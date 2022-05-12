Детские и молодежные часы времен СССР

С наручными часами в советских школах ситуация была сложной. Почему-то во многих учебных заведениях считался нормой запрет на ношение часов младшими (а иногда и всеми остальными) школьниками.
Где-то это объяснялось тем, что дети отвлекаются от урока, перешептываясь или посылая записочки владельцу часов, чтобы узнать, сколько времени осталось до звонка; где-то считалось, что ни к чему демонстрировать разный уровень материальной обеспеченности отдельно взятых семей; ну а где-то просто считались, что часы - это вещь не для детей поэтому просто нельзя и все.
Иногда "борьба с часами" принимала очень странные формы - школьная администрация совершала рейды по классам с целью выявления незаконных "аксессуаров". У тех, кто не успевал спрятать или просто надеть на другую руку свои часы, все это добро изымалось, торжественно переносилось в директорский кабинет и возвращалось только лично в руки родителям.
Правда, в некоторых случаях можно было отстоять свое право на "аксессуар", если школьному руководству предъявлялась записка от родителей или тренера спортивной секции о том, что часы ученику нужны не для баловства и похвальбы, а чтобы не опоздать на тренировку, междугородний транспорт и т.д.
Но, конечно же, такие "часовые страсти" встречались далеко не в каждой советской школе, да и помимо учебных заведений у детей были другие возможности создать определенные модные течения на марки и модели наручных часов.
Так, например, в 70-е годы у школьников 7-10 лет самыми популярными были часы "Заря" с изображением лисы и колобка на циферблате; старшеклассники предпочитали "Юность" от того же производителя, а студенты - "Полет 2612" с будильником.
В 80-е у первой категории стали популярны часы "Школьные" марки "Ракета" и "Чайка" с изображением львенка на циферблате. Старшеклассники и студенты переключились на "Юношеские" ("Слава") и "Ракету" с дизайном "телевизор". Во второй половине 80-х всеобщей популярностью стали пользоваться электронные часы, как наши, так и конечно же, заграничные.
В конце 80-х любовь к заграничной электронике сохранилась, хотя младшие школьники с восторгом приняли новинку от "Победы" с изображением Дональда Дака или Микки Мауса.
И немножко упорядоченной информации о детско-молодежных часах по советским производителям:
"Слава" - "Юношеские" часы, на циферблатах которых изображались велогонщик, фигуристка и красивый парусник. Детские часы этого производителя были без названия, но узнавались по зеленоватому циферблату с рисунком львенка и пальмы. Намного реже встречались часы с котенком и ежиком, несущим на своих иголках яблоко.
"Заря" - примерно такое же количество детских моделей часов были выпущены и под этой маркой. На циферблате встречались изображения лисы с колобком на носу, львенка с сачком, солнышка и облака, малыша с мячиком, спортсменов. Также встречались часы с надписью "Юность" и "Школьные".
"Победа" тоже не отставала - циферблат украшался картинкой яблони с яблоками, корабля, телефонного аппарата, старинного автомобиля, бабочки, ну и упомянутых выше американских мультяшных героев.
"Чайка", как и другие марки, использовала для детских часов тему спорта - особенно популярна была модель с мотогонщиком; также встречались циферблаты с рисунком львенка и буквами алфавита.
"Луч" очень скромно поэксплуатировал спортивную тематику, украсив циферблаты детских часов фигурками футболистов. Остальные модели выпускались с изображением дельфина, Карлсона, гномика с фонарем.
"Ракета" производила только "Школьные" часы, с циферблатом, стилизованным под разлинованный лист тетради или с изображением учебника, наподобие того. что красовался у мальчишек на эмблеме школьной формы.
"Электроника 5" - это всего две модели детских часов в красном и синем корпусах.
А у вас были часы детские часы или сразу появились "взрослые"?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Часы в школе вообще не редкость, они были на каждом этаже по ним определяли время до окончания например большой перемены
про этот моменти даже в фильме есть сюжет
а вот в 90-е спокойно могли попросить сдать Монтаны, тамогочи часы кукарекалки и остальные тетрисы ...
Вот именно таких "детских" часов я в продаже ни разу не видел.
А уж детские часы - так вообще редкость. Я вот сейчас только узнал, то такие часы были
Просто в детстве часы как бы и не нужны были.
Во первых, не на долго, разобьешь быстро или потеряешь.
Во вторых,родители всегда из окна квартиры позовут домой.
Другие контролировали твое время.
Оказывается люди и микроволнови и холодильники имели.
Так что одно из двух
или кто то пздт.
Или заявляемого равенства не было даже в теории.
Но скорее всего оба момента имеют место быть одновременно.
У кого то был доступ к современным, высокотехнологичным товарам, и прочим балагм, а у кого то нет. Блат решал все.
А сейчас кремлеботы пытаются преподнести, что блага, доступ к которым был у единиц партийной номенклатуры, были доступны всем без исключения.
Часы тогда стоили достаточно дорого. Поэтому носить их могли в основном школьники класса с 6-го, но в массе с 8-9. И это были как правило подарки от родителей\родственников на ДР или другой юбилей, соответственно и были они "солидными" по возможности. Детские часы особым спросом не пользовались, соответственно и было их мало в продаже. Я вот не помню вообще на прилавке, хотя в этот отдел попялится ходил регулярно. Электронику помню смутно, но кажется это было под закат СССР.
Мои первые часы были в 14 лет, Электроника, но сразу взрослые. А до 14 мне и часы то особо не были нужны