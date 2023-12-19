"3 часа сотрудник не работал - значит украл у собственника время": босс подсчитал эффективность своих работников

Мечта всех работодателей: сотрудник-робот. Чтобы никаких перекуров, перерывов на обед, отпусков и выходных. А пока работаешь с людьми, приходится мириться с их слабостями. И их, надо сказать, не так и мало. Один из самых эффективных боссов подсчитал, сколько времени у сотрудников улетает впустую - и прослезился.
В Твиттере завирусилась история о безумно въедливом начальнике, который не поленился подсчитать временные затраты своих работников на опоздания, перекуры, кофепития, посещение соцсетей и прочие отвлекающие мероприятия. Цифра дневных потерь ошеломительная!
И самая главная ошибка таких боссов - слабая дисциплина. Так считает тот самый въедливый работодатель. Стоит только взять на контроль хотя бы опоздания сотрудников - это позволит сократить временные потери на целый час!
А если пойти дальше и клевать их за каждую провинность, производительность труда будет лишь расти.
И не стоит пускать дело на самотёк, т.к. отсутствие контроля лишь развращает сотрудников. Не спросил о выполнении задания - и работник его не сделал.
Между тем, пользователи Твиттера уверены, что не всё так просто, и работники крайне редко выполняют какую-лбо задачу без обязательного взаимодействия с другими людьми. Срывает сроки один - не может уложиться в нужное время другой. И так по кругу.
Поэтому эффективность работы снижают не только перекуры, но и много других факторов.
И потом, где взять золотых работников, которые готовы трудиться за 30 тысяч рублей, не поднимая головы, не какая, не болея и, желательно, не требуя отпуска и выходных?
Источник:
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Пример 1. У меня производство. Ил. Колл-центр. Штат, производительность, поточное производство настроено так, что все юниты должны быть на рабочем месте. Опаздуны тормозят все производство. Тут всякие контрольные истории важны.
Пример 2. У меня сейл, который делает 40% всего оборота. Да пофиг что он делает, как он делает. Если бабки капают, так пусть он хоть на Мальдивах сидит. А вот если маржа падает, будь добор вернуться и пахать в офисе.
Пример 3. Cio. Все работает стабильно, бизнес проекты обслуживаются, проблем нет, коллектив пашет. Буду его приглашать раз в месяц попить коньяку и узнать есть ли у него проблемы.
Пример 4. Курьер. Загулял, договора никто развести не может, надо увольнять.
Пример 5. Условный Василич. С опытом огромным и уникальный специалист. Сидит где хочет, делает что хочет но когда возникает проблема, он приезжает и все решает.
Все зависит от типа работы. Кому-то просиживать штаны не нужно в офисе, кому даже на 5 минут нельзя опаздывать. Всех под одну гребенку метет только идиот
Значит у этого гения 195 минут = 3 часа 25 минут?
И такой чудак какие-то там курсы обучающие продает? Ему морду не набил никто из заплативших?
ИМХО , есть хороший способ повысить эффективность работы - заинтересовать человека в конечном результате. Например,как артисты получают процент от проката фильма. Что бы каждый получил свою часть при успехе,и нес ответственность за провал. Но тогда не получится грабить работяг,которые выпускают продукцию на миллионы,а получают копейки..
Инженер-разработчик чего-то там - он не может работать по приказу. Иначе бы у всех были одинаковые результаты.
Наш кабинет был рядом с курилкой и нам было всё видно.
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Другой случай. Сейчас работаю в одной известной сети магазинов, которую всё чаще упоминают в мемах перед новым годом. На предприятии жёсткая система штрафов. За каждую провинность от 500 и более рублей. Но опять же, есть персонал, который загружен работой, накладные проводит, печатает и т.д. А есть персонал дежурный, так сказать, аварийный. То бишь, текучкой нагружен по минимуму и основная задача - устранять нештатные ситуации. Но закон о штрафах для всех один. Камеры просматривают каждый уголок. Большую часть времени приходится делать видимость, что ты чем-то занят!!! Единственное послабление - читать разрешили на любом носителе.
Короче, маразм крепчает.
Тогда в чём вопрос?
Главное чтобы работа делалась, если у работника есть время на болтовню и прочее, значит работы мало или он быстро с ней справляется.
Одна молоденькая девчушка пыталась меня однажды упрекнуть что я иногда по сети лажу, новости читаю.
Мой ответ что я давно забыл многое из того, что она ещё не знает, не убедил её.
Ну, тогда привёл пример что я за два часа сделаю то, на что ей дня не хватит. Не поверила.
Пришлось экспериментировать.
Взяли одинаковую задачу и ....
Свои силы я тоже слегка переоценил, у меня ушло времени 2:35.
Она же и на следующий день не закончила.
Вот именно поэтому я могу ходить на перекуры, пить чай-кофе и шарится по сети. От этого моя работа не страдает.
Правда, не опаздываю. Не люблю.
На что я ответил что успеваю сделать свою работу в течение РАБОЧЕГО дня. Не сплетничаю, не бегаю по магазинам, просто делаю свою работу.
И на мой вопрос кто из нас лучше работает крыть ему было нечем.