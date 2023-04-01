Многократный вдовец и повелитель разбитых сердец: нетривиальная реализация мошеннической схемы

Женщины доверчивы, часто выдают желаемое за действительное и готовы пойти на край света за тем, кто скажет ласковое слово и посмотрит с нежностью. Женским мягкосердием и пользовался этот необычный мошенник, промышлявший в эпоху Российской империи.
110 лет минуло с того времени, когда в Петербурге прошло необычное судебное заседание. Обвиняемых было трое, главный – располагающий, привлекательный и обаятельный мужчина. Компанию ему составили его родной брат и его сожительница.
Видимо, склонность ко всякого рода авантюрам была в крови Александра. Поэтому в бытность службы на железной дороге Пулавский прикарманил энную сумму денег, но не смог спрятать концы в воду, был пойман и приговорён к небольшому тюремному сроку. Мятежная натура не желала коротать время в казематах, и узник дал дёру из заточения и подался в бега.
Особых проблем с легализацией в доинтернетную эпоху ещё не существовало по той простой причине, что в паспорте элементарно не было фотографии. За небольшую сумму можно было прикупить документ у какого-нибудь забулдыги. И всё – жизнь налаживается.
Заполучив документ, удостоверяющий личность, под новой личиной Пулавский вступил в брак. Избранницей стала состоятельная вдова. И дабы якобы расположить к себе супругу, беглец взял фамилию жены и поменял паспорт уже на настоящий. Понятно, что делал это новоиспечённый муж исключительно в своих корыстных целях.
Кажется, что вот он – доступ к неплохим деньгам. Но чтобы средства потекли бурной рекой, а не слабеньким ручейком, в идеале стоило бы перейти в новый статус – вдовца. Но скорая кончина пышущей здоровьем жёнушки явно привлечёт внимание родни, а потом и стражей закона. И вскроется история с личностью. И аферист решил пойти другим путём – убить себя.
Не буквально, конечно. Мужчина оформил страховку, застраховав свою жизнь. Но выгодоприобретателем указал не жену, а брата. Собственно, жена и знать не знала о плетущейся паутине. Пока Пулавский наслаждался семейной жизнью, его подельники на месте не сидели, а готовили почву для реализации плана.
И вот удобный случай представился: подкупленные служители морга маякнули, что есть подходящий «клиент» – неопознанный некриминальный труп в целом похожий на Александра – рост, вес, телосложение. Пулавский отбыл по срочному делу в Петербург, предварительно запасшись приятной, но не критичной для кошелька жены суммой. Спустя пару дней новоиспечённой вдове пришла телеграмма, что супруг скончался. Подходящее тело сообщники переодевали в вещи мошенника, совали в карман паспорт. И вся компания радостно отбывала тратить денежки.
Когда безутешная вдова, наконец, прибывала в город, усопшего уже успевали предать земле. На память о безвременно почившем оставался костюм, часы да пара смятых купюр. Конечно, сумма должна быть на порядок больше. Но кто будет особо задумываться о деньгах, когда тут такое.
Если женщина отказывалась ехать в столицу, то гроб доставляли в её населённый пункт. Где-то так через месяц. С запретом вскрывать. Да кто бы захотел лезть внутрь спустя такое время. Покойника хоронили. А шайка мошенников приступала ко второй части Мерлезонского балета – брат или сожительница шли в страховую контору и на законных основаниях получали выплату. А Александр к тому времени уже присматривал новую жертву.
На суде смогли доказать 8 эпизодов. Идеальный план имел одно слабое место: слишком часто дама сердца беглого арестанта и его брат стали получать страховые выплаты. Страховщики – не те люди, чтобы просто и без сожалений расставаться с деньгами. Так на милую компашку и вышли. Подельники отделались символическими сроками. А вот эрзац-вдовцу не повезло: ему дали аж 8 лет, по году за каждый доказанный эпизод.
Зато как обрадовались безутешные вдовы, узнав о воскрешении предприимчивого муженька и существовании друг друга.
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