Самый жуткий и продуктивный европейский маньяк периода ВОВ

Какую он мог представлять опасность, если попал под действие «Закона о предупреждении наследственных заболеваний»? Бруно, как и других мужчин с психическими расстройствами, стерилизовали. Так нацисты заботились о чистоте генофонда.

Когда, наконец, между разными убийствами разных женщин в разное время выявили связь, то комиссар Хайнц Франц понял, что имеет дело с серийником. И собрал целое кипу личных дел подходящих кандидатов. Но одни попали на фронт, другие отбывали наказание за иные преступления или лечились. А у третьих было прочное алиби.

И Франц вспомнил о Людке. Допрос слабоумного кучера длился два часа. Мужчина отметал все обвинения, не отрицая, впрочем, что ему импонируют статные женщины. А какому мужчине они не понравятся? Разве вожделение – это преступление?

После допроса комиссар пришёл к выводу, что подозреваемый зажимался из-за присутствия посторонних – представителя СС и стенографистки. И нужен иной – более интимный формат допроса.