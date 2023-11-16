Держать нельзя помиловать: в деле тучного итальянского преступника поставили запятую

Ссора между влюблёнными летом 2017 года закончилась трагедией. Парень жестоко расправился со своей девушкой из-за замечания о хлебных крошках в кровати, нанеся больше 50 ножевых ранений.
Но то, что случилось потом, по жанру уже больше напоминает трагикомедию. И крошки занимают в ней не последнее место.
35-летний Димитри Фрикано из итальянского города Бьелла безжалостно убил 25-летнюю Эрику Прети во время их отдыха на Сардинии в 2017 году, нанеся бедняжке 57 ножевых ранений за то, что он оставил на постели в их номере слишком много крошек. За это нападение Фрикано был приговорен к 30 годам тюрьмы, но теперь он будет находиться на свободе. Почти на свободе – под домашним арестом.
За что же итальянец удостоился такого исключительного права?
Приговор – 30 лет лишения свободы был вынесен в 2019 году. Но из-за пандемии убийца начал отбывать наказание только в апреле прошлого года.
С этого момента вес изначально не самого стройного заключённого превысил 200 кг, что заставило Туринский надзорный суд принять решение об освобождении Фрикано из тюрьмы по медицинским показаниям.
На прошлой неделе суд постановил, что осуждённый, страдающий ожирением, не может продолжать отбывать наказание из-за «несовместимости с тюремным режимом». Из-за избыточного веса он не может самостоятельно двигаться без инвалидного кресла или костылей. Кроме того, он является заядлым курильщиком.
По мнению судей, содержание Фрикано в исправительном учреждении представляет угрозу для его жизни, поскольку администрация не может обеспечить ему специальную диету для снижения веса.
Оставшуюся часть срока Фрикано проведет под домашним арестом в доме своей семьи под Миланом, где у него будет доступ к более здоровому питанию.
Это решение вызвало гнев семьи убитой, которая назвала освобождение Фрикано позором.
Адвокаты осуждённого бились за клиента аки львы и заявили, что плюс ко всему мужчина страдает целым букетом заболеваний, в том числе тревожно-депрессивным синдромом с булимией, расстройством личности и апноэ во сне.
Врачи выразили обеспокоенность тем, что Фрикано подвержен высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний и нуждается в специализированной диете, которую не может обеспечить тюрьма в Турине.
Судьи Туринского надзорного суда согласились с этим мнением, определив, что Фрикано «нуждается в помощи, которая не может быть оказана в данном учреждении». Что примечательно, изначально итальянец обвинил в убийстве своей подруги грабителей, но в результате признал свою вину.
В соответствии с расхожим мнением, толстые люди – добрые. Видимо, в этом отдельно взятом экземпляре доброта оказалась зашкаливающей. Как и абсурдность судебного решения.
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А с другой стороны,какое бабье дело до оставленных крошек на постели? Не нравится,стряхни,и все дела.Нет надо вынести мозг мужику.Судя по её глазам,она не только до крошек докапывалась.