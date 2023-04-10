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В России хотят разблокировать Twitter*

В России хотят разблокировать Twitter*

Автор:
10 апреля 2023 16:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Екатерина Мизулина   Илон Маск   Твиттер   блокирвка   дмитрий медведев   соцсеть   
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За это выступили чиновники и Екатерина Мизулина.

В прошлом году Твиттер забанили. Поводом стало большое количество фейков и вбросов о России, поэтому его у нас прикрыли.

Но кто-то продолжал там «твитить», например, Дмитрий Медведев.

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Несмотря на шквал критики в сторону Илона Маска и требования немедленно заблокировать аккаунт Медведева, он этого не сделал. По его словам:

Все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди решают сами.

Более того, вернул доступ к аккаунтам российских ведомств - это заметили. И замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил разблокировать Твиттер.

Его поддержала и небезызвестная Екатерина Мизулина:

Задание выполнил - можно разблокировать.

*На данный момент соцсеть Twitter заблокирована на территории России.

Источник:

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Метки: Екатерина Мизулина   Илон Маск   Твиттер   блокирвка   дмитрий медведев   соцсеть   
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8  комментариев
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4k
Феликс Дзержинский 11 минут назад
Хороша работа в госдуме, сидят тунеядцы, делают вид что работают, сегодня запретим, а завтра разрешим и так по кругу.
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2k
svetludmila 4 минуты назад
У меня концы с концами не сходятся. Твиттер заблокирован, но крупное официальное лицо продолжает им пользоваться? И при этом тут в соседней теме выпускают рекламу о вреде VPN? Э-э...
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2k
Артур Котовой 14 минут назад
Прежде чем снимать бан надо добиться чтобы все условия были сделаны. Удалены призывы к убийству русских итд, итп. А то получится - бан сняли, а оказалось что записи эти не будут трогать. А в целом похер, в 19 году на меня написал донос лично - Олексей Треугольный! И мне выдали бан длинную в жизнь
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14k
Kucher 18 минут назад
Начхать на "Твиттер". Я только что пытался в "Хром" открыть торренты, нифига не работает, не смотря на расширение обхода блокировок. Чёй-та мне это ни разу не нравится.
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45k
turyst 21 минуту назад
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August

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