В России хотят разблокировать Twitter*

За это выступили чиновники и Екатерина Мизулина.
В прошлом году Твиттер забанили. Поводом стало большое количество фейков и вбросов о России, поэтому его у нас прикрыли.
Но кто-то продолжал там «твитить», например, Дмитрий Медведев.
Несмотря на шквал критики в сторону Илона Маска и требования немедленно заблокировать аккаунт Медведева, он этого не сделал. По его словам:
Все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди решают сами.
Более того, вернул доступ к аккаунтам российских ведомств - это заметили. И замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил разблокировать Твиттер.
Задание выполнил - можно разблокировать.
*На данный момент соцсеть Twitter заблокирована на территории России.
Источник:
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удаляешь расширение, ставишь сразу его же снова и всё работает