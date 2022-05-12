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Детские и молодежные часы времен СССР

Детские и молодежные часы времен СССР

Автор:
12 мая 2022 10:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Детские часы   СССР   интересно   молодежные часы   факты   фото   часы   
2789
19

С наручными часами в советских школах ситуация была сложной. Почему-то во многих учебных заведениях считался нормой запрет на ношение часов младшими (а иногда и всеми остальными) школьниками.

Где-то это объяснялось тем, что дети отвлекаются от урока, перешептываясь или посылая записочки владельцу часов, чтобы узнать, сколько времени осталось до звонка; где-то считалось, что ни к чему демонстрировать разный уровень материальной обеспеченности отдельно взятых семей; ну а где-то просто считались, что часы - это вещь не для детей поэтому просто нельзя и все.


Иногда "борьба с часами" принимала очень странные формы - школьная администрация совершала рейды по классам с целью выявления незаконных "аксессуаров". У тех, кто не успевал спрятать или просто надеть на другую руку свои часы, все это добро изымалось, торжественно переносилось в директорский кабинет и возвращалось только лично в руки родителям.

Правда, в некоторых случаях можно было отстоять свое право на "аксессуар", если школьному руководству предъявлялась записка от родителей или тренера спортивной секции о том, что часы ученику нужны не для баловства и похвальбы, а чтобы не опоздать на тренировку, междугородний транспорт и т.д.

Но, конечно же, такие "часовые страсти" встречались далеко не в каждой советской школе, да и помимо учебных заведений у детей были другие возможности создать определенные модные течения на марки и модели наручных часов.

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Так, например, в 70-е годы у школьников 7-10 лет самыми популярными были часы "Заря" с изображением лисы и колобка на циферблате; старшеклассники предпочитали "Юность" от того же производителя, а студенты - "Полет 2612" с будильником.

В 80-е у первой категории стали популярны часы "Школьные" марки "Ракета" и "Чайка" с изображением львенка на циферблате. Старшеклассники и студенты переключились на "Юношеские" ("Слава") и "Ракету" с дизайном "телевизор". Во второй половине 80-х всеобщей популярностью стали пользоваться электронные часы, как наши, так и конечно же, заграничные.

В конце 80-х любовь к заграничной электронике сохранилась, хотя младшие школьники с восторгом приняли новинку от "Победы" с изображением Дональда Дака или Микки Мауса.

И немножко упорядоченной информации о детско-молодежных часах по советским производителям:

"Слава" - "Юношеские" часы, на циферблатах которых изображались велогонщик, фигуристка и красивый парусник. Детские часы этого производителя были без названия, но узнавались по зеленоватому циферблату с рисунком львенка и пальмы. Намного реже встречались часы с котенком и ежиком, несущим на своих иголках яблоко.

"Заря" - примерно такое же количество детских моделей часов были выпущены и под этой маркой. На циферблате встречались изображения лисы с колобком на носу, львенка с сачком, солнышка и облака, малыша с мячиком, спортсменов. Также встречались часы с надписью "Юность" и "Школьные".

"Победа" тоже не отставала - циферблат украшался картинкой яблони с яблоками, корабля, телефонного аппарата, старинного автомобиля, бабочки, ну и упомянутых выше американских мультяшных героев.

"Чайка", как и другие марки, использовала для детских часов тему спорта - особенно популярна была модель с мотогонщиком; также встречались циферблаты с рисунком львенка и буквами алфавита.

"Луч" очень скромно поэксплуатировал спортивную тематику, украсив циферблаты детских часов фигурками футболистов. Остальные модели выпускались с изображением дельфина, Карлсона, гномика с фонарем.

"Ракета" производила только "Школьные" часы, с циферблатом, стилизованным под разлинованный лист тетради или с изображением учебника, наподобие того. что красовался у мальчишек на эмблеме школьной формы.

"Электроника 5" - это всего две модели детских часов в красном и синем корпусах.

А у вас были часы детские часы или сразу появились "взрослые"?

