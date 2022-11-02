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Писатели-фантасты пушкинских времён: что удалось предсказать

Писатели-фантасты пушкинских времён: что удалось предсказать

Автор:
02 ноября 2022 10:30
Сообщество : Факты
Метки: будущее   интересно   писатели   предсказание   факты   фантастика   фото   
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Многие почему-то считают, что литературная фантастика возникла сравнительно недавно, а первую книгу о путешествиях во времени написал англичанин Герберт Уэллс. Неправда!

Первое произведение о путешествиях во времени сочинил русский писатель Фаддей Булгарин. Это было… аж в 1824 году.

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В рассказе «Правдоподобные небылицы, или Странствия по свету в 29 веке» Булгарин предсказал чугунные дома, самодвижущиеся кресла, обесценивание золота, экологический кризис и... моду на арабский язык.

Как видим, некоторые его предсказания уже сбылись! А ещё он предсказал парашютно-десантные войска за 88 лет до того, как инженер Глеб Котельников создал первый парашют.

А Владимир Фёдорович Одоевский, автор всем известного детского рассказа "Городок в табакерке" в своём фантастическом романе "4338-й год" (написанном в 1835 году) он предсказал... массовую культуру! Приведём цитату:

"Вышедши наверх к нашему аеростату, мы увидели на ближней платформе толпу людей, которые громко кричали, махали руками и, кажется, бранились. «Что это такое?» – спросил я у Хартина.

«О, не спрашивайте лучше, – отвечал Хартин, – эта толпа – одно из самых странных явлений нашего века. В нашем полушарии просвещение распространилось до низших степеней; оттого многие люди, которые едва годны быть простыми ремесленниками, объявляют притязание на ученость и литераторство; эти люди почти каждый день собираются у передней нашей Академии, куда, разумеется, им двери затворены, и своим криком стараются обратить внимание проходящих. Они до сих пор не могли постичь, отчего наши ученые гнушаются их сообществом, и в досаде принялись их передразнивать, завели также нечто похожее на науку и на литературу; но, чуждые благородных побуждений истинного ученого, они обратили и ту и другую в род ремесла: один лепит нелепости, другой хвалит, третий продает, кто больше продаст – тот у них и великий человек…"


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: будущее   интересно   писатели   предсказание   факты   фантастика   фото   
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Едондер пуп Час назад
Ну, последнее - это достаточно снобистское предсказание о последствиях всеобщего образования. Пока не появился интернет у всех и каждого это так не работало))
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Панченко Сергей 20 минут назад
Последняя цитата очень походит к современной литературе, где умение обладать талантами необязательно. Продавцы и реклама создают сейчас тренды.
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