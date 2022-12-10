Гайка, Рыбий глаз, Гробик: откуда у советских часов такие прозвища

Некоторые модели часов, выпускавшихся в Советском Союзе, кроме официальных названий имели прозвища. Связаны эти прозвища были в основном с формой корпусов этих часов. И тут народная фантазия не знала границ.
В этих часах стоят сразу два механизма - и два циферблата: один с московским временем, второй - с поясным, тем, который нужен был конкретному владельцу.
Выпускались в 80-е. Прозвища получены за счет формы корпуса - вытянутой, смахивающей и на стадион, и действительно, на рыбий глаз.
Выпускались Петродворцовым заводом с 1984 года.
Модель, которую производили в Петродворце в начале девяностых, работала на популярном калибре 2628H. «Звездные войны» - из-за формы корпуса, напоминавшей, видимо, шлемы имперских штурмовиков в фильмах Лукаса.
«Гробик» - ну тут все понятно. Дело тоже в корпусе.
Хит 80-х. Корпус похож (хотя очень приблизительно) на телеэкран. Другое название «Танк» - очевидно, из-за массивности.
Прямоугольный корпус, двойной календарь - и тоже вертикальный: сначала день недели, затем дата. Холодильник - потому что как раз вертикальный.
Выпускались в 80-х. Названы так из-за формы безеля (ободка), действительно похожей на гайку.
Источник:
- Мастера маскировки, которые могут запутать любого
- Как "незнакомка из Сены" стала самой целуемой женщиной в мире?
- 14 особенностей жизни в Южной Корее, от которых у туристов голова кругом
- «Пукающий» противогаз и корова-зебра. 5 странных фотографий Второй мировой
- 15 беспощадно странных книжных обложек