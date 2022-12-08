Девушка, отправившаяся в полицию за помощью, нашла там свою смерть

Студента задержали. В багажнике его авто обнаружился учебник, принадлежавший убитой. Совпадение? Или в машине действительно была несчастная, которую он успел перехватить по пути?

Но свидетели показали, что Серена вошла в полицейский участок. И обратилась к дежурному – карабинеру Сантино Тузи. Когда она изложила суть вопроса, то Тузи отвел ее к другому офицеру. Которого звали… Франко Моттола. И он приходился тому самому наркоторговцу, на которого хотела заявить Молликоне, отцом.

Полицейский незамедлительно связался с женой. Та вскоре прибыла вместе с сыном. Что происходило в закрытом кабинете дальше – оставалось тайной долгие 20 лет. За это время провели сотни экспертиз, опросили массу свидетелей. Провели даже эксгумацию тела несчастной Серены. Тузи, который отвел жертву к убийце, через несколько лет покончил с собой: застрелился перед очередным допросом.

Но убийцы упорно хранили молчание: доказательств было недостаточно. И только в 2020 году группе преступников вынесли обвинение. Вероятно, приехавший Марко (или даже все трое) набросился на девушку в кабинете. Та неудачно оступилась и ударилась головой о дверной косяк (в волосах были обнаружены частицы дерева, а на самом косяке – кровь). И тогда убийцы приняли решение избавиться от угрозы. Вывезти тело помогли двое подчиненных Франко.