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Без феминисток и небинарных персон: Илон Маск показал, как теперь выглядит коллектив "Твиттера"

Без феминисток и небинарных персон: Илон Маск показал, как теперь выглядит коллектив "Твиттера"

Автор:
20 ноября 2022 20:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Илон Маск   Твиттер   бизнес   босс   политика компании   работа   соцсети   увольнения   
4154
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Ряды компании значительно сократились. Кто-то ушел сам, испугавшись переработок, кого-то уволили за несоответствие.

Если раньше коллектив "Твиттера" полностью удовлетворял современным запросам американского демократического общества ( представители ЛГБТ-сообществ, феминистки и прочая, прочая), то сейчас в компании остались только трудоголики и те, кто действительно хочет работать с Маском. Фото в стиле "до" и "после" говорят сами за себя.


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Почувствуйте разницу.

Маск, став владельцем "Твиттера", предрёк сотрудникам компании тяжелые времена. Он объявил, что лентяев и набранных за инклюзивность он терпеть не станет. Политикой компании будет чрезвычайная эффективность, что означает следующее: не готов гореть на работе - вали.


Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на корпоративные источники, многие предпочли уволиться самостоятельно, предпочтя трехмесячное выходное пособие переработкам. Хотя Маск вскоре решил слегка смягчить требования, исход работников "Твиттера" уже было не остановить.


По словам Маска, только исключительная производительность будет представлять собой проходной порог. Все, кто не чувствует в себе сил соответствовать этой планке, "давай, до свидания". Кое-кого, кстати, босс и вовсе уволил, едва сев в свое кресло.


Как сообщают СМИ, в понедельник, 21 ноября, Маск планирует продолжить увольнения. На этот раз они коснутся работников, занимающихся продажами и партнерскими отношениями. Поговаривают, что эта политика может повлиять на соцсеть самым пагубным образом, т.к. уже фиксируют промахи в системе модерации контента "Твиттера". А что будет дальше, если реальных сотрудников соцсети останется еще меньше?

Источник:

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Метки: Илон Маск   Твиттер   бизнес   босс   политика компании   работа   соцсети   увольнения   
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26  комментариев
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1k
Сергей 2 часа назад
после таких поступков даже зауважал Маска...
кстати, почему "небинарные личности"?
просто "небинарные существа"
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6k
HUBLOT 37 минут назад
Дерьмо из твитера сделали. Раньше можно было свободно почитать, а сейчас регистрацию требует.
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7k
Tim_G 44 минуты назад
не с раковиной надо было ему заходить, а как поручик Ржевский в анекдоте "...дамы не возражают, если я закурю?"
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1k
КАКАнгел 53 минуты назад
ну гореть на работе тоже не надо. Но нужно оставлять профессионалов и не важно кто они геи лесбиянки или ну вдруг негры (хотя слабо представляю работающего американского негра - ну может выпускник Лумумбы ). Главное чтоб добротно и качественно работали .
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20k
Сталкер 59 минут назад
Маск таки агент Кремля?..
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89k
parallax Час назад
Судя по второму фото, американцев там не осталось.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
5k
−4
Roman B Час назад
А казачок засланный, наш товарищ, свойский
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37k
turyst 2 часа назад
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26k
Квантовый переход 2 часа назад
А что будет дальше, если реальных сотрудников соцсети останется еще меньше?
--------------------
А нам это каким боком?Насрать как то.
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67k
Вит Z 2 часа назад
На втором фото,нет негритянки,этого ему не простят...
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5k
Котэ 2 часа назад
может российские новости? что нам этот твитер? он в РФ ваще заблокирован
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23k
Влад 2 часа назад
Ничего страшного. Если сотрудников будет не хватать - доберут новых. Что не отнять, это умение Маска торговать и пиарить.
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