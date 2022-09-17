Умные капсульные дома откроют новые возможности жизни нга природе

Жители капсульных домов в случае чрезвычайной ситуации также могут воспользоваться внедорожником, но предполагается, что они добираются додома на водном такси, водном мотоцикле или лодке.

Генеральный директор Ocean Builders Грант Ромундт заявил, что дома-кпсулы могут не бояться шторма. «Мы спроектированы для волн до пяти метров, и если бы мы хотели спроектировать его для больших волн, мы могли бы сделать это. В следующем году мы собираемся начать тестовый проект во Флориде, где мы попытаемся спроектировать их для ураганных условий».

Дом для установки на земле имеет почти такие же размеры и компоновку, что и морской, но центральная стойка находится в отверстии в земле. Компания заявляет, что эти капсулы можно «подготовить к зиме», чтобы домовладельцы «могли наслаждаться ими в любое время года».

Обновленный третий вариант дома-капсулы, по словам создателей, будет представлять собой одноэтажную конструкцию, которую можно «быстро, экономично и легко изготовить в любой точке мира».