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"3 часа сотрудник не работал - значит украл у собственника время": босс подсчитал эффективность своих работников

"3 часа сотрудник не работал - значит украл у собственника время": босс подсчитал эффективность своих работников

Автор:
19 декабря 2023 17:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Твиттер   босс   опоздания   работодатель   сотрудники   эффективность работы   эффективность сотрудника   
2596
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Мечта всех работодателей: сотрудник-робот. Чтобы никаких перекуров, перерывов на обед, отпусков и выходных. А пока работаешь с людьми, приходится мириться с их слабостями. И их, надо сказать, не так и мало. Один из самых эффективных боссов подсчитал, сколько времени у сотрудников улетает впустую - и прослезился.

В Твиттере завирусилась история о безумно въедливом начальнике, который не поленился подсчитать временные затраты своих работников на опоздания, перекуры, кофепития, посещение соцсетей и прочие отвлекающие мероприятия. Цифра дневных потерь ошеломительная!


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И самая главная ошибка таких боссов - слабая дисциплина. Так считает тот самый въедливый работодатель. Стоит только взять на контроль хотя бы опоздания сотрудников - это позволит сократить временные потери на целый час!


А если пойти дальше и клевать их за каждую провинность, производительность труда будет лишь расти.


И не стоит пускать дело на самотёк, т.к. отсутствие контроля лишь развращает сотрудников. Не спросил о выполнении задания - и работник его не сделал.

Между тем, пользователи Твиттера уверены, что не всё так просто, и работники крайне редко выполняют какую-лбо задачу без обязательного взаимодействия с другими людьми. Срывает сроки один - не может уложиться в нужное время другой. И так по кругу.


Поэтому эффективность работы снижают не только перекуры, но и много других факторов.


И потом, где взять золотых работников, которые готовы трудиться за 30 тысяч рублей, не поднимая головы, не какая, не болея и, желательно, не требуя отпуска и выходных?

Источник:

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Метки: Твиттер   босс   опоздания   работодатель   сотрудники   эффективность работы   эффективность сотрудника   
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34  комментария
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7k
tamin Час назад
Ох люблю я такие истории. Поговорить ни о чем.
Пример 1. У меня производство. Ил. Колл-центр. Штат, производительность, поточное производство настроено так, что все юниты должны быть на рабочем месте. Опаздуны тормозят все производство. Тут всякие контрольные истории важны.
Пример 2. У меня сейл, который делает 40% всего оборота. Да пофиг что он делает, как он делает. Если бабки капают, так пусть он хоть на Мальдивах сидит. А вот если маржа падает, будь добор вернуться и пахать в офисе.
Пример 3. Cio. Все работает стабильно, бизнес проекты обслуживаются, проблем нет, коллектив пашет. Буду его приглашать раз в месяц попить коньяку и узнать есть ли у него проблемы.
Пример 4. Курьер. Загулял, договора никто развести не может, надо увольнять.
Пример 5. Условный Василич. С опытом огромным и уникальный специалист. Сидит где хочет, делает что хочет но когда возникает проблема, он приезжает и все решает.

