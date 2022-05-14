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25 нелепых, забавных или удивительных домов на американском рынке недвижимости

25 нелепых, забавных или удивительных домов на американском рынке недвижимости

Автор:
14 мая 2022 09:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: А как у них   жизнь в сша   интерьер и декор   необычные дома   рынок недвижимости   цены в сша   цены на недвижимость   экстравагантно   
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Американский онлайн-сервис поиска жилья Zillow не только позволяет покупать, продавать и арендовать недвижимость, но и является настоящим кладезем развлекательного контента! Ну где ещё найдешь такое разнообразие архитектурных форм и причудливых дизайнерских решений... Давайте посмотрим на самые необычные и экстравагантные предложения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: А как у них   жизнь в сша   интерьер и декор   необычные дома   рынок недвижимости   цены в сша   цены на недвижимость   экстравагантно   
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