FISHKINET
В какие игры мы рубились в 2000-ые В какие игры мы рубились в 2000-ые Фото реальной жизни системных администраторов, которые нас рассмешили Фото реальной жизни системных администраторов, которые нас рассмешили 15 коротких фактов о сериале "Бригада" 15 коротких фактов о сериале "Бригада" 15 снимков вещей и явлений, которые бессовестно обманывают зрение человека, притворяясь чем-то другим 15 снимков вещей и явлений, которые бессовестно обманывают зрение... Самые смешные мемы. Выпуск № 43 Самые смешные мемы. Выпуск № 43 Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные... А не улыбнуться ли нам под вечер? А не улыбнуться ли нам под вечер? 35 и старше: тест телевизионной ностальгии 35 и старше: тест телевизионной ностальгии Исторический парадокс: достоверные события с довольно ироничным концом Исторический парадокс: достоверные события с довольно ироничным концом Тот неловкий момент, когда чуть-чуть переборщил с фотошопом Тот неловкий момент, когда чуть-чуть переборщил с фотошопом Размял спину: мужчина подшутил над своим коллегой Размял спину: мужчина подшутил над своим коллегой 30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети 30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети По какой причине спортсмены бегают против часовой стрелки По какой причине спортсмены бегают против часовой стрелки Йожика картинки. Выпуск 201 Йожика картинки. Выпуск 201 Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Амударьинский лжелопатонос: «Рыба-пришелец» из мутных вод Азии. Скоро вид действительно покинет Землю — исчезнет вместе с рекой, где живёт Амударьинский лжелопатонос: «Рыба-пришелец» из мутных вод Азии....
Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе

Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе

Автор:
07 сентября 2022 12:33
Метки: архитектура   дизайн   дома   интересно   лестницы   огонь лестницы   прикольно   странные лестницы   строения   фото   
2323
16

Но они все-таки есть. Чудеса инженерной мысли и безумные фантазии соединились воедино, что явить миру их - лестницы с чудинкой.

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: архитектура   дизайн   дома   интересно   лестницы   огонь лестницы   прикольно   странные лестницы   строения   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Трям Час назад
"Это лестница для рыб в Швейцарии, ее создали, чтобы морские плавучие могли спокойно мигрировать"


.хуесница !!! Это обратный клапан Тесла, чтоб тормозить скорость слива. Иди физику учи, копипастер херов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
heta 46 минут назад
Неудачный заголовок. Некоторые лестницы, конечно вызывают вопросы в адекватности их создателей, но много реально шедевров, которые украшают этот мир, а не "не должны были существовать". например эта. Красива, функциональна, удобна, вполне безопасна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Ivan 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SandMANn Час назад
Led Zeppelin - Stairway to heaven - Лестница на небеса
Ссылка youtu.be


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Б.Касторский Час назад
Странно, что нет самой известной "лестницы" Лоретто! А ведь там шестиметровая лестница была сделана без использования гвоздей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32932



Другие посты автора
Популярное
Почему и для чего: немного историй о привычных повседневных вещах
Почему и для чего: немного историй о привычных повседневных вещах
Автомобильные мемы для тех, кто привык относиться ко всему с лёгкой иронией
Автомобильные мемы для тех, кто привык относиться ко всему с лёгкой иронией
Набирающие популярность
Что такое гештальт и&nbsp;как его закрыть: мнение эксперта
Что такое гештальт и как его закрыть: мнение эксперта
Ученые создали таракана-киборга на солнечных батареях и с дистанционным управлением
Ученые создали таракана-киборга на солнечных батареях и с дистанционным управлением
В какие игры мы рубились в 2000-ые
В какие игры мы рубились в 2000-ые
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все женщины одинаковы

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#автомобили#позитив#в мире#интересное#сарказм#красиво#новости#познавательно
#фото#животные#подборка#прикол#люди#забавно#фотографии#фильм#Приколы#природа
#факты#история#картинки#автомир#улыбнуло#кино#Разное#неожиданно#сатира#маразм
В какие игры мы рубились в 2000-ые В какие игры мы рубились в 2000-ые Американка превратила свой скучный дом в радужную феерию Американка превратила свой скучный дом в радужную феерию Архитектору дали разгуляться Архитектору дали разгуляться В Сан-Диего есть дом, который свисает с крыши университета В Сан-Диего есть дом, который свисает с крыши университета В Австралии продают дом-пузырь - хозяин 7 лет строил его своими руками В Австралии продают дом-пузырь - хозяин 7 лет строил его своими руками Футуристичный дом для тех, кто хочет жить подальше от всей этой суеты Футуристичный дом для тех, кто хочет жить подальше от всей этой суеты

На что жалуетесь?

Вернуться