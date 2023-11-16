Держать нельзя помиловать: в деле тучного итальянского преступника поставили запятую

35-летний Димитри Фрикано из итальянского города Бьелла безжалостно убил 25-летнюю Эрику Прети во время их отдыха на Сардинии в 2017 году, нанеся бедняжке 57 ножевых ранений за то, что он оставил на постели в их номере слишком много крошек. За это нападение Фрикано был приговорен к 30 годам тюрьмы, но теперь он будет находиться на свободе. Почти на свободе – под домашним арестом.

За что же итальянец удостоился такого исключительного права?