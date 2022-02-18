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В Сан-Диего есть дом, который свисает с крыши университета

В Сан-Диего есть дом, который свисает с крыши университета (4 фото)

Автор:
18 февраля 2022 08:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в мире   дизайн   дом   здание   интересно   креатив   фото   
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Этот маленький деревенский дом взгромоздился на один из корпусов Калифорнийского университета в Сан-Диего. Кажется, что домик упал с неба.

Зачем его там установили и живет ли в нем кто-то, рассказываем ниже.


Инсталляция, а не настоящее жилье

Корейский художник и скульптор До Хо Су, получивший образование в Школе дизайна Род-Айленда, предложил свое собственное нестандартное видение кампуса. Так получилось, что над инженерным корпусом в семь этажей повис домик.

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Домик Fallen Star, что переводится как «Падающая звезда», — 18-е произведение в серии постоянных паблик-арт-инсталляций Коллекции Стюарта в Калифорнийском университете. Благодаря пожертвованиям, Фонду коллекции и Национальному фонду искусств инсталляции были задуманы, спроектированы, установлены, обставлены и благоустроены в соответствии с уникальным видением художников.


Маленький дом, созданный по образцу одного знакомого Су в Род-Айленде, минималистичный, но полностью меблированный, с уютным интерьером и ландшафтным дизайном. На газоне перед ним даже раскинулась цветущая лужайка.

Головокружительный объект

Этот дом немного похож на старое Таинственное место (Mystery Spot), которое расположено дальше на север в Санта-Крус: от него может немного закружиться голова, и дело здесь не только в высоте. Он спроектирован со странными углами и необычными стенами, окнами и дверьми. Если провести некоторое время внутри этого домика, который будто упал с неба, то невольно могут начать подкашиваться коленки — настолько нестандартно его внутреннее убранство. Его необычная планировка действительно может вызвать головокружение.

Посещение дома бесплатное. Открыт для публики по вторникам и четвергам с 11:00 до 14:00. Он находится на вершине Джейкобс-холла, в конце Инженерного переулка. Можно войти через главный вход и подняться на лифте на 7-й этаж.

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Метки: архитектура   в мире   дизайн   дом   здание   интересно   креатив   фото   
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Алексей 2 часа назад
Элли из сказки уже здесь))

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