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За любого кандидата, лишь бы не за действующего главу: сторож школы победила на выборах

За любого кандидата, лишь бы не за действующего главу: сторож школы победила на выборах (5 фото)

Автор:
10 декабря 2020 19:44
Сообщество : Политика
Метки: Глава администрации   Омская область   Совет депутатов   выборы   глава   политика   сторож   
2226
5
В Омской области "технический кандидат" Надежда Чекмарёва стала главой администрации Новоомского поселения.
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Метки: Глава администрации   Омская область   Совет депутатов   выборы   глава   политика   сторож   
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17  комментариев
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4k
SSD 2 часа назад
Все что надо знать о доверии существующей власти... Хотя нет, тебя, ТС, сейчас "умоют", т.к ты на з/п у пендосов, скорее всего навальненыш, а в америке еще хуже, а у хохлов - ваще труба... Хотя.. скорее всего, ты сам хохол...или Байден)))
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647
Оля Т. 43 минуты назад
Мы тут в Украине по такому принципу президента недавно выбирали.
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507
☣️Месть печенегов☣️ Оля Т. 37 минут назад
А у нас не прокатило
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647
Оля Т. ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
У нас прокатило, но не слишком-то помогло.
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507
☣️Месть печенегов☣️ Оля Т. 6 минут назад
Что, лучше был бы порошенко?
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2k
Mellivora 45 минут назад
Мля, почти на 7000 жителей один депутат! 1000 жителей=1 депутат. Охренеть.
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2k
Евгений 50 минут назад
Хоть за кого-то порадоваться, какие-то перемены, надеюсь у них станет немножечко лучше!
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72
bobobo 52 минуты назад
Вы что, хотите как в Омской области?
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27k
lem02 54 минуты назад
Местное само... чего?
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13k
Егор Час назад
Нафига нам это местное самоуправление было? Ах, да, без него в Совет Европы бы не взяли... А нафига нам Совет Европы? А, точно, конвенция о правах человека, ЕСПЧ (на решения которого мы зачастую вполне закономерно кладем, т.к. они политические), ПАСЕ (в работе которого мы не участвуем)... Может, прорыв взаимодействия в культурной или социальной областях? - да тоже не особо: Достоевского хвалят, а на нас смотрят и удивляются, что у нас лица европейские... Короче, пора разгонять местное самоуправление - вернем демократический институт ходоков к Ленину и крестных ходов к царю!
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9k
кира Час назад
Похоже, это уже становится доброй традицией: за кого угодно, лишь бы не действующий чиновник.
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7k
harlamov Час назад
Да сейчас Гитлера достань из гроба и он умудрится выиграть.
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6k
Перст Указующий harlamov Час назад
из музея
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