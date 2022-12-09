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"Работайте! Солнце еще высоко!": Илон Маск поставил в офисе "Твиттера" кровати, чтобы сотрудники не тратили время на походы домой

"Работайте! Солнце еще высоко!": Илон Маск поставил в офисе "Твиттера" кровати, чтобы сотрудники не тратили время на походы домой

Автор:
09 декабря 2022 09:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Илон Маск   Твиттер   кровати   офис Твиттера   работа   сотрудники   хардкор   
2765
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А зачем тащиться домой на пару часов? Покемарить можно и в офисе - Илон Маск одобряет.

Илон Маск вовсе не шутил, когда говорил о том, что требует от сотрудников мощной отдачи. Сначала он уволил бесполезных и небинарных, которые держались в офисе только за счет толерантной политики прежнего руководства. Потом увеличил нагрузку на оставшихся работников. А теперь, как сообщает журналист «Би-би-си» Джеймс Клейтон, и вовсе решил, что его сотрудникам незачем уходить с работы. Для трудоголиков Маск установил кровати и шкафы, в которых те смогут держать набор сменного белья и другой скарб.


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Клейтон опубликовал фотографии из кабинетов главного офиса Twitter в Сан-Франциско. Снимками можно полюбоваться в Твиттер-аккаунте репортёра. По его словам, помимо кроватей сотрудники могут спать и разложенных диванах. Кстати, сам Маск тоже нередко ночует в офисе, и не видит в этом ничего ужасного.


«Сотрудники говорят, что комната Илона Маска в Twitter выглядит как гостиничный номер и является переоборудованным конференц-залом», - поясняет он.


А этот снимок продакт-менеджера Твиттера Эвана Джонса, на котором девушка спит в офисе прямо около стульев, появился в начале ноября.


Видимо, вскоре Маск решил, что лучше уж поставить кровати, чем пытать сотрудников сном на матрасе в спальнике.

Если работа в "Твиттере", то только по правилам Маска! А кто не согласен - на выход.

Источник:

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Метки: Илон Маск   Твиттер   кровати   офис Твиттера   работа   сотрудники   хардкор   
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20  комментариев
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1k
ChePaev 59 минут назад
Не читает Маск наших армейских анекдотов:
Армия. "Дух" косит траву. Рядом на заборе сидят 4 "деда" и думают как бы это смотать в увольнительную. Первый говорит: "Я знаю. Пойду к прапору, внесу рац. предложение и за это он меня отпустит". Приходит к прапору и говорит: "Там дух траву косит, так вот если к косе 3 лезвия прицепить, то он будет работать в 3 раза эффективнее". Отпустил его прапор. Приходит 2 дед и говорит: "Дух работает неэффективно. 1 движение косит, 2 вхолостую (замахивает косу). Вот если сзади к нему косу прицепить, то оба движения будут рабочими". Прапор отпустил и его. Приходит третий и говорит: "Надо к духу прицепить телегу, тогда он будет косить и траву в телегу складывать". Отпустили и его. Четвертый ходит вокруг духа, вооруженного двумя косами с тройными лезвиями и телегой за спиной, думает. Дух прекращает работать, смотрит на деда и чуть не плача выдает: "Что смотришь? Лампочку мне на лоб, чтоб еще и ночью мог работать!"
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7k
Marlboro 16 минут назад
Ну если у них система как во многих американских офисах - зашел, приложил карту - рабочее время пошло.. ушел - приложил карту, рабочее время остановилось. В таком случае очень хорошая идея. Пошел на работу в понедельник, вернулся в пятницу вечером - рабочие часы 106 часов в неделю. Сколько у них там платят, 20 евро/баксов в час = 2120 уе в неделю, умножаем на 4 = 8500 уе. Нормально так.. и выспишься, и бабки заработаешь :)
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28k
koleos72 Полчаса назад
И двуспальная кровать, в кабинете начальника, как бэ подрозумеваэ, что работать нужно лучше!
Ни чего пошлого! Просто, кто из девушек лучше работает, тот спит не на полу, а на кровати(с начальником)!
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11k
paranoid 40 минут назад
Не знаю как насчёт ночи, но сама идея наличия мест для поспать хорошая. На моём прошлом месте работы была комната отдыха, с диванчиками, и креслами. Можно было прийти и вздремнуть полчаса прямо посреди рабочего дня. И это реально повышало производительность, потому что когда ты прог которого нагрузили несколькими тяжёлыми задачами одновременно, то высушить себе мозги в ноль можно за какой-то час по настоящему интенсивной работы. Потом либо сидеть и тупо смотреть в монитор, не в силах сгенерировать ни одного стоящей мысли, либо "перезагрузиться"
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14k
Элитный тигр 43 минуты назад
Такого быть не может, всут Фсё... В Омериге работать не нужно, там деньги по почте чемоданами приходят.
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382
MidMaster Час назад
Похоже опция "отмена рабства" окончила срок действия
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1k
K_II_T Час назад
Ну что. Стоимость недвижимости в Калифорнии высокая.
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−10
саня Час назад
У них в США закончились профсоюзы и трудовая инспекция? За переработку можно каждый день на Твиттер подавать в суд. Это возвращение в 19 век, когда капитализм начал править миром. СССР нет 30 лет и уже появляются капиталисты которые открывают эксплуатацию человека. Работа, это дополнение к жизни, а не цель жизни. Акции своей компании этим трудяга он раздал? Если нет, то в чем заинтересованность работников гробить здоровье.
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351
Артем Петухов саня Полчаса назад
Я думаю люди кто ночует там, получает бонусы за переработку и отлично себя чувствуют.
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2k
vagon1 Час назад
Оскал капитализма как он есть.
Уверен, что за переработку они ничего не получают.
Ведь они работают в великом Твиттере с гениальным Маском!
Американцы любят чем-нибудь гордится- вот им и объяснили, что они должны гордится тем, что работают там!
А деньги!?
Орлы! Зачем птицам деньги!
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369
Javier vagon1 Час назад
А вот и мимо. Всё что больше 40-ка часов в неделю по двойному тарифу. Выходные - по тройному.
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369
Javier vagon1 12 минут назад
Сан-Франциско это силиконовая долина, там работы для айтишников валом. Если бы им было не комфортно, то с лёгкостью бы нашли другую работу...
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Интересно, сколько он платит сотрудникам.
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29k
Ashabad 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Меня другое удивляет. Где были зоо-защитники когда он обезьянам мозги выжигал, и уже собирался людей чипировать? Неужели всё это только про деньги?!
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