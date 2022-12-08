15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов

Эта штучка наверняка найдётся у большинства людей, ведь она бесспорно украшает их любимые смартфоны. Но могут попасться на глаза и такие чехлы, которые не только выделят ваш телефон среди остальных, но и точно помогут вам не потерять ваше сокровище. Ведь их креатив не позволит это сделать!

Чехол-сковорода! Защитит не только телефон от царапин, но и вас от нападений всяких уличных хулиганов