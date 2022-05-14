25 нелепых, забавных или удивительных домов на американском рынке недвижимости

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Американский онлайн-сервис поиска жилья Zillow не только позволяет покупать, продавать и арендовать недвижимость, но и является настоящим кладезем развлекательного контента! Ну где ещё найдешь такое разнообразие архитектурных форм и причудливых дизайнерских решений... Давайте посмотрим на самые необычные и экстравагантные предложения.
1. "Возможно, это самый идеальный дом середины века, который мы когда-либо видели в Сарасоте, штат Флорида. В настоящее время он оценивается в 899 000 долларов"
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3. "Это какая-то помесь кафе из тропического леса и волшебного дома из диснеевского "Энканто". 25 000 000 долларов США"
4. "Моя жизнь стала на 100% лучше после того, как я узнал, что этот почтовый ящик существует. 1 200 000 долларов США"
5. "Этот дом в Нью-Берлине (Висконсин) стоимостью 1,2 миллиона долларов то появляется, то исчезает с рынка уже много лет. Он идёт в комплекте с атриумом и крытым прудом с карпами"
8. "Особняк в Бель-Эйр под названием "Единственный", в настоящее время оценивается в 295 миллионов долларов"
9. "За 165 тысяч долларов, я думаю, у нас нет другого выбора, кроме как переехать на Гавайи"
11. "Вот действительно крутой «замок в лесу» на 22 акрах на озере Кристина, Британская Колумбия, выставлен на продажу за 1 395 000 долларов"
12. "Каждому дому нужен один из таких подвалов с лёгким доступом из гостиной. В настоящее время дом котируется на уровне 297 000 долларов"
13. "Если вам нравится сериал «Друзья», сегодня ваш счастливый день, потому что у нас есть для вас идеальный таунхаус в Хьюстоне"
15. "Прежде чем что-то сделать, я спрашиваю себя: «А разве идиот так поступит?» И если да, то я этого не делаю." Дуайт Шрут, сериал "Офис".$475,000
20. "Зачем покупать дом, если вы можете владеть собственным городом на Западе с 22 спальнями площадью 320 акров в Сагуаче, штат Колорадо? 4 700 000 долларов США"
21."Мы находимся в Тампе, штат Флорида, ради этого замка стоимостью 8,95 миллионов долларов, и в нём есть очень зелёный бальный зал"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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