За любого кандидата, лишь бы не за действующего главу: сторож школы победила на выборах

Артур Лен руководил поселением с 2006 года, но жители были недовольны его работой. Чиновник хотел избраться на 4 срок, но что-то пошло не так…



В выборах должна была участвовать другой кандидат – директор МКУ "Хозяйственное управление администрации Новоомского сельского поселения" Наталья Пекай. Но её не пропустила конкурсная комиссия. Тогда, чтобы выборы состоялись, была добавлена школьный сторож Надежда Чекмарёва, которую все считали техническим кандидатом.



Интересно, что в нынешнем составе Совета поселения 10 депутатов: 7 из них вместе с самим Леном представляют "Единую Россию", 2 — беспартийные, один — коммунист.



По словам беспартийного депутата Александра Дождикова, в поселении все недовольны нынешним главой, и если бы выборы были прямыми, то за него мало кто проголосовал.



Но выборы были непрямые, и их итог удивил всех – ведь за действующего главу не проголосовали даже его однопартийцы. За Артура Лена проголосовало 4 депутата, а за Надежду Чекмарёву – 6.



"Чекмарева сама сказала "Что это было?", Лен на словах выразил благодарность депутатам за их работу. Внешне своего шока не показал", – рассказал Александр Дождиков.