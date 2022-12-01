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Советское бомбоубежище под жилым домом

Советское бомбоубежище под жилым домом

Автор:
01 декабря 2022 10:15
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: бомбоубежище   в мире   здание   интересно   репортаж   факты   фото   
1529
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Обычно, бомбоубежища (защитные сооружения гражданской обороны) под жилыми домами, превращаются в непригодные "подвалы" благодаря самим жителям. Местные превращают их в склады с банками огурцов, помидоров и грибочков. Но это в лучшем случае! Некоторые умудряются воспользоваться удобным случаем и выпилить из объекта весь металл.

Поэтому, большую часть убежищ под жилыми домами мне удавалось видеть в отвратительном виде.

На фото ниже - представлено редкое исключение, в котором удалось побывать. Объект находится под жилой пятиэтажкой, имеет входы с улицы и из подъезда.

Дверь в подъезд была приоткрыта. Спокойно захожу, и спускаюсь вниз по лестнице. Вижу перед собой открытую герметичную дверь, достаю фотоаппарат и штатив и приступаю к осмотру объекта и съемке.

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В первую очередь, в глаза бросается ухоженность объекта. Герметичные двери не ржавые, не просевшие и легким движением руки свободно открываются и закрываются. Несмотря на то, что на улице минусовая температура - внутри достаточно тепло. И это, мне показалось странным, пока не понял, что убежище отапливается.

Через широкий тамбур оборудованные герметичными дверями захожу в главное помещение убежища - зал для укрываемых. Чистота и пустота. Нет никакого хлама, строительных материалов, колясок, велосипедов и овощехранилищ. В таком состоянии, объект полностью готов обеспечить безопасность жителям дома. Все самое необходимое, включая средства индивидуальной защиты, койки для размещения укрываемых, продукты и медикаменты завозятся по команде в короткие сроки.

Ходил и осматривал объект используя мощный фонарь, поэтому, включать свет так и не стал пробовать. Уверен на все 100% что он там был.

Зал укрываемых примерно рассчитан на 300 человек. К сожалению, помещение дизельной электростанции и вентиляционной камеры, были закрыты на замок. Поэтому, эти комнаты мне осмотреть не удалось.

Это редкий случай, побывать в старом советском убежище в идеальном состоянии под жилым домом.

Помимо зала укрываемых и герметичных тамбуров удалось осмотреть санузел. Там всего пару раковин, и пару унитазов. Напротив раковины, внизу, установлена маленькая батарея, которая жарит теплом.

Скорее всего, именно система отопления в зимнее время, не позволяет объекту прогнить от влаги. Если отопление в убежище не подавать, оно быстро "отсыреет" и превратится в рассадник ржавчины и плесени.

Завершаю осмотр объекта посещением штаба гражданской обороны. там, сохранились советские плакаты, а на потолке закреплены баки с запасами питьевой воды.

Сворачиваю фототехнику, запихиваю в рюкзак и поднимаюсь на улицу. Это 4-й по счету посещенной мной советский бомбарь под жилым домом, в котором приятно находится. Надеюсь, он таким и останется, но никогда не пригодится:)

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Метки: бомбоубежище   в мире   здание   интересно   репортаж   факты   фото   
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8  комментариев
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2k
Walther 41 минуту назад
Прекрасная подборка фото дверей и дверных проемов!
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54k
Die Safari Полчаса назад
На Мосфильмовской улице в Москве их было много, лазил еще в восьмидесятые. Спускаться туда в одиночку опасно, минимум двое, чтобы второй остался снаружи. А то слесаря, например, увидят открытую дверь - закроют и замок повесят. А оттуда уже никто вас не услышит.
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5k
Акуна 52 минуты назад
Обычное состояние этих сооружений-запущенность и залиты нечистотами.
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28k
Volga_34 54 минуты назад
Тема абсолютно не раскрыта.. Коридоры, двери.. Вы издеваетесь?
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518
Лютый вам Бетховен 56 минут назад
К сожалению, помещение дизельной электростанции и вентиляционной камеры, были закрыты на замок.
====================================
Это чтобы такие "любопытствующие"
не шастали куда не следует. А за пост спасибо
, у нас такого нет - только подвал и трубопроводы.
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1k
Шурман Час назад
В Алмате их много было , да и станции радио локации на 9ти этажках
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1k
КолдурасЪ Час назад
До сих пор помню,как в детстве манили такие подземные объекты!
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