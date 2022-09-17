Умные капсульные дома откроют новые возможности жизни нга природе

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Сразу три типа инновационных капсульных домов строятся на заводе в Панаме. Эти строения можно обустроить в лесу или в морском заливе, при этом они обеспечат владельцам достаточно места для жизни и все необходимые удобства.
В Панаме, на заводе в Линтон-Бей-Марина, началось производство нескольких типов капсульных домов - для жизни на море и в лесу. Эти жилища способны к автономному функционированию и обеспечат жильцам необходимый комфорт.
Футуристические морские дома-капсулы располагаются на высоте 2,2 метра над водой на столбе, прикрепленном к морскому дну. Резиденции стоят от 295 000 до 1,5 миллиона долларов. Они оснащены широкими панорамными окнами и посадочными площадками для доставки товаров дронами.
По словам создателей, если вам не нравится жить в океане, вы с таким же успехом сможете поставить капсульный дом на земле.
Наземная альтернатива - капсульный дом для суши - похожа на «футуристический домик на дереве». Сейчас компания создает третью, по словам создателей, «экологически и экономически комфортную» модель дома-капсулы для суши и моря.
Вот так создаются капсульные дома.
Доступ в жилище предоставляется «умным кольцом», которое отпирает входную дверь, включает душ и регулирует температуру воды, включает музыку, а также приглушает или делает свет ярче.
Капсульные дома, которые размещены в воде у пристани, будут доступны для пробного проживания в декабре этого года и обретут владельцев в начале 2023 года. Планы по открытию продаж капсульных домов на земле пока более туманны.
Капсульные дома, которые размещены в воде у пристани, будут доступны для пробного проживания в декабре этого года и обретут владельцев в начале 2023 года. Планы по открытию продаж капсульных домов на земле пока более туманны.
Центральная стойка дома прикреплена к платформе на уровне воды. Платформа уходит под воду примерно на один метр и закреплена большими бетонными блоками, что предотвращает перемещение или вращение дома в воде.
Панамская инновационная компания Ocean Builders, разработавшая дизайн капсульных домов, объясняет, что основание под капсулой сделано из заполненных воздухом стальных труб, которые создают плавучесть. Под ним находятся напечатанные на 3D-принтере подводные площадки, способствующие росту кораллов.
Основание дома также может быть местом для отдыха владельцев — под заказ оно может быть оснащено гидромассажной ванной.
Основание дома также может быть местом для отдыха владельцев — под заказ оно может быть оснащено гидромассажной ванной.
Разработанный таким образом, чтобы домовладельцы могли «жить среди волн, не жертвуя роскошью современной жизни», морской капсульный дом имеет длину 10,6 метров и ширину 8 метров. Он может вместить двух жителей, имеет три «полуэтажа», жилую площадь 73 кв. м. и складские помещения площадью 116 кв. м. Жители входят на верхние полуэтажи по винтовой лестнице внутри центральной колонны.
В жилых помещениях окна оснащены «специальным ультрафиолетовым фильтром», который сохраняет в доме прохладу и обеспечивает уединение, а внутренние стены «имитируют естественный поток воды и плавно изгибаются из одной комнаты в другую, точно так же, как потоки воды», — говорится в описании. Кухня оформлена в футуристическом стиле, а гостиную можно превратить во вторую спальню, тренажерный зал или офис.
Панорамные окна главной спальни обеспечивают «беспрецедентные панорамные виды, которые могут вдохновить оставаться в постели весь день». Ванная комната может быть дополнена массажными форсунками в душе и большой ванной на 850 литров, а стена снабжена поручнями для лазания. Жильцам нужно будет использовать их, чтобы подняться по стене к люку на крыше и выбраться на посадочную площадку для дронов.
Дроны-доставщики, которые были «настроены и усовершенствованы, чтобы выдерживать сильный ветер и другие сложности при перемещении над водой, могут доставлять продукты, чистое белье, медицинские принадлежности и иные нужные вещи, а также могут доставлять переработанные отходы, мусор и грязную одежду на базу на берегу.
Для посылок, которые слишком тяжелы для перевозки дронами, предназначены специально выделенные автомобили-амфибии. Они могут перевозить по воде более крупные грузы, такие как багаж или мебель весом до 200 кг или 440 фунтов. Эти автомобили также будут собирать мусор и убирать территорию вокруг капсульных домов.
