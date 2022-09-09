Как выглядели 7 крупнейших общественных бань древности в пору своего расцвета

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Дизайнеры из QS Supplies, английского магазина сантехники, решили привлечь покупателей необычным способом. Они сделали цифровые 3D-рендеры, чтобы показать, как когда-то выглядели древние общественные бани и купальни, римские и не только. Проект реконструкции получился интересным и достойным вашего внимания.
Дизайнеры из QS Supplies, английского магазина сантехники, решили привлечь покупателей необычным способом. Они сделали цифровые 3D-рендеры, чтобы показать, как когда-то выглядели древние общественные бани и купальни, римские и не только. Проект получился интересным и достойным вашего внимания.
Термы святой Варвары (Барбары), Трир, Германия (2 век н.э.)
Руины этого массивного комплекса римских бань в средние века превратились в замок, а затем были разобраны на строительные материалы. Но в эпоху своего расцвета термы Варвары были огромными: местами в четыре этажа высотой, с площадью основания 42 000 м2 (что равно шести футбольным полям).
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Первоначальный комплекс включал в себя библиотеки, магазины, рестораны и салоны красоты в дополнение к облицованным мрамором бассейнам, саунам и морским гротам. Цифровая реконструкция этого места помогает понять, как здесь все должно было выглядеть. Но в целом руины в таком хорошем состоянии, что посетители и сегодня могут разглядеть в поперечном