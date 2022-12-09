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Преступление раскрыли по горячим следам благодаря единственному свидетелю – маленькой девочке

Преступление раскрыли по горячим следам благодаря единственному свидетелю – маленькой девочке

Автор:
09 декабря 2022 10:19
Сообщество : Криминал
Метки: дочь   наказание   преступление   ребенок   свидетель   семья   убийство   
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В 2005 году в дежурную часть в Подмосковье поступил звонок. Обеспокоенная женщина сообщила, что у соседей происходит нечто ужасное. И срочно нужна помощь.

Дежурная группа немедленно выехала на вызов. Дверь в квартиру была заперта, на звонки, стук и просьбы открыть никто не реагировал. При этом несколько соседей подтвердило, что внутри совершенно точно кто-то есть.

Помещение вскрыли. Внутри обнаружилось тело владельца – Андрея Поливанова. Когда квартира заполнилась людьми, в шкафу раздался шум. Внутри обнаружилась дочь погибшего. От шока девочка  потеряла дар речи и не могла пошевелиться.


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В этот момент вернулась Альбина – хозяйка квартиры и супруга потерпевшего. Увидев людей в форме и тело мужа, женщина лишилась чувств. Когда Альбину привели в себя, она, рыдая, поведала, что накануне поссорилась с мужем. И чтобы привести чувства в порядок и излить душу, решила встретиться с подругой, с которой они ходили в кино.

Алиби женщины подтвердилось: в кармане лежал билет, подруга и билетерша сообщили, что Альбина присутствовала на сеансе. В это время вскрылись новые обстоятельства дела. Приехала мать убитого и сообщила, что стала свидетелем расправы над сыном:

Около часа назад сын позвонил мне на мобильный телефон. Я сняла трубку, но вместо голоса сына услышала странные звуки. Чужие голоса, глухие удары и приглушенные крики моего Андрюши.

Занимаясь делом, сыщики пришли к выводу, что убитый мужчина был добропорядочным гражданином. Родители постарались дать Андрею хорошее образование. Он оправдал надежды и вложения и сразу после получения диплома начал строить карьеру, развивая собственный бизнес.

А вот избранница Поливановым категорически не понравилась. Альбина даже не доучилась в школе. Нигде не работала, ничем не увлекалась. Свадьба была скорой, спустя месяц после знакомства с родителями.

Не лучшей стороной новоиспеченная жена показала себя и в браке: капризы, постоянные требования денег и подарков. А когда в семье родился ребенок, она, почувствовав сильную привязанность Андрея к дочери, превратила малышку в инструмент шантажа.

Он даже простил жену, узнав об изменах. И предложил уехать и начать все сначала. А заодно раскрыл и главную тайну – поведал о солидной сумме, которая позволит вести счастливую безбедную жизнь.

После убийства Альбина категорически запретила свекрови общаться с внучкой. Но той все же удалось забрать девочку на прогулку. И Лидочка призналась бабушке, что папу убили мамины друзья. Но мама строго-настрого запретила об этом рассказывать. Женщине удалось сделать запись разговора с внучкой:

Мама пришла домой с двумя дядями. Они с порога начали вымогать у него деньги. Я спряталась в шкафу и смотрела в дырочку. Видела, как они били папу. Мама кричала, чтоб били его сильнее. Папа кричал «не надо». Они били его до тех пор, пока он не показал, где лежат деньги. А потом они прибили папу.

После обыска в квартире действительно нашли тайник, где хранилась солидная сумма – 200 тыс. долларов. Деньги хозяйка отдала своему любовнику Сурену. На допросе Альбина призналась, что никаких чувств к Андрею не испытывала. Ее интересовало только финансовое благополучие. А когда завертелось с любовником, то она сразу поняла, что следует избавиться от надоевшего мужа.

Рассказом о больших деньгах Андрей практически подписал себе смертный приговор. Парочку даже не смутил тот факт, что все обсуждения о расправе велись в присутствии ребенка. Вожделенные деньги для горе-матери оказались важнее судьбы собственной дочери. Альбину приговорили к 15 годам заключения.

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Метки: дочь   наказание   преступление   ребенок   свидетель   семья   убийство   
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2  комментария
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32k
ACU900 Полчаса назад
15 лет мало ща такое преступление. В Америке села бы на пожизнено. Если дело было в 2005 году, а сейчас 2022, то даже досидев "до звонка", она уже наверняка на свободе...
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9k
Летучий Мыш Минуту назад
Ну и как такой чудесный мальчик, умный , на карьеру заточенный, выбрал себе необразованную, бездушную тварь?
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