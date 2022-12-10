Сувенирные шариковые ручки: в советские годы выпускали весьма забавные экземпляры

Мне, например, очень нравится ручка-перо. Конечно, сейчас она смотрится весьма примитивной, но в то время казалась очень оригинальной.
Внук подарил мне интересную шариковую ручку с китайского сайта. По форме она похожа на меч средневекового рыцаря. Еще и со встроенной лазерной указкой. Положил ее для красоты на свой письменный стол. И всякий раз, глядя на эту ручку, удивляюсь, почему в Китае производят все, что угодно, а у нас - нет. Ведь при Союзе же выпускали довольно интересные сувенирные ручки.
По-моему, писать такой ручкой одно удовольствие. Человек может представить себя Пушкиным или, например, Гоголем. Кстати, такая ручка была у одного моего однокурсника. Он привез ее из Саранска. А в наших местных магазинах я таких в продаже не видел.
Еще одна интересная ручка в форме березового пня. Судя по фотографии, выглядит очень натурально. Но, к сожалению, видеть подобные изделия воочию мне не доводилось.
Эбонитовый корпус и латунный наконечник делают ручку простой и солидной на вид. Это, пожалуй, был бы отличный вариант для подарка какому-нибудь деловому человеку, который украсил бы такой ручкой свой кабинет.
А еще меня очень позабавила ручка-пингвин. Это изделие мне знакомо, видел в «Культтоварах». Цена, конечно, кусалась - 2 рубля 50 копеек. Это при том, что обычная шариковая ручка стоила всего 35 копеек.
Конечно, глядя на этого примитивного пингвина сейчас, становится смешно. В наше время такие вещи делают гораздо более реалистичными. Но тогда, в 70-80-х, это казалось каким-то чудом. Любой ребенок пришел бы в восторг от такой ручки.
Также помню разных деревянных человечков, которых вырезали и расписывали вручную. Однажды мой коллега получил путевку в санаторий на Кавказ, а, вернувшись, привез на подарки подобные ручки. Мне тоже одна досталась. Только у меня был мужчина с усами и в черной шляпе. К сожалению, ручка у меня не сохранилась.
Вот еще одна интересная ручка. Наконечник представляет собой дерево, по которому грациозно прыгают две белочки. Очень тонкая работа, выглядит как будто резьба по дереву. Хотя, это всего лишь пластик. Эх, если бы такие ручки продавали в моем школьном детстве, я бы непременно подарил ее своей любимой учительнице русского языка и литературы.
Шариковая ручка в виде отбойного молотка стала для меня настоящим открытием. Даже не подозревал, что у нас такие были. Думаю, ручки из чистого металла были достаточно тяжелыми, поэтому вряд ли подходили для письма. Скорее всего, их производили на подарок шахтерам, которые отличились особыми заслугами.
А вы помните советские сувенирные ручки? Хотели бы сейчас иметь такую?
Источник:
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