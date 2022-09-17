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Умные капсульные дома откроют новые возможности жизни нга природе

Умные капсульные дома откроют новые возможности жизни нга природе

Автор:
17 сентября 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: архитектура   дизайн   жилье   идея   инновации   интересно   капсульные дома   панама   
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Сразу три типа инновационных капсульных домов строятся на заводе в Панаме. Эти строения можно обустроить в лесу или в морском заливе, при этом они обеспечат владельцам достаточно места для жизни и все необходимые удобства.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   дизайн   жилье   идея   инновации   интересно   капсульные дома   панама   
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7  комментариев
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795
Gadova 2 часа назад
Наземные капсульные дома
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−56
Balisticfrom Полчаса назад
Люди будущего не будут какать, почему спросите вы? Потому что в будущем продукты питания будут такого высокого качества, что после них в организме не будут скапливаться отходы, в общем всё впрок
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210
Maksim 56 минут назад
Красиво. Стильно. Инфраструктурно безграмотно.
Побережье - первый вопрос - как быть с приливами? У побережья может и 4-х метров доходить...
Вспоминая Фореста: "Однажды пошел дождь. И он лил четыре месяца..." - сезон дождей в таком домике будет сродни китайским пыткам.
Электричество и водичку еще подвести можно, а вот с какашками будут серьёзные проблемы...
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5k
Copycat Час назад
Очень забавно смотреть такие концепты - когда ты сам Дизайнер-Архитектор)
я так понимаю им очень нравилось это все рисовать - размещая спальни, санузлы и расставляя панорамные окна

однако тут целый ряд вопросов по коммуникациям
- водоснабжение: как оно будет? опреснять морскую воду? они в курсе как это делается? похоже что нет
- канализацию куда выводить?
- идея с дронами выглядит круто, допустим они могут вывозить мусор, спресованный калл из биотуалета и доставлять воду, но дроны надо заряжать и далее следующее
- Электричество: откуда его брать? солнечные батареи? генераторы которые используют энергию волн?

короче эта идея выглядит как по мне хорошо только на бумаге, на деле это будет дорого и не удобно, обычная панельная 5ти-этажка выйдет комфортабельней и дешевле
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
ха ха ха

да вы издеваетесь только смотрел
https://www.youtube.com/shorts/RhRCo0_szV0https://www.youtube.com/shorts/RhRCo0_szV0
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53k
zloykoyot 2 часа назад
Красиво. И ни слова откуда эти дома будут брать электроэнергию и куда девать отходы жизнедеятельности. Тоже на дронах привозить и увозить? Волны до 5 метров говорите? А что с тайфунами делать? Короче очередной никчёмный стартап для экодебилов.
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11k
a_komolow 2 часа назад
Канализация опять в воду? Или под дерево?
Электричество откуда брать будут?
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