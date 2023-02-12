Байка: ткань, из которой шили все - от одеял до портянок

Эту очень мягкую, теплую и плотную ткань с густым начесом, который получали путем ворсования, выпускали двух категорий: хлопчатобумажную и шерстяную (самая распространенная группа) и из искусственного и синтетического штапельного волокна.

Были еще и такие нюансы производства, как особенности выработки полотна - байку делали как методом саржевого, так и сатинового переплетения нитей, но эти подробности обычно мало кого интересуют в силу их специфичности.

Просто интересно то, что характерное для байки саржевое плетение было заменено на сатиновое специальное для производства таких предметов одежды, как теплое нательное белье, портянки, младенческие конверты для прогулок на улице, подкладки кожаных пальто, пеленок и даже для производства некоторых детских игрушек и кукольной одежды.