Жители капсульных домов в случае чрезвычайной ситуации также могут воспользоваться внедорожником, но предполагается, что они добираются додома на водном такси, водном мотоцикле или лодке.
Генеральный директор Ocean Builders Грант Ромундт заявил, что дома-кпсулы могут не бояться шторма. «Мы спроектированы для волн до пяти метров, и если бы мы хотели спроектировать его для больших волн, мы могли бы сделать это. В следующем году мы собираемся начать тестовый проект во Флориде, где мы попытаемся спроектировать их для ураганных условий».
Дом для установки на земле имеет почти такие же размеры и компоновку, что и морской, но центральная стойка находится в отверстии в земле. Компания заявляет, что эти капсулы можно «подготовить к зиме», чтобы домовладельцы «могли наслаждаться ими в любое время года».
Обновленный третий вариант дома-капсулы, по словам создателей, будет представлять собой одноэтажную конструкцию, которую можно «быстро, экономично и легко изготовить в любой точке мира».
Генеральный директор Ocean Builders Грант Ромундт заявил, что дома-кпсулы могут не бояться шторма. «Мы спроектированы для волн до пяти метров, и если бы мы хотели спроектировать его для больших волн, мы могли бы сделать это. В следующем году мы собираемся начать тестовый проект во Флориде, где мы попытаемся спроектировать их для ураганных условий».
Дом для установки на земле имеет почти такие же размеры и компоновку, что и морской, но центральная стойка находится в отверстии в земле. Компания заявляет, что эти капсулы можно «подготовить к зиме», чтобы домовладельцы «могли наслаждаться ими в любое время года».
Обновленный третий вариант дома-капсулы, по словам создателей, будет представлять собой одноэтажную конструкцию, которую можно «быстро, экономично и легко изготовить в любой точке мира».
Ocean Builders построила более раннюю модель капсульного морского дома у берегов Таиланда в 2019 году, но это вызвало конфликт с властями Таиланда. Компания заявила, что дизайн «был функциональным, но не красивым» и что «с тех пор он прошел долгий путь». Невзирая на свой неудачный опыт работы в Таиланде, Ocean Builders стремится строить SeaPods в других местах по всему миру.
В преддверии запуска проекта в этом месяце генеральный директор Грант Ромундт заявил: «Каждый день тысячи людей во всем мире едут к 15 крупнейшим мегаполисам, которые находятся в пределах 80 километров от береговой линии — и эта тенденция будет продолжаться. Благодаря нашему опыту в области инновационных океанских технологий мы знали, что можем предложить путь развития морской инфраструктуры для жизни, которая будет одновременно комфортной и устойчивой".
«Мы мотивированы возможностью изменить и бросить вызов традиционным моделям развития недвижимости и туризма и создать первый в своем классе жизненный опыт, который может в полной мере вернуть человеку океанскую среду», - продолжает Ромундт.
«Мы больше не живем в мире невозможного. Мы отправляем людей в космос, и детские мечты быстро становятся реальностью. Мы создаем новый класс активов в сфере недвижимости и роскошный образ жизни, который изменит то, как и где мы живем, обеспечивая здоровье, безопасность и устойчивость среды, в которой размещаются капсулы, а также комфорт жителей и гостей, которые будут их населять», - заключил он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Электричество и водичку еще подвести можно, а вот с какашками будут серьёзные проблемы...
я так понимаю им очень нравилось это все рисовать - размещая спальни, санузлы и расставляя панорамные окна
однако тут целый ряд вопросов по коммуникациям
- водоснабжение: как оно будет? опреснять морскую воду? они в курсе как это делается? похоже что нет
- канализацию куда выводить?
- идея с дронами выглядит круто, допустим они могут вывозить мусор, спресованный калл из биотуалета и доставлять воду, но дроны надо заряжать и далее следующее
- Электричество: откуда его брать? солнечные батареи? генераторы которые используют энергию волн?
короче эта идея выглядит как по мне хорошо только на бумаге, на деле это будет дорого и не удобно, обычная панельная 5ти-этажка выйдет комфортабельней и дешевле
да вы издеваетесь только смотрел
https://www.youtube.com/shorts/RhRCo0_szV0https://www.youtube.com/shorts/RhRCo0_szV0
Электричество откуда брать будут?