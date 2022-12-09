"Работайте! Солнце еще высоко!": Илон Маск поставил в офисе "Твиттера" кровати, чтобы сотрудники не тратили время на походы домой

А зачем тащиться домой на пару часов? Покемарить можно и в офисе - Илон Маск одобряет.
Илон Маск вовсе не шутил, когда говорил о том, что требует от сотрудников мощной отдачи. Сначала он уволил бесполезных и небинарных, которые держались в офисе только за счет толерантной политики прежнего руководства. Потом увеличил нагрузку на оставшихся работников. А теперь, как сообщает журналист «Би-би-си» Джеймс Клейтон, и вовсе решил, что его сотрудникам незачем уходить с работы. Для трудоголиков Маск установил кровати и шкафы, в которых те смогут держать набор сменного белья и другой скарб.
Клейтон опубликовал фотографии из кабинетов главного офиса Twitter в Сан-Франциско. Снимками можно полюбоваться в Твиттер-аккаунте репортёра. По его словам, помимо кроватей сотрудники могут спать и разложенных диванах. Кстати, сам Маск тоже нередко ночует в офисе, и не видит в этом ничего ужасного.
«Сотрудники говорят, что комната Илона Маска в Twitter выглядит как гостиничный номер и является переоборудованным конференц-залом», - поясняет он.
А этот снимок продакт-менеджера Твиттера Эвана Джонса, на котором девушка спит в офисе прямо около стульев, появился в начале ноября.
Видимо, вскоре Маск решил, что лучше уж поставить кровати, чем пытать сотрудников сном на матрасе в спальнике.
Если работа в "Твиттере", то только по правилам Маска! А кто не согласен - на выход.
Источник:
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Армия. "Дух" косит траву. Рядом на заборе сидят 4 "деда" и думают как бы это смотать в увольнительную. Первый говорит: "Я знаю. Пойду к прапору, внесу рац. предложение и за это он меня отпустит". Приходит к прапору и говорит: "Там дух траву косит, так вот если к косе 3 лезвия прицепить, то он будет работать в 3 раза эффективнее". Отпустил его прапор. Приходит 2 дед и говорит: "Дух работает неэффективно. 1 движение косит, 2 вхолостую (замахивает косу). Вот если сзади к нему косу прицепить, то оба движения будут рабочими". Прапор отпустил и его. Приходит третий и говорит: "Надо к духу прицепить телегу, тогда он будет косить и траву в телегу складывать". Отпустили и его. Четвертый ходит вокруг духа, вооруженного двумя косами с тройными лезвиями и телегой за спиной, думает. Дух прекращает работать, смотрит на деда и чуть не плача выдает: "Что смотришь? Лампочку мне на лоб, чтоб еще и ночью мог работать!"
Ни чего пошлого! Просто, кто из девушек лучше работает, тот спит не на полу, а на кровати(с начальником)!
Да и само слово РАБота - от слова раб.
Уверен, что за переработку они ничего не получают.
Ведь они работают в великом Твиттере с гениальным Маском!
Американцы любят чем-нибудь гордится- вот им и объяснили, что они должны гордится тем, что работают там!
А деньги!?
Орлы! Зачем птицам деньги!
Что-то не верю я в такую добродетель.
Максимум бонусы получат ключевые спецы и руководители.
Остальные - так, расходники.
Не устраивает потогонка- на улицу!
И смотрите как работают тимбилдеры- добрый шеф поставил кроватки и шкафчики и теперь он не эксплуататор, который плюет на нормы трудового законодательства, а добрый и заботливый старший товарищ!
Он даже спит с вами!
Вот только он спит за свои миллиарды, а вы, уважаемые, работайте больше, что бы из, миллиардов, у шефа прибыло!
А как раб окочурится, то вон сколько желающих-то Осталось ему только сотрудников своих меж собой сводить, потомство их в другие компании продавать и т.д. ну чтоб уж полностью рабовладельческий строй возродить