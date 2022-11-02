Писатели-фантасты пушкинских времён: что удалось предсказать

В рассказе «Правдоподобные небылицы, или Странствия по свету в 29 веке» Булгарин предсказал чугунные дома, самодвижущиеся кресла, обесценивание золота, экологический кризис и... моду на арабский язык.

Как видим, некоторые его предсказания уже сбылись! А ещё он предсказал парашютно-десантные войска за 88 лет до того, как инженер Глеб Котельников создал первый парашют.