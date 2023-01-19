Самый жуткий и продуктивный европейский маньяк периода ВОВ

Война – суровое время, в период которого вскрываются самые уродливые язвы общества. И она не мешает орудовать всякой нечисти, а, возможно, даже стимулирует преступность, пока внимание социума приковано к другим более приоритетным задачам.
В период с 1923 по 1943 год этот монстр совершил как минимум 50 убийств. Хотя есть основания полагать, что фактически их было ещё больше.
В берлинском районе Кёпенике Бруно Людке все знали как безобидного городского сумасшедшего. У парня действительно были психические отклонения, но склонности к насилию он не проявлял. Бруно работал у отца в прачечной, выполняя несложные посильные для слабоумного задачи: разносил бельё, ухаживал за лошадьми, чистил кареты.
На момент, когда полетели первые ласточки – неуклюжие попытки поухаживать за женщинами – Людке было уже 35 лет. Взрослый мужчина. Но дамы только посмеивались: что с дурачка, которому никогда не дано будет познать радость плотской любви, взять?
Какую он мог представлять опасность, если попал под действие «Закона о предупреждении наследственных заболеваний»? Бруно, как и других мужчин с психическими расстройствами, стерилизовали. Так нацисты заботились о чистоте генофонда.
Когда, наконец, между разными убийствами разных женщин в разное время выявили связь, то комиссар Хайнц Франц понял, что имеет дело с серийником. И собрал целое кипу личных дел подходящих кандидатов. Но одни попали на фронт, другие отбывали наказание за иные преступления или лечились. А у третьих было прочное алиби.
И Франц вспомнил о Людке. Допрос слабоумного кучера длился два часа. Мужчина отметал все обвинения, не отрицая, впрочем, что ему импонируют статные женщины. А какому мужчине они не понравятся? Разве вожделение – это преступление?
После допроса комиссар пришёл к выводу, что подозреваемый зажимался из-за присутствия посторонних – представителя СС и стенографистки. И нужен иной – более интимный формат допроса.
Ведь им заинтересовался такой важный и солидный человек. И комиссар беседовал с ним как с равным, если не другом, то точно добрым приятелем.
В ходе следственного эксперимента разносчик белья точно указал расположение тела, описал одежду жертвы, отметил кусты, где были спрятаны туфли убитой. Дальше – больше. Бруно раскрепостился и признался ещё в 7 убийствах.
Все остальные члены группы, проинструктированные комиссаром, тоже общались с подозреваемым как с близким другом. Ходили с Людке в баню, травили анекдоты, строили совместные планы на праздники. А растаявший Бруно признавался всё в новых и новых преступлениях.
В конце 1943 года следственную группу распустили, предварительно взяв со всех участников расписку о неразглашении. Что вы, какие маньяки? Их как явления в Третьем Рейхе нет! Не дай бог, информация просочится в прессу.
Людке перевели в тюрьму, стали проводить стандартное обследование, а также психиатрическую экспертизу. Несмотря на слабоумие, он понял, что никаких совместных праздников с «друзьями» ему не светит. И отказался говорить дальше.
Видимо, эксперименты, которые нацисты проводили над преступником в тюрьме, были за гранью. Там Бруно пробыл всего несколько месяцев и скончался 8 апреля 1944 года. Информация получила огласку только в 1956 году, когда рассекретили материалы по делу. Впоследствии о жизни маньяка сняли фильм «Ночью, когда орудует дьявол».
Правда, есть и скептики, которые не верят в версию, в соответствии с которой ужасным маньяком был слабоумный дурачок. Дескать, ему не под силу было орудовать столько лет, тщательно всё просчитывать и ускользать от правосудия. Но это только версия, которую никто уже не сможет ни подтвердить, ни опровергнуть: единственный, кто смог бы пролить свет на это тёмное дело – комиссар Франц погиб при обороне столицы Германии в 1945 году.
Источник:
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