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Советский ассортиментный кабинет: зачем он был нужен

Советский ассортиментный кабинет: зачем он был нужен

Автор:
03 ноября 2022 10:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   ассортиментный кабинет   интересно   люди   познавательно   товар   факты   фото   
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Такая насущная проблема из жизни рядового советского человека, как нехватка на прилавках магазинов красивой, удобной и современной одежды/обуви и прочих постоянно востребованных товаров, была злободневной темой многих сатирических публикаций.

Конечно же, это совсем не означает, что в магазинах вообще ничего не было, как об этом сегодня любят писать некоторые "знатоки" советской жизни. Но и трудностей с приобретением по-настоящему красивых вещей тоже было предостаточно, хотя попытки справиться с такой ситуацией, безусловно, предпринимались.

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Так, например, в довоенное время была целенаправленно создана организация с интересным названием - Ассортиментный кабинет, которая представляла собой крупное звено в системе специализированных министерств и ведомств, отвечающих за производство товаров широкого потребления.

Что характерно, эта организация не была изобретением советских чиновников - подобные Ассортиментные кабинеты появились еще в дореволюционной России при крупных текстильных предприятиях. Сотрудники этих кабинетов изучали спрос на товары, создавали нечто вроде ТЗ (техническое задание) для предприятий, занимались разработкой рекламной продукции.

В советское время первый Ассортиментный кабинет был создан в 1926 году при текстильном синдикате, разделив их по специализации - одно направление занималось шелковыми тканями, другое - шерстяными. Ну а в 1950 году был создан Центральный ассортиментный кабинет.

Основной задачи этой новой организацией были очень правильные вещи: изучать спрос населения на новинки и требования к качеству уже имеющегося ассортимента товаров; составлять перечни современных сезонных коллекций обуви и одежды; разрабатывать рекомендации для предприятий по улучшению ассортимента; продвижение улучшенных моделей товаров и пр.

И нужно отметить, что на первых порах работа Ассортиментного кабинета приносила очень даже неплохие результаты. Но примерно с начала 60-х эта организация взяла на себя на себя дополнительные функции, занявшись также дизайном первичной и подарочной упаковки; отбором образцов для выставок различного уровня - в том числе, и международного; изготовлением рекламных каталогов, проспектов, брошюр и листовок.

Это новое направление деятельности довольно быстро приняло серьезные масштабы: при организации открылись картонажные мастерские, которые стали делать подарочные коробки и прочую дизайнерскую упаковку; появились хранилища для коллекций новых товаров, стали создаваться библиотеки с литературой по вопросам ассортимента, открывались неизбежные в рекламной деятельности фотоателье с лабораториями.

Чуть позже при Центральном ассортиментном кабинете возник художественный совет, многочасовые заседания которого посвящались обсуждению вопросов о дальнейшем расширении и улучшении ассортимента товаров текстильной и легкой промышленности.

Отдельная секция этого совета взяла на себя задачу рассмотрения и утверждения различных товарных знаков и образцов первичной упаковки. В общем, штат организации разрастался не по дням, а по часам, все вроде бы были заняты делом, каждый отдел рапортовал об успешно проделанной работе, и только покупатель оставался в недоумении, видя странное расхождение между тем, что публиковалось на страницах модных журналов и тем, что предлагали магазины...

В общем, задумка в плане того, чем должен заниматься Ассортиментный кабинет, была неплохой, вот только реализация оказалась далеко не соответствующей ожиданиям.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   ассортиментный кабинет   интересно   люди   познавательно   товар   факты   фото   
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