Источник:

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Метки: Детские часы   СССР   интересно   молодежные часы   факты   фото   часы   
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24  комментария
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51k
stabskapitan 6 часов назад
Что за бред? Никогда в школе не запрещали часы, у меня Электроника со 2-го класса была.
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25
Agrippa Полчаса назад
Учился в 74 - 84 годах. И только сейчас узнал, что часы были под запретом. Вот без "сменки" придти, это да. Не в форме - тоже каралось, но не всегда. Калькуляторами не разрешали пользоваться, да их и не было почти ни у кого.
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5k
Олег Данилов 2 часа назад
Как много глупостей узнаешь про страну в которой родился и рос от тех кто в ней никогда не жил...

Часы в школе вообще не редкость, они были на каждом этаже по ним определяли время до окончания например большой перемены

про этот моменти даже в фильме есть сюжет

а вот в 90-е спокойно могли попросить сдать Монтаны, тамогочи часы кукарекалки и остальные тетрисы ...
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71k
7guest 3 часа назад
Я в 15 лет купил себе белоруские "Электроника-5".
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3k
Евгений Хр 4 часа назад
У меня нижние были, Электроника 5. Только у меня были синие, без цветочков всяких.
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26k
Лис 5 часов назад
В первой половине 70х у нас в школе часы у кого либо были редкостью. Дорогая вещь для ребенка. Сам стал носит класса с 8-го. Были у одного на весь класс, старенькая "Победа". Часы из поста и не упомню, что бы видел.
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38k
Игорь 5 часов назад
У нас запретов не было, но и необходимости в часах особо не было. Если кто-то, во время урока, начинал часть пялиться на часы, то их могли отобрать, как и любую другую игрушку, на которую отвлекаются во время урока (потом, на собрании, вернуть родителям).
Вот именно таких "детских" часов я в продаже ни разу не видел.
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4k
bumtester 5 часов назад
Просто часы были дорогим, дефицитным и легко ломающимся товаром. Который детям не доверяли.
А уж детские часы - так вообще редкость. Я вот сейчас только узнал, то такие часы были
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Комментарий удален. Причина: флуд
−1
487
HalloFreeSpace 5 часов назад
Помню доводил до исступления чувств учителей, срабатывающим таймером )))
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8k
Летучий Мыш 5 часов назад
Вот такие были. Единственные часы в моей жизни, которые ни разу не сломались и идут до сих пор)
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9k
Vampire 5 часов назад
Когда-то, давным-давно, один очень уважаемый человек сказал мне, что можно одеваться как угодно, но статус твой окружающие определят по обуви и часам. С обувью в нашем мухосранске было туго, а вот часы, да. А потом я купил мобильный телефон...
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670
Змей Горыныч 5 часов назад
Никогда никого за часы не гоняли. 70-е. Просто были они не у всех - в основном у девочек
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959
КАКАнгел 6 часов назад
не помню я таких уродливых детских часов . у меня были обычные. а потом перешёл на электронику и мантану.
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1k
Sergius SPb 6 часов назад
Какие запреты?
Просто в детстве часы как бы и не нужны были.
Во первых, не на долго, разобьешь быстро или потеряешь.
Во вторых,родители всегда из окна квартиры позовут домой.
Другие контролировали твое время.
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20k
Serg2001 6 часов назад
Спасибо. Даже не знал о существовании таких "школьных" и "юношеских" часов. Похоже большинство этих моделей дальше заводских музеев так и не ушли. Ну или это конкретно мне так не повезло. По крайней мере ни у кого из одноклассников таких не было.
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25k
Андрей Иванов 6 часов назад
Не было запретов (в массе, неадекватов в школьной администрации было мало, но были).
Часы тогда стоили достаточно дорого. Поэтому носить их могли в основном школьники класса с 6-го, но в массе с 8-9. И это были как правило подарки от родителей\родственников на ДР или другой юбилей, соответственно и были они "солидными" по возможности. Детские часы особым спросом не пользовались, соответственно и было их мало в продаже. Я вот не помню вообще на прилавке, хотя в этот отдел попялится ходил регулярно. Электронику помню смутно, но кажется это было под закат СССР.
Мои первые часы были в 14 лет, Электроника, но сразу взрослые. А до 14 мне и часы то особо не были нужны
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