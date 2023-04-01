Многократный вдовец и повелитель разбитых сердец: нетривиальная реализация мошеннической схемы

Заполучив документ, удостоверяющий личность, под новой личиной Пулавский вступил в брак. Избранницей стала состоятельная вдова. И дабы якобы расположить к себе супругу, беглец взял фамилию жены и поменял паспорт уже на настоящий. Понятно, что делал это новоиспечённый муж исключительно в своих корыстных целях.

Кажется, что вот он – доступ к неплохим деньгам. Но чтобы средства потекли бурной рекой, а не слабеньким ручейком, в идеале стоило бы перейти в новый статус – вдовца. Но скорая кончина пышущей здоровьем жёнушки явно привлечёт внимание родни, а потом и стражей закона. И вскроется история с личностью. И аферист решил пойти другим путём – убить себя.

Не буквально, конечно. Мужчина оформил страховку, застраховав свою жизнь. Но выгодоприобретателем указал не жену, а брата. Собственно, жена и знать не знала о плетущейся паутине. Пока Пулавский наслаждался семейной жизнью, его подельники на месте не сидели, а готовили почву для реализации плана.

И вот удобный случай представился: подкупленные служители морга маякнули, что есть подходящий «клиент» – неопознанный некриминальный труп в целом похожий на Александра – рост, вес, телосложение. Пулавский отбыл по срочному делу в Петербург, предварительно запасшись приятной, но не критичной для кошелька жены суммой. Спустя пару дней новоиспечённой вдове пришла телеграмма, что супруг скончался. Подходящее тело сообщники переодевали в вещи мошенника, совали в карман паспорт. И вся компания радостно отбывала тратить денежки.