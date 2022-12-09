Преступление раскрыли по горячим следам благодаря единственному свидетелю – маленькой девочке

Дежурная группа немедленно выехала на вызов. Дверь в квартиру была заперта, на звонки, стук и просьбы открыть никто не реагировал. При этом несколько соседей подтвердило, что внутри совершенно точно кто-то есть.

Помещение вскрыли. Внутри обнаружилось тело владельца – Андрея Поливанова. Когда квартира заполнилась людьми, в шкафу раздался шум. Внутри обнаружилась дочь погибшего. От шока девочка потеряла дар речи и не могла пошевелиться.