Сувенирные шариковые ручки: в советские годы выпускали весьма забавные экземпляры

Еще одна интересная ручка в форме березового пня. Судя по фотографии, выглядит очень натурально. Но, к сожалению, видеть подобные изделия воочию мне не доводилось.

Эбонитовый корпус и латунный наконечник делают ручку простой и солидной на вид. Это, пожалуй, был бы отличный вариант для подарка какому-нибудь деловому человеку, который украсил бы такой ручкой свой кабинет.