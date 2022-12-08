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Девушка, отправившаяся в полицию за помощью, нашла там свою смерть

Девушка, отправившаяся в полицию за помощью, нашла там свою смерть

Автор:
08 декабря 2022 11:54
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   Итог   Марко Моттола   Серена Молликоне   гибель   италия   преступление   результат   суд присяжных   убийство   
4392
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В сознании законопослушного гражданина любой человек в форме – медик, спасатель, военный – это заведомо человек, который поможет. А в случае с полицейскими этот момент выражен особенно ярко. Но не всегда поход в полицию заканчивается получением реальной помощи. Бывает и абсолютно наоборот.

Горная Италия, провинциальный городок Арче с населением около 6 тыс. человек. Туристы сюда не добираются, жизнь течет спокойно и размеренно.  В первый летний день 2001 года 18-летняя Серена Молликоне – ученица выпускного класса местной школы отправилась в больницу. Домой девушка должна была вернуться к обеду. В 16.00 у Серены было назначено свидание с парнем, а вечер планировалось посвятить подготовке к экзаменам.

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Мать девочки скончалась, когда малышке было всего 5 лет. Их с сестрой воспитал отец – школьный учитель. И обе выросли серьезными, ответственными, достойными. Серена увлекалась музыкой, собиралась поступать в педвуз.

Но домой она не вернулась. Телефон был отключен, и отец в тот же вечер обратился в полицию. Поведение стражей порядка показалось мужчине странным: те отмахивались, дескать, загуляла девица. Вернется, ничего с ней не случится. Накануне выходных карабинеры не хотели разводить лишнюю суету и заниматься организацией поисков.

Серену нашли два дня спустя в лесу. На лице была рана, нос и рот заклеены клейкой лентой, на голову надет пакет. Эксперты выяснили, что ранение не было смертельным и не привело к гибели. Но, вероятно, после него девушка потеряла сознание. Преступники, видимо, посчитали иначе. А чтобы уж наверняка, перекрыли доступ кислорода, заклеив рот и нос. И хладнокровно избавились от тела. Следов насилия не было.

Друзья погибшей заявили, что в тот роковой день она должна была пойти в полицию, чтобы подать заявление на Марко Моттола. Парень занимался распространением наркотиков, и несколько знакомых Серены уже плотно подсели на эту дрянь. Она не хотела оставаться в стороне и безучастно наблюдать за продолжением распространения наркотических веществ.

Студента задержали. В багажнике его авто обнаружился учебник, принадлежавший убитой. Совпадение? Или в машине действительно была несчастная, которую он успел перехватить по пути?

Но свидетели показали, что Серена вошла в полицейский участок. И обратилась к дежурному – карабинеру Сантино Тузи. Когда она изложила суть вопроса, то Тузи отвел ее к другому офицеру. Которого звали… Франко Моттола. И он приходился тому самому наркоторговцу, на которого хотела заявить Молликоне, отцом.

Полицейский незамедлительно связался с женой. Та вскоре прибыла вместе с сыном. Что происходило в закрытом кабинете дальше – оставалось тайной долгие 20 лет. За это время провели сотни экспертиз, опросили массу свидетелей. Провели даже эксгумацию тела несчастной Серены. Тузи, который отвел жертву к убийце, через несколько лет покончил с собой: застрелился перед очередным допросом.

Но убийцы упорно хранили молчание: доказательств было недостаточно. И только в 2020 году группе преступников вынесли обвинение. Вероятно, приехавший Марко (или даже все трое) набросился на девушку в кабинете. Та неудачно оступилась и ударилась головой о дверной косяк (в волосах были обнаружены частицы дерева, а на самом косяке – кровь). И тогда убийцы приняли решение избавиться от угрозы. Вывезти тело помогли двое подчиненных Франко.

Марко предъявили обвинение в убийстве, родителям – в соучастии, а двум помощникам – в пособничестве. Обвинение затребовало для Мотоллы-старшего с учетом положения 30 лет лишения свободы, для его сына – 24 года, а для жены – 21 год. Пособники должны были отправиться за решетку на 15 лет.

Суд длился несколько месяцев. И тут произошло невероятное… Присяжные полностью оправдали всех обвиняемых 16 июля текущего года. Вышедших «на свободу с чистой совестью» фигурантов пришлось выводить из здания суда под охраной: на улице их ждала толпа, недовольная приговором.

Обвинители не смогли убедить присяжных, что убийство совершили именно эти люди. Девушка была в кабинете – факт. Ударилась о косяк головой – да. Но экспертами было доказано, что травма не смертельна. А довершить начатое – заклеить рот и нос, надеть пакет и вывезти несчастную в лес мог кто угодно. Видимо, присяжные учли такие вероятные возможности как привидения, инопланетяне или даже злобный Санта.

Итог 20-летнего разбирательства: юная девушка с непрожитой жизнью в могиле, измученные судами родные, оправданные с компенсацией за незаконное уголовное преследование обвиняемые.

А вы можете поверить в справедливость после таких решений?

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Метки: Девушка   Итог   Марко Моттола   Серена Молликоне   гибель   италия   преступление   результат   суд присяжных   убийство   
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17  комментариев
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526
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Горная Италия, провинциальный городок Арче с населением около 6 тыс. человек. Туристы сюда не добираются, жизнь течет спокойно и размеренно.
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В тихом омуте черти водятся. В общем, Твин Пикс по итальянски.

"Девушка, отправившая в полицию за помощью, нашла там свою смерть"
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Отправившая кого? Может быть отправившаяся?
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576
Kra 42 минуты назад
Девочка была идеалисткой (
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268
ilavev 47 минут назад
Бред какой-то, там среди присаженных тоже что ли были родственники Мотоллы
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2k
Vovan Petroff 52 минуты назад
Иии.. пу-пу-пу-пубу пубу-пубу пубу-пууу...
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1k
Виктор Глущенко 52 минуты назад
Ссылка vk.com
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171
Человек Наблюдающий Час назад
Печально. 20 лет мучений.
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22k
SolomonA Час назад
Наркотики в любой стране контролирует мафия. А итальянская мафия - это уже давно классика. Написать заяву в полицию маленького городка на члена мафиозной группировки - это автоматически подписать себе смертный приговор...
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2k
Dema Час назад
Забыли где мы живём?
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4k
karamba 2 часа назад
Я могу, итальянцы хуже цыган. Просто надо с ними пообщатся чтобы это понять.
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