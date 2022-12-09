Неравноценный обмен: в США критикуют Байдена из-за возвращения Бута в Россию

После сообщений американских СМИ о состоявшейся сделке журналисты и некоторые чиновники мгновенно набросились на администрацию Байдена, да так что там пришлось оправдываться, заявляя, что у президента был выбор вернуть либо Бриттни Грайнер, либо никого.



Примечательно, что изначально США хотели совершить обмен два на одного — вытащить и Бриттни Грайнер, и шпиона Пола Уилана. Но сторговаться не получилось — Россия настаивала на освобождении Бута как единственно возможном пути возвращения Грайнер.



Уилан, к слову, тоже очень недоволен действиями родной Америки. В своём интервью CNN Уилан напомнил, что приближается уже четвертая годовщина его ареста в России, а США практически ничего не сделали для его освобождения. Он также признался, что очень удивлен, что не был включен в список для свершившегося обмена.