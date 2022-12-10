Суть человеческая: трепетная любовь к котятам при совершенном безразличии к людям

Чернов категорически отказал. Тогда опьяненный вином и жаждой мести Нечаев ушел. За топором. Которым совершенно хладнокровно зарубил своего нечаянного благодетеля. Капли крови остались на подкладке пальто, висевшем на вешалке.

Спустя пару часов в мастерскую наведалась соседка и обнаружила тело. Прибывшие стражи закона обнаружили пропажу денег, а женщина отметила, что исчезло новое пальто: портной справил обновку совсем недавно.

Отыскать убийцу не составило труда: Нечаев нежился в объятьях дам легкого поведения в публичном доме. Подкладка пальто, рубашка и спина были испачканы кровью. Сначала он отказывался признавать вину, хамил и дерзил. Но под тяжестью улик сознался и снова загремел в казематы, на прежнее место.

Как-то во время прогулки заключенного в его камеру пробралась уличная кошка: хвостатая искала укромное местечко для родов. Нечаев, вернувшись, упросил, чтобы ему оставили двух малышей. Получив разрешение, он покупал молоко для котят на последние гроши, кормил их, согревал и ухаживал.