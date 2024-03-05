Мигрант, убивший 17-летнюю девушку в Новосибирске, проведёт за решёткой 15 лет

26-летний Хушнуд Хамроев после преступления хотел сбежать на родину, но ему придётся задержаться.
4 марта 2024 года суд поставил точку в деле об убийстве 17-летней девушки в Нижней Ельцовке под Новосибирском. Хушнуда Хамроева признали виновным в умышленном убийстве, истязании и половой связи с несовершеннолетней.
С Алиной (имя изменено) таджик начал встречаться, когда ей было 15 лет. Родители девушки протестовали, однако, видимо, безуспешно. Взрослый мужчина обхаживал школьницу, дарил ей подарки, и со временем родные Алины примирились с происходящим. Так продолжалось до 17-летия школьницы, которая поняла, что дальше им с её кавалером не по пути. Она сообщила Хамроеву, что им нужно расстаться, но тот так просто отказываться от Алины не хотел. Он умолял её вернуться, а когда не получилось - начал угрожать. Девушка плакала и боялась бывшего кавалера - в гневе он был страшен и даже, по словам подруг, порой набрасывался на Алину с кулаками.
Когда Хамроев пригрозил Алине убийством, мать девушки подала три заявления в полицию, однако с таджиком даже не провели беседы, хотя ранее он был уже судим. В 2017 году он снимал квартиру у пожилой женщины, и познакомился с её внучкой. Он также оказывал знаки внимания 17-летней школьнице, а когда девушка решила всё прекратить, последовали угрозы и избиения. На тот момент Хамроеву было 22 года. Однажды он перешёл от угроз к действию, и порезал ножом отвергнувшую его девушку. Она выжила, а Хамроев в 2020 году по решению суда должен был отправиться в колонию-поселения, но вышел из-под стражи в зале суда, т.к. в приговоре учли время, проведенное в СИЗО.
И даже, зная, что за плечами у таджика такое прошлое, правоохранители не сделали ничего, чтобы предупредить преступление, которое всё-таки произошло. За пару дней до трагедии таджик снова пришёл к дому Алины и, увидев её сидящей на лавке с подругами, попросил остаться, чтобы поговорить. Девушка зашла домой, а её мать предупредила, что вызовет полицию, если мужчина приблизится к дочери. Через два дня, 27 июля 2022 года, Алина вышла на улицу и её стал преследовать Хамроев. Он погнался за Алиной, повалил её на землю и стал убивать ножом. На теле девушки после насчитали около 20 ударов.
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После расправы преступник сбежал и спрятался, но его нашли и задержали. Хамроев планировал удрать на родину в Таджикистан, однако пришлось-таки сесть за решётку.
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До суда Хамроев находился под стражей в СИЗО.
4 марта Советский районный суд Новосибирска вынес мигранту приговор. Его признали виновным в совершении преступлений: шесть эпизодов по ч. 1 ст. 119 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ч. 1 ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ.
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Хамроеву назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С осужденного взыскали материальный ущерб в размере 400 тысяч рублей. Помимо этого, ему придется заплатить компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей.
После убийства также было возбуждено уголовное дело о халатности полицейских, которые не отреагировали на заявления матери девушки, которые подавались в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года. В результате их бездействия произошла трагедия. Позже появились сообщения, что уголовное дело закрыто. "По представлению прокурора сотрудники полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора".
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Хотел домой? Так рецепт еще в древнем Иране для таких придуман - клеймо каленым железом на лоб, чем совершал преступления (кисти-стопы-шарики) долой и пусть едет...