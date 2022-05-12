Детские и молодежные часы времен СССР

Где-то это объяснялось тем, что дети отвлекаются от урока, перешептываясь или посылая записочки владельцу часов, чтобы узнать, сколько времени осталось до звонка; где-то считалось, что ни к чему демонстрировать разный уровень материальной обеспеченности отдельно взятых семей; ну а где-то просто считались, что часы - это вещь не для детей поэтому просто нельзя и все.

Иногда "борьба с часами" принимала очень странные формы - школьная администрация совершала рейды по классам с целью выявления незаконных "аксессуаров". У тех, кто не успевал спрятать или просто надеть на другую руку свои часы, все это добро изымалось, торжественно переносилось в директорский кабинет и возвращалось только лично в руки родителям.

Правда, в некоторых случаях можно было отстоять свое право на "аксессуар", если школьному руководству предъявлялась записка от родителей или тренера спортивной секции о том, что часы ученику нужны не для баловства и похвальбы, а чтобы не опоздать на тренировку, междугородний транспорт и т.д.

Но, конечно же, такие "часовые страсти" встречались далеко не в каждой советской школе, да и помимо учебных заведений у детей были другие возможности создать определенные модные течения на марки и модели наручных часов.