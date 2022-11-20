Без феминисток и небинарных персон: Илон Маск показал, как теперь выглядит коллектив "Твиттера"

Ряды компании значительно сократились. Кто-то ушел сам, испугавшись переработок, кого-то уволили за несоответствие.
Если раньше коллектив "Твиттера" полностью удовлетворял современным запросам американского демократического общества ( представители ЛГБТ-сообществ, феминистки и прочая, прочая), то сейчас в компании остались только трудоголики и те, кто действительно хочет работать с Маском. Фото в стиле "до" и "после" говорят сами за себя.
Почувствуйте разницу.
Маск, став владельцем "Твиттера", предрёк сотрудникам компании тяжелые времена. Он объявил, что лентяев и набранных за инклюзивность он терпеть не станет. Политикой компании будет чрезвычайная эффективность, что означает следующее: не готов гореть на работе - вали.
Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на корпоративные источники, многие предпочли уволиться самостоятельно, предпочтя трехмесячное выходное пособие переработкам. Хотя Маск вскоре решил слегка смягчить требования, исход работников "Твиттера" уже было не остановить.
По словам Маска, только исключительная производительность будет представлять собой проходной порог. Все, кто не чувствует в себе сил соответствовать этой планке, "давай, до свидания". Кое-кого, кстати, босс и вовсе уволил, едва сев в свое кресло.
Как сообщают СМИ, в понедельник, 21 ноября, Маск планирует продолжить увольнения. На этот раз они коснутся работников, занимающихся продажами и партнерскими отношениями. Поговаривают, что эта политика может повлиять на соцсеть самым пагубным образом, т.к. уже фиксируют промахи в системе модерации контента "Твиттера". А что будет дальше, если реальных сотрудников соцсети останется еще меньше?
Источник:
АНТИФИШКИ
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кстати, почему "небинарные личности"?
просто "небинарные существа"
Вот американец, а на фотках сброд понаехавший
Все коренные американцы по резервациям загибаются
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А нам это каким боком?Насрать как то.