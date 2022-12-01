Советское бомбоубежище под жилым домом

Поэтому, большую часть убежищ под жилыми домами мне удавалось видеть в отвратительном виде.

На фото ниже - представлено редкое исключение, в котором удалось побывать. Объект находится под жилой пятиэтажкой, имеет входы с улицы и из подъезда.

Дверь в подъезд была приоткрыта. Спокойно захожу, и спускаюсь вниз по лестнице. Вижу перед собой открытую герметичную дверь, достаю фотоаппарат и штатив и приступаю к осмотру объекта и съемке.