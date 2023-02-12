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Байка: ткань, из которой шили все - от одеял до портянок

Байка: ткань, из которой шили все - от одеял до портянок

Автор:
12 февраля 2023 09:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   байка   интересно   одежда   ткань   факты   фото   
597
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Была в советские времена одна очень распространенная ткань, которая встречалась всем без исключения в самых разных изделиях. Наши детские тонкие одеяльца были сделаны из этой ткани, мальчишечьи теплые зимние рубашки, девчачьи платьица и халатики, детские утепленные пеленки, спортивные костюмы, ночные сорочки и много-много других вещей шили из этого материала - байки.

Эту очень мягкую, теплую и плотную ткань с густым начесом, который получали путем ворсования, выпускали двух категорий: хлопчатобумажную и шерстяную (самая распространенная группа) и из искусственного и синтетического штапельного волокна.

Были еще и такие нюансы производства, как особенности выработки полотна - байку делали как методом саржевого, так и сатинового переплетения нитей, но эти подробности обычно мало кого интересуют в силу их специфичности.

Просто интересно то, что характерное для байки саржевое плетение было заменено на сатиновое специальное для производства таких предметов одежды, как теплое нательное белье, портянки, младенческие конверты для прогулок на улице, подкладки кожаных пальто, пеленок и даже для производства некоторых детских игрушек и кукольной одежды.

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Самой распространенной была хлопчатобумажная байка, а вот шерстяная уже в 50-е годы начала утрачивать свою актуальность и заменяться более современными тканями. Шерстяная байка имела волнистую ворсистую поверхность и специфический глянец, что выглядело довольно красиво и потому этот материал использовали для пошива женских пальто.

Но из-за своей плотности ткань была настолько тяжелой, что красивое пальто превращалось в настоящую обузу для хрупких женских плеч, поэтому постепенно от производства подобной ткани стали отказываться в пользу шерстяных.

Также существовало и такое понятие, как техническая байка - кто в детстве носил валенки с галошами, тот наверняка помнит ту мягкую и приятную на ощупь ткань яркого-малинового цвета, которой были отделаны галоши внутри - это и была техническая байка. В советской товарной номенклатуре она так и называлась - шерстяная галошная байка.

Синтетическую байку часто использовали в качестве фильтров на различных промышленных предприятиях, а также в роли заменителя обувной подкладочной кожи. Для этого отрезы материала в двусторонним ворсом пропитывали каучуковыми составами, в итоге получая дешевый аналог тонкой искусственной кожи.

Но, конечно, большинству советских людей, незнакомых с различными производственными нюансами, байка больше всего запомнилась в виде легких и теплых одеял и такой же теплой, уютной одежды.

Помните что-нибудь байковое из своего детского гардероба?

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Метки: СССР   байка   интересно   одежда   ткань   факты   фото   
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6  комментариев
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
есть дома одеялко мягкое мягкое !!!
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Sumrak58100 4 минуты назад
Из детского не помню, а вот новенькие байковые портянки в армии, это да!
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smakido Полчаса назад
Даже само название "байка"- какое -то мягкое и теплое !
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