Без феминисток и небинарных персон: Илон Маск показал, как теперь выглядит коллектив "Твиттера"

По словам Маска, только исключительная производительность будет представлять собой проходной порог. Все, кто не чувствует в себе сил соответствовать этой планке, "давай, до свидания". Кое-кого, кстати, босс и вовсе уволил, едва сев в свое кресло.

Как сообщают СМИ, в понедельник, 21 ноября, Маск планирует продолжить увольнения. На этот раз они коснутся работников, занимающихся продажами и партнерскими отношениями. Поговаривают, что эта политика может повлиять на соцсеть самым пагубным образом, т.к. уже фиксируют промахи в системе модерации контента "Твиттера". А что будет дальше, если реальных сотрудников соцсети останется еще меньше?