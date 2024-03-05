Мигрант, убивший 17-летнюю девушку в Новосибирске, проведёт за решёткой 15 лет

Когда Хамроев пригрозил Алине убийством, мать девушки подала три заявления в полицию, однако с таджиком даже не провели беседы, хотя ранее он был уже судим. В 2017 году он снимал квартиру у пожилой женщины, и познакомился с её внучкой. Он также оказывал знаки внимания 17-летней школьнице, а когда девушка решила всё прекратить, последовали угрозы и избиения. На тот момент Хамроеву было 22 года. Однажды он перешёл от угроз к действию, и порезал ножом отвергнувшую его девушку. Она выжила, а Хамроев в 2020 году по решению суда должен был отправиться в колонию-поселения, но вышел из-под стражи в зале суда, т.к. в приговоре учли время, проведенное в СИЗО.

И даже, зная, что за плечами у таджика такое прошлое, правоохранители не сделали ничего, чтобы предупредить преступление, которое всё-таки произошло. За пару дней до трагедии таджик снова пришёл к дому Алины и, увидев её сидящей на лавке с подругами, попросил остаться, чтобы поговорить. Девушка зашла домой, а её мать предупредила, что вызовет полицию, если мужчина приблизится к дочери. Через два дня, 27 июля 2022 года, Алина вышла на улицу и её стал преследовать Хамроев. Он погнался за Алиной, повалил её на землю и стал убивать ножом. На теле девушки после насчитали около 20 ударов.