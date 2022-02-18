В Сан-Диего есть дом, который свисает с крыши университета

Зачем его там установили и живет ли в нем кто-то, рассказываем ниже.

Инсталляция, а не настоящее жилье

Корейский художник и скульптор До Хо Су, получивший образование в Школе дизайна Род-Айленда, предложил свое собственное нестандартное видение кампуса. Так получилось, что над инженерным корпусом в семь этажей повис домик.