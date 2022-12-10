Суть человеческая: трепетная любовь к котятам при совершенном безразличии к людям

Случается так, что какое-то подспудное чувство прямо требует, чтобы человек совершал пусть небольшие, но добрые дела. Но, увы, доброта может выйти и боком.
Эта странная, но поучительная история произошла очень давно, в 1871 году. Казанский портной по фамилии Чернов переживал о будущем души и накануне светлого праздника Пасхи старался сделать для мира что-то доброе. В тот год пожилому человеку вздумалось облагодетельствовать какого-нибудь несчастного. И подходящая кандидатура попалась – писарь Нечаев, прозябавший в казематах за воровство.
Портной уплатил залог в размере 50 рублей и взял бедолагу на поруки. Привел в мастерскую, где жил и работал, подарил пару новых рубах, подбросил денег – серебряный рубль. Нечаев испарился с серебром и вернулся через несколько дней в совершенно невменяемом виде. И снова потребовал денег.
Чернов категорически отказал. Тогда опьяненный вином и жаждой мести Нечаев ушел. За топором. Которым совершенно хладнокровно зарубил своего нечаянного благодетеля. Капли крови остались на подкладке пальто, висевшем на вешалке.
Спустя пару часов в мастерскую наведалась соседка и обнаружила тело. Прибывшие стражи закона обнаружили пропажу денег, а женщина отметила, что исчезло новое пальто: портной справил обновку совсем недавно.
Отыскать убийцу не составило труда: Нечаев нежился в объятьях дам легкого поведения в публичном доме. Подкладка пальто, рубашка и спина были испачканы кровью. Сначала он отказывался признавать вину, хамил и дерзил. Но под тяжестью улик сознался и снова загремел в казематы, на прежнее место.
Как-то во время прогулки заключенного в его камеру пробралась уличная кошка: хвостатая искала укромное местечко для родов. Нечаев, вернувшись, упросил, чтобы ему оставили двух малышей. Получив разрешение, он покупал молоко для котят на последние гроши, кормил их, согревал и ухаживал.
Суд приговорил преступника к 10 годам каторги за убийство. Надо сказать, что отставной писарь был человек огромной силы. После заседания он начал буйствовать: отобрал у одного из конвойных ружье, согнул штык, выдрал из кладки кирпич, угрожая забить охрану.
Требовалось заковать буяна в кандалы. Но на это нужно было разрешение прокурора. А этот пост как раз занимал Анатолий Федорович Кони – знаменитый русский юрист, общественный деятель и судебный оратор. Немного подумав, Кони сказал повременить с цепями и отобрать у преступника котят. Когда животных забрали, раздавленный арестант лег на пол, отказался от еды и тихо рыдал весь день. Успокоился только после их возвращения. И в дальнейшем вел себя тихо, ухаживая за животными.
А вам доводилось сталкиваться с ситуациями, соответствующими поговорке «Не делай добра – не получишь зла»?
Источник:
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