Все зависит от типа работы. Кому-то просиживать штаны не нужно в офисе, кому даже на 5 минут нельзя опаздывать. Всех под одну гребенку метет только идиот
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23k
homerchik 4 минуты назад
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27k
Андрей 4 минуты назад
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34k
Korolev 13 минут назад
За 30-ку можно ещё немножко вредить...
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7k
Нестерин Сергей 13 минут назад
Т. е. когда работник только начинал опаздывать- "закрывал" на это глаза. А когда это вошло в систему- о)(уел? Так что ли? Или там "работа" такой важности, что можно опаздывать, уходить раньше и пр.?
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2k
anatolis 15 минут назад
Не надо учить нас работать, научитесь платить достойную зарплату за наши услуги! А так же имейте уважение к людям.
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20k
Андрей 16 минут назад
"Я проверял эти расчёты много раз и всегда получалось одно и то же."
Значит у этого гения 195 минут = 3 часа 25 минут?
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11k
Dabus 18 минут назад
Боссы всегда любят подсчитывать то насколько человек опоздал, но никогда не любят доплачивать если сами просят человека задержаться на час другой на работе или выйти в выходной
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38k
russger 39 минут назад
Тут смотря за что получают з/п. У моего отца бригада на стройке была, молдаване с румынами, так те по 3-4 раза в день чепитие устраивали. Сядут покурить, включат чайник (не заранее), потом кипяток же пить не будешь? Ждали пока остынет чаёк немного. Пока с печенюхами попьют, потом ещё по сигаретке. И вот такой вот перерыв в 30-40 минут несколько раз в день. А зарплата почасовая была, вот и считай, 20-25% рабочего времени они нихера не делали, а денюжки получали.
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1k
Олег Квирулянт 47 минут назад
Ну передергивание же.. "3 часа и не работал" и накопилось на сколько-то времени "простоев" - это разные вещи. Не вся работа может делаться нон-стоп, дальше от конвейера, тем в большей степени.
И такой чудак какие-то там курсы обучающие продает? Ему морду не набил никто из заплативших?
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323
iskra 51 минуту назад
Я видел на заводе, как одни отбывали время, а другие работали максимально быстро,и сами решали проблемы. Просто одни получали повременку, а другие - сдельную. Если работа сдельная, то отлынивать тебе коллектив не даст,и никакого начальника не надо.
ИМХО , есть хороший способ повысить эффективность работы - заинтересовать человека в конечном результате. Например,как артисты получают процент от проката фильма. Что бы каждый получил свою часть при успехе,и нес ответственность за провал. Но тогда не получится грабить работяг,которые выпускают продукцию на миллионы,а получают копейки..
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323
iskra Олег Квирулянт 43 минуты назад
Разработчик разрабатывает какой-то продукт, который имеет цену. И по моему мнению, должен получить часть цены этого продукта. Если продукт хороший - получит больше. Если плохой - не получит ничего..
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323
iskra Олег Квирулянт 15 минут назад
Если директор ничего не продал, как он платит зарплату?
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24k
Евгений 52 минуты назад
Помню, работал на одном предприятии, тётки из юридического отдела курить ходили каждые полчаса и стояли в курилке минут по 10 минимум. Иногда за раз по две-три сигареты выкуривали. Мне вот как-то пофиг на их здоровье, но сколько времени они украли у работодателя?
Наш кабинет был рядом с курилкой и нам было всё видно.
---
Другой случай. Сейчас работаю в одной известной сети магазинов, которую всё чаще упоминают в мемах перед новым годом. На предприятии жёсткая система штрафов. За каждую провинность от 500 и более рублей. Но опять же, есть персонал, который загружен работой, накладные проводит, печатает и т.д. А есть персонал дежурный, так сказать, аварийный. То бишь, текучкой нагружен по минимуму и основная задача - устранять нештатные ситуации. Но закон о штрафах для всех один. Камеры просматривают каждый уголок. Большую часть времени приходится делать видимость, что ты чем-то занят!!! Единственное послабление - читать разрешили на любом носителе.
Короче, маразм крепчает.
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4k
Харон 53 минуты назад
Но они со своими обязанностями справились?
Тогда в чём вопрос?
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937
yura stenokardin Час назад
Если зарплата не зависит от объёма выполненной работы, то никто и не станет работать, как лошадь. Самое расслабляющее это работа на ставке, а также незначительные бонусы (премии) за выполненные работы, потому как нет мотивации. Я работал и на ставке и на сделке... Мне легче на сделке - пашешь получаешь, не пашешь сосешь лапу (но если все чётко прописано). Когда сидишь на ставке+ какой-то мин бонус, который особо не влияет на твой карман, то делаешь все только в рамках обязаловки и никуда не торопишься, чтоб не подкинули чью-то доп. работу.
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13k
Григорий Бабкин 2 часа назад
А в чём проблема? Заменить дебилов, найденных по объявлению, на таких же дебилов? Рабы на галерах, ага, да. Пи*здоголовое быдло с распухшим самомнением. Незаменимых нет, тем более в офисном планктоне.
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
То есть средняя зарплата 30 тыр. эту мразоту не смущает?
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
Такое бывает у тех начальников, кто платит за рабочее время, а не за выполнение задач. Конечно, если чел у конвейера стоит, то пока он за этот конвейер не встал - весь конвейер стоит и ждет его.
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20k
Александр 2 часа назад
Сопливые истории офисного планктона.
Главное чтобы работа делалась, если у работника есть время на болтовню и прочее, значит работы мало или он быстро с ней справляется.
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