня, санузел. Однушки новые строят как социальное жильё для одиноких пенсионеров. Бывают перестроенные из многокомнатных квартир - там, где жильё очень дорогое. Их снимают молодые семьи.
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262
Тоша 2 часа назад
Ещё бы текст сопровождался настоящими фото, интереснее было бы)
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