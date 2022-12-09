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Неравноценный обмен: в США критикуют Байдена из-за возвращения Бута в Россию

Неравноценный обмен: в США критикуют Байдена из-за возвращения Бута в Россию

Автор:
09 декабря 2022 13:11
Сообщество : Политика
Метки: Бриттни Грайнер   Россия   США   видео   виктор бут   обмен   
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Бывший советник по нацбезопасности США и вовсе заявил, что обмен Бута на баскетболистку Грайнен — капитуляция США перед Россией.

Вчера в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен заключёнными между Россией и США, наделавший много шума в Америке. По мнению некоторых звёздно-полосатых чиновников, сделка оказалась крайне невыгодной, показавшей слабость США. В Россию вернулся «торговец смертью», осуждённый на 25 лет, в Америку — ничем не примечательная (кроме нетрадиционной ориентации) баскетболистка, получившая срок за «случайно» привезённую в Россию бутылочку с гашишным маслом.

После сообщений американских СМИ о состоявшейся сделке журналисты и некоторые чиновники мгновенно набросились на администрацию Байдена, да так что там пришлось оправдываться, заявляя, что у президента был выбор вернуть либо Бриттни Грайнер, либо никого.

Примечательно, что изначально США хотели совершить обмен два на одного — вытащить и Бриттни Грайнер, и шпиона Пола Уилана. Но сторговаться не получилось — Россия настаивала на освобождении Бута как единственно возможном пути возвращения Грайнер.

Уилан, к слову, тоже очень недоволен действиями родной Америки. В своём интервью CNN Уилан напомнил, что приближается уже четвертая годовщина его ареста в России, а США практически ничего не сделали для его освобождения. Он также признался, что очень удивлен, что не был включен в список для свершившегося обмена.

Бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон даже заявил, что обмен Грайнер на Бута – это капитуляция Америки.

«Обмен Бута на Грайнер — это не сделка, а капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются, [наблюдая за этим]», — написал в соцсетях Болтон.

А вот уже журналисты задают неприятные вопросы пресс-секретарю Белого дома.

Вот ещё несколько цитат:

"Обмен Бута на Грайнер - глупый непатриотичный позор"", - бывший президент США Дональд Трамп.


"Это как если бы мы обменяли [футболистку] Меган Рапино на бен Ладена", - американский журналист Бенни Джонсон.

Ну, и в качестве бонуса свежее интервью Виктора Бута, в котором он заявил помимо прочего следующее:

«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся... жить... и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой... это, конечно, для них шокирующая такая новость».

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Метки: Бриттни Грайнер   Россия   США   видео   виктор бут   обмен   
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29k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
СШастам специально придумали фильм "Оружейный барон", где, якобы, сценарий был частично с Бута срисован. И воспринимают они мир только через призму голливуда. Пусть свою наркоманку-лесбиянку негроидной расы облизывают теперь.
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28k
Григорий Минуту назад
Этот славный парень поставлял оружие по всему миру. Например в Чечню. Как полагаете, он Армии России поставлял? Сбрасывал ящики в определенных точках.Логист х.уев.
В РФ был наездами, жил в Бельгии, а когда совсем за попу брать стали, то свалил на родину. Торговал оружием с террористами. Взяли его во время переговоров с колумбийскими террористами, что оказались переодетые штатовские ребята. Его никто не выгораживал в 2008-м в наших СМИ. Первый канал называл его оружейным бароном и торговцем смертью.
Сейчас этого человека мне рисуют как героя, что получил ни за что. Власть опять показала свой истинный лик - лицемеры, что считают нас рыбками гуппи без памяти.
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5k
ПЕТР 6 минут назад
Обменяли хулигана на ЛГБТ наркомана.
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21k
sanchesS80 8 минут назад
Да блин. Бут уже провёл в тюрьмах 14 лет. А всего ему назначили 25 лет. По идее так и так лет через 5 на досрочное освобождение мог бы претендовать. Поэтому вполне равноценный обмен.
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−3
egraal Полчаса назад
баскетболистка или чья то подстилка, или замешана в мафиозных кругах
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50k
Хельги Полчаса назад
Джулиана Асанджа бы освободить, скорее он равнозначная фигура для обмена на Пола Уилана
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8k
Борис Карабанов 37 минут назад
Твари, насколько же они погрязли в иллюзии о своей исключительности. Т.е., обмен одного человека на одного человека это, по их мнению, неравный обмен? А как нужно? 1 американец = 10 неамериканцам? Ста? Миллиону? Паскуды. Они себя хоть иногда слышат? Нет, конечно.
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60k
google.ru 50 минут назад
Бут зарекомендовал себя в тюрьме хорошо
(кроме нетрадиционной ориентации)..
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