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Мигрант, убивший 17-летнюю девушку в Новосибирске, проведёт за решёткой 15 лет

Мигрант, убивший 17-летнюю девушку в Новосибирске, проведёт за решёткой 15 лет

Автор:
05 марта 2024 14:23
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Новосибирская область   Суд   жестокость   мигрант   наказание   ревность   убийство   
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26-летний Хушнуд Хамроев после преступления хотел сбежать на родину, но ему придётся задержаться.

4 марта 2024 года суд поставил точку в деле об убийстве 17-летней девушки в Нижней Ельцовке под Новосибирском. Хушнуда Хамроева признали виновным в умышленном убийстве, истязании и половой связи с несовершеннолетней.


С Алиной (имя изменено) таджик начал встречаться, когда ей было 15 лет. Родители девушки протестовали, однако, видимо, безуспешно. Взрослый мужчина обхаживал школьницу, дарил ей подарки, и со временем родные Алины примирились с происходящим. Так продолжалось до 17-летия школьницы, которая поняла, что дальше им с её кавалером не по пути. Она сообщила Хамроеву, что им нужно расстаться, но тот так просто отказываться от Алины не хотел. Он умолял её вернуться, а когда не получилось - начал угрожать. Девушка плакала и боялась бывшего кавалера - в гневе он был страшен и даже, по словам подруг, порой набрасывался на Алину с кулаками.


Когда Хамроев пригрозил Алине убийством, мать девушки подала три заявления в полицию, однако с таджиком даже не провели беседы, хотя ранее он был уже судим. В 2017 году он снимал квартиру у пожилой женщины, и познакомился с её внучкой. Он также оказывал знаки внимания 17-летней школьнице, а когда девушка решила всё прекратить, последовали угрозы и избиения. На тот момент Хамроеву было 22 года. Однажды он перешёл от угроз к действию, и порезал ножом отвергнувшую его девушку. Она выжила, а Хамроев в 2020 году по решению суда должен был отправиться в колонию-поселения, но вышел из-под стражи в зале суда, т.к. в приговоре учли время, проведенное в СИЗО.


И даже, зная, что за плечами у таджика такое прошлое, правоохранители не сделали ничего, чтобы предупредить преступление, которое всё-таки произошло. За пару дней до трагедии таджик снова пришёл к дому Алины и, увидев её сидящей на лавке с подругами, попросил остаться, чтобы поговорить. Девушка зашла домой, а её мать предупредила, что вызовет полицию, если мужчина приблизится к дочери. Через два дня, 27 июля 2022 года, Алина вышла на улицу и её стал преследовать Хамроев. Он погнался за Алиной, повалил её на землю и стал убивать ножом. На теле девушки после насчитали около 20 ударов.


После расправы преступник сбежал и спрятался, но его нашли и задержали. Хамроев планировал удрать на родину в Таджикистан, однако пришлось-таки сесть за решётку.



До суда Хамроев находился под стражей в СИЗО.

4 марта Советский районный суд Новосибирска вынес мигранту приговор. Его признали виновным в совершении преступлений: шесть эпизодов по ч. 1 ст. 119 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ч. 1 ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ. 


Хамроеву назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С осужденного взыскали материальный ущерб в размере 400 тысяч рублей. Помимо этого, ему придется заплатить компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей.


После убийства также было возбуждено уголовное дело о халатности полицейских, которые не отреагировали на заявления матери девушки, которые подавались в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года. В результате их бездействия произошла трагедия. Позже появились сообщения, что уголовное дело закрыто. "По представлению прокурора сотрудники полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора".





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Метки: Ynews   Новосибирская область   Суд   жестокость   мигрант   наказание   ревность   убийство   
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20  комментариев
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153
Dima 54 минуты назад
Для таких только смерть станет искуплением вины! Надеюсь из зоны он выйдет только вперёд ногами!
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6k
Кистень 2 минуты назад
И два гандона на машинах-видели, что с ножом и убивает, и никто не помог девке!
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15k
ron 9 минут назад
интересно, выговоры в устной форме или с занесением в личное дело?
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936
Андрей Граф 18 минут назад
сжечь тварь чурбанскую, а бабам урок, не хрен с чернотой тупой водиться
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 19 минут назад
я уж подумал снова выпустили в зале суда..как Челябинские.
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10
FlakoBoy 23 минуты назад
почему этот поедет на 15 лет, а тот который ветерана СВО убил в Челябе уже на свободе гуляет. вроде убийство есть убийство или у нас в стране даже среди чурок есть те кто ровнее себе подобных, или все зависит от глубины карманов того кто откупные судьям и пр. продажной шушере платит?
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78k
Viktor Полчаса назад
Неужели до сих пор не понятно девчонкам, что не стоит связываться с чурками - другие люди, другой уклад жизни, обычаи! Неужели своих парней не хватает? Уж сколько таких случаев ...
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308
Serg Полчаса назад
Мусора должны вместе с этим чмошником на одной скамье сидеть. А прокурорских на соседнюю.
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6k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Выговор, бл*ядь...
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8k
tamin Полчаса назад
Вот наша фемида и такие халатные твари доиграются. В 90-е это проходили, когда мигоанты и наши друг друга вырезали. Вы этого хотите? Или вы думаете, что от разъяренная отца ваша корочка поможет? Или статус судьи? Особенно если он был на фронте? Если государство не справедливо, люди сами занимаются этим вопросом. А несправедливость возникает в том числе из-за несовершенства закона, которым не занимаются. Из-за продажных или ленивых тварей, не выполняющих свой долг.
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1k
Dwarf61 Полчаса назад
Ну так пока есть "выговоры" для сотрудников, а не "так же получили по 15 лет строго режима", так и будут не реагировать на такие заявления.
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3k
PbIBOK Полчаса назад
Желаю ему в этом или новом году случайно околеть, с помощью братвы.
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5k
Отвратительный Мужик 39 минут назад
Через 8 выйдет и будет ему 34 года . Будет радоваться жизни ,крепко спать , сладко жрать, баб драть. А девочку в земле черви сожрут . Очень справедливые законы к убийцам в нашей стране .
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6k
Babangdida 40 минут назад
Государство ожидало от этой девушки по меньшей мере 37 лет трудового стажа. Надо бы этому уроду отмотать положенное на принудительных работах.
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732
Maksim 43 минуты назад
Зря посадили. Будет сидеть на шее у государства - жрать и спать. Выйдет по УДО, и не дряхлым стариком, еще и гражданство требовать будет.
Хотел домой? Так рецепт еще в древнем Иране для таких придуман - клеймо каленым железом на лоб, чем совершал преступления (кисти-стопы-шарики) долой и пусть едет...
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