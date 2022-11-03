Советский ассортиментный кабинет: зачем он был нужен

Так, например, в довоенное время была целенаправленно создана организация с интересным названием - Ассортиментный кабинет, которая представляла собой крупное звено в системе специализированных министерств и ведомств, отвечающих за производство товаров широкого потребления.

Что характерно, эта организация не была изобретением советских чиновников - подобные Ассортиментные кабинеты появились еще в дореволюционной России при крупных текстильных предприятиях. Сотрудники этих кабинетов изучали спрос на товары, создавали нечто вроде ТЗ (техническое задание) для предприятий, занимались разработкой рекламной продукции.

В советское время первый Ассортиментный кабинет был создан в 1926 году при текстильном синдикате, разделив их по специализации - одно направление занималось шелковыми тканями, другое - шерстяными. Ну а в 1950 году был создан Центральный ассортиментный кабинет.

Основной задачи этой новой организацией были очень правильные вещи: изучать спрос населения на новинки и требования к качеству уже имеющегося ассортимента товаров; составлять перечни современных сезонных коллекций обуви и одежды; разрабатывать рекомендации для предприятий по улучшению ассортимента; продвижение улучшенных моделей товаров и пр.