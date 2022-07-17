7 особенностей квартир в Израиле, которые покажутся странными россиянам

Однушки в дефиците

В Израиле нечасто можно встретить тесное жилье. Большинство семей многодетные, поэтому и пространства должно быть много. Это удивляет туристов и репатриантов из России, где многие выросли в однокомнатных «хрущевках», а взять в ипотеку крохотную «студию» — обычное дело. Как правило, площадь квартир в Израиле начинается от 100 м2.

Нет прихожих

В обычной израильской квартире отсутствует пространство, где мы привыкли оставлять обувь и верхнюю одежду. Сразу за дверью начинается основное помещение. В Израиле не считают нужным переплачивать за эту пару квадратных метров при покупке квартиры — вся жилплощадь должна быть функциональной.

Комната безопасности

Страна находится в зоне боевых действий, поэтому дома оснащены бомбоубежищами на случай авиаудара. Комната безопасности может быть рассчитана на одну или несколько семей, стены выполнены из особо прочного бетона и стали.