Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе

В какие игры мы рубились в 2000-ые

Американка превратила свой скучный дом в радужную феерию

Архитектору дали разгуляться

В Сан-Диего есть дом, который свисает с крыши университета

В Австралии продают дом-пузырь - хозяин 7 лет строил его своими руками

Футуристичный дом для тех, кто хочет жить подальше от всей этой суеты