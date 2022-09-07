Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе

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Но они все-таки есть. Чудеса инженерной мысли и безумные фантазии соединились воедино, что явить миру их - лестницы с чудинкой.
Это лестница для рыб в Швейцарии, ее создали, чтобы морские плавучие могли спокойно мигрировать
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Лестница между двумя высотными башнями в районе Фьера, Болонья, Италия, по проекту Кензо Танге
Источник:
АНТИФИШКИ
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.хуесница !!! Это обратный клапан Тесла, чтоб тормозить скорость слива. Иди физику учи, копипастер херов!