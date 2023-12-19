"3 часа сотрудник не работал - значит украл у собственника время": босс подсчитал эффективность своих работников

И самая главная ошибка таких боссов - слабая дисциплина. Так считает тот самый въедливый работодатель. Стоит только взять на контроль хотя бы опоздания сотрудников - это позволит сократить временные потери на целый час!





А если пойти дальше и клевать их за каждую провинность, производительность труда будет лишь расти.



