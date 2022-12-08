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15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов

15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов

Автор:
08 декабря 2022 09:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   Телефон   забавно   креатив   фантазия   фото   чехол   
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Дизайнеры — это безумные гении, которым только дай волю, и они тут же придумают что-то супернеординарное и крутое. Сегодня их выбор пал на очень популярный аксессуар для телефонов — чехол.

Эта штучка наверняка найдётся у большинства людей, ведь она бесспорно украшает их любимые смартфоны. Но могут попасться на глаза и такие чехлы, которые не только выделят ваш телефон среди остальных, но и точно помогут вам не потерять ваше сокровище. Ведь их креатив не позволит это сделать!


Чехол-сковорода! Защитит не только телефон от царапин, но и вас от нападений всяких уличных хулиганов

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Главное — не смотреть на этот чехол голодными глазами


Глазастик


Держит ухо востро


Губки бантиком


Циклоп

Заметьте, что дизайнеры не поленились и даже сделали щетинку этому существу.


Получается, в любом месте веселее вместе?


А ведь с телефоном в руках действительно сложно заскучать! Да ещё теперь и с таким креативным чехлом.


Насколько надо быть дерзким, чтобы купить этот чехол для телефона?»

Но вдруг он помогает своим обладателям выстреливать классными фоточками в соцсетях? Хотя правоохранительные органы явно не оценят этот выбор.


Мягкая булочка


Пушистый снеговик, который не растает в ваших руках

Всё, конечно, прекрасно, но страшно подумать, какого цвета он станет через пару дней…


Телефон в телефоне


Парочка щелчков, и фото готово!

Кстати, такой же чехол был у главной героини сериала «Эмили в Париже». Поэтому мы уверены, что фанаты точно не упустили этот момент и уже прикупили себе подобный аксессуар.


Кто ты?

Стильные шлёпанцы


Булочку с хрустящей корочкой или сладкий круассанчик?

Источник:

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Метки: Прикол   Телефон   забавно   креатив   фантазия   фото   чехол   
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