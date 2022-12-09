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«Давно ждал»: скромный сторож оказался главой «русского гестапо»

«Давно ждал»: скромный сторож оказался главой «русского гестапо»

Автор:
09 декабря 2022 12:49
Сообщество : Военное
Метки: Гестапо   Ложь   Михаил Букин   война   глава   подделка   предатель   преступление   расплата   сторож   
1957
6

Основная масса гитлеровских прихвостней убежала вместе со своими хозяевами после Победы. Но немало было и тех, что захотели или рискнули остаться. Или у них не было особого выбора, ведь предавший однажды спокойно сделает это снова.

Этот персонаж (сложно назвать его человеком) ухитрился из полицая переквалифицироваться в узника  концлагеря, причем, что поразительно, по своим настоящим документам.

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После освобождения Польши беженцы Михаил и Анастасия вернулись в СССР. Супружеская чета осела в Днепропетровске. Жили тихо и скромно, Михаил трудился охранником в «Горкоммунжилстрое», жена вела хозяйство. Детей у четы не было, но они никогда не отказывали соседям, если надо было присмотреть за ребятишками.

17 апреля 1957 года Иваныча, как называли 60-летнего мужчину коллеги, неожиданно вызвали на работу: вахтер приболел, выйди на смену, выручи. Но поработать Букину больше не пришлось. На месте его ждали неприметные товарищи в штатском. Сторожа это не удивило. Он протянул руки и тихо пробормотал: «Давно вас ждал».

Выяснилось, что под личиной скромного пожилого сторожа скрывался не рядовой полицай, а настоящий глава «русского гестапо» – сыскного отделения полиции, действовавшего под эгидой немецких оккупантов. Большую часть жизни Михаил занимался торговлей. В 1932 году его арестовали за махинации с золотом. Отпустили через несколько месяцев, но Букин перестал рисковать и сидел тихо, как мышь под веником. Но снова прокололся. И начало войны встретил в тюрьме в Гомеле.

После первого же обстрела он сбежал и разработал гениальный, по его мнению, план. Нужно вернуться домой в Орел, дождаться оккупации и предложить свои услуги немцам. Все получилось: через сотрудничавшую с нацистами соседку-переводчицу Букин стал полицаем, а потом дорос до начальника. Главной задачей был поиск подпольщиков и всех, кто был не согласен с режимом оккупантов.

Букин трудился на совесть. Во время допросов он любил применять насилие. В кабинете даже висела плетка, которой он виртуозно орудовал, выбивая признания. Пытки, еврейские погромы, чистка собственных рядов – все это Букин делал с удовольствием и старательно. Квартира превратилась в склад ценностей – приятный бонус к «должности».

Но в 1943 году Орел освободили. И немцы переправили «черного человека» в Литву. Потом он перебрался в Польшу, прикинулся рабочим, а перед победой хозяева поместили его в концлагерь как фиктивного заключенного, чтобы вывести из-под удара.

Документы по возвращении Букин восстановил. Но вот биографию для военных лет выдумал совершенно другую. На первом же допросе Букин во всем сознался. Назвал настоящие дату и место рождения. Работы на немцев не отрицал, но давил на то, что лично не занимался пытками и убийствами. Грязную работу делали его подчиненные.

Но неопровержимые улики и показания более чем 80 свидетелей из разных уголков Союза не оставили палачу шансов. Просьба о помиловании на имя Хрущева осталась без ответа. «Черного человека» приговорили к высшей мере. Весной 1958 года приговор был приведен в исполнение.

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Метки: Гестапо   Ложь   Михаил Букин   война   глава   подделка   предатель   преступление   расплата   сторож   
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6  комментариев
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сеньор Леонсио Час назад
А так то при СССР все конечно за просто так сидели,по наветам написанным лично Сталиным с Берией!
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144
dee 21 минуту назад
вот откуда сбушники пошли , черти недорезанные - гореть им в аду и старым и новым фашистам
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385
дядя Ваня Полчаса назад
Тут наверно целая история, как его искали/раскрыли, все таки 12 лет прожил после войны, наверняка и внешне изменился, да и за эти годы все вокруг значительно поменялось. Но все равно как то его нашли, а вот как?
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