«Давно ждал»: скромный сторож оказался главой «русского гестапо»

Основная масса гитлеровских прихвостней убежала вместе со своими хозяевами после Победы. Но немало было и тех, что захотели или рискнули остаться. Или у них не было особого выбора, ведь предавший однажды спокойно сделает это снова.
Этот персонаж (сложно назвать его человеком) ухитрился из полицая переквалифицироваться в узника концлагеря, причем, что поразительно, по своим настоящим документам.
После освобождения Польши беженцы Михаил и Анастасия вернулись в СССР. Супружеская чета осела в Днепропетровске. Жили тихо и скромно, Михаил трудился охранником в «Горкоммунжилстрое», жена вела хозяйство. Детей у четы не было, но они никогда не отказывали соседям, если надо было присмотреть за ребятишками.
17 апреля 1957 года Иваныча, как называли 60-летнего мужчину коллеги, неожиданно вызвали на работу: вахтер приболел, выйди на смену, выручи. Но поработать Букину больше не пришлось. На месте его ждали неприметные товарищи в штатском. Сторожа это не удивило. Он протянул руки и тихо пробормотал: «Давно вас ждал».
Выяснилось, что под личиной скромного пожилого сторожа скрывался не рядовой полицай, а настоящий глава «русского гестапо» – сыскного отделения полиции, действовавшего под эгидой немецких оккупантов. Большую часть жизни Михаил занимался торговлей. В 1932 году его арестовали за махинации с золотом. Отпустили через несколько месяцев, но Букин перестал рисковать и сидел тихо, как мышь под веником. Но снова прокололся. И начало войны встретил в тюрьме в Гомеле.
После первого же обстрела он сбежал и разработал гениальный, по его мнению, план. Нужно вернуться домой в Орел, дождаться оккупации и предложить свои услуги немцам. Все получилось: через сотрудничавшую с нацистами соседку-переводчицу Букин стал полицаем, а потом дорос до начальника. Главной задачей был поиск подпольщиков и всех, кто был не согласен с режимом оккупантов.
Букин трудился на совесть. Во время допросов он любил применять насилие. В кабинете даже висела плетка, которой он виртуозно орудовал, выбивая признания. Пытки, еврейские погромы, чистка собственных рядов – все это Букин делал с удовольствием и старательно. Квартира превратилась в склад ценностей – приятный бонус к «должности».
Но в 1943 году Орел освободили. И немцы переправили «черного человека» в Литву. Потом он перебрался в Польшу, прикинулся рабочим, а перед победой хозяева поместили его в концлагерь как фиктивного заключенного, чтобы вывести из-под удара.
Документы по возвращении Букин восстановил. Но вот биографию для военных лет выдумал совершенно другую. На первом же допросе Букин во всем сознался. Назвал настоящие дату и место рождения. Работы на немцев не отрицал, но давил на то, что лично не занимался пытками и убийствами. Грязную работу делали его подчиненные.
Но неопровержимые улики и показания более чем 80 свидетелей из разных уголков Союза не оставили палачу шансов. Просьба о помиловании на имя Хрущева осталась без ответа. «Черного человека» приговорили к высшей мере. Весной 1958 года приговор был приведен в исполнение.
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