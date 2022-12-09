«Давно ждал»: скромный сторож оказался главой «русского гестапо»

После освобождения Польши беженцы Михаил и Анастасия вернулись в СССР. Супружеская чета осела в Днепропетровске. Жили тихо и скромно, Михаил трудился охранником в «Горкоммунжилстрое», жена вела хозяйство. Детей у четы не было, но они никогда не отказывали соседям, если надо было присмотреть за ребятишками.

17 апреля 1957 года Иваныча, как называли 60-летнего мужчину коллеги, неожиданно вызвали на работу: вахтер приболел, выйди на смену, выручи. Но поработать Букину больше не пришлось. На месте его ждали неприметные товарищи в штатском. Сторожа это не удивило. Он протянул руки и тихо пробормотал: «Давно вас ждал».