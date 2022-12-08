15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов

Дизайнеры — это безумные гении, которым только дай волю, и они тут же придумают что-то супернеординарное и крутое. Сегодня их выбор пал на очень популярный аксессуар для телефонов — чехол.
Эта штучка наверняка найдётся у большинства людей, ведь она бесспорно украшает их любимые смартфоны. Но могут попасться на глаза и такие чехлы, которые не только выделят ваш телефон среди остальных, но и точно помогут вам не потерять ваше сокровище. Ведь их креатив не позволит это сделать!
Чехол-сковорода! Защитит не только телефон от царапин, но и вас от нападений всяких уличных хулиганов
Главное — не смотреть на этот чехол голодными глазами
Глазастик
Держит ухо востро
Губки бантиком
Циклоп
Заметьте, что дизайнеры не поленились и даже сделали щетинку этому существу.
Получается, в любом месте веселее вместе?
А ведь с телефоном в руках действительно сложно заскучать! Да ещё теперь и с таким креативным чехлом.
Насколько надо быть дерзким, чтобы купить этот чехол для телефона?»
Но вдруг он помогает своим обладателям выстреливать классными фоточками в соцсетях? Хотя правоохранительные органы явно не оценят этот выбор.
Мягкая булочка
Пушистый снеговик, который не растает в ваших руках
Всё, конечно, прекрасно, но страшно подумать, какого цвета он станет через пару дней…
Телефон в телефоне
Парочка щелчков, и фото готово!
Кстати, такой же чехол был у главной героини сериала «Эмили в Париже». Поэтому мы уверены, что фанаты точно не упустили этот момент и уже прикупили себе подобный аксессуар.
Кто ты?
Стильные шлёпанцы
Булочку с хрустящей корочкой или сладкий круассанчик?
Источник:
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