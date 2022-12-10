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Гайка, Рыбий глаз, Гробик: откуда у советских часов такие прозвища

Гайка, Рыбий глаз, Гробик: откуда у советских часов такие прозвища

Автор:
10 декабря 2022 10:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   забавно   интересно   прозвища   фантазия   фото   часы   
273
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Некоторые модели часов, выпускавшихся в Советском Союзе, кроме официальных названий имели прозвища. Связаны эти прозвища были в основном с формой корпусов этих часов. И тут народная фантазия не знала границ.

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В этих часах стоят сразу два механизма - и два циферблата: один с московским временем, второй - с поясным, тем, который нужен был конкретному владельцу.


Выпускались в 80-е. Прозвища получены за счет формы корпуса - вытянутой, смахивающей и на стадион, и действительно, на рыбий глаз.


Выпускались Петродворцовым заводом с 1984 года.

Модель, которую производили в Петродворце в начале девяностых, работала на популярном калибре 2628H. «Звездные войны» - из-за формы корпуса, напоминавшей, видимо, шлемы имперских штурмовиков в фильмах Лукаса.

«Гробик» - ну тут все понятно. Дело тоже в корпусе.


Хит 80-х. Корпус похож (хотя очень приблизительно) на телеэкран. Другое название «Танк» - очевидно, из-за массивности.

Прямоугольный корпус, двойной календарь - и тоже вертикальный: сначала день недели, затем дата. Холодильник - потому что как раз вертикальный.

Выпускались в 80-х. Названы так из-за формы безеля (ободка), действительно похожей на гайку.


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Метки: СССР   забавно   интересно   прозвища   фантазия   фото   часы   
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3  комментария
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8k
Trenzel2003 55 минут назад
И тогда были суперские часы, и сейчас. Сейчас механизм закупают швейцарцы для своих супер-пупер часов.
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1k
ChePaev 20 минут назад
Во такие, Слава, до сих пор есть у бати, работают!
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4k
Wertos 21 минуту назад
Вот мои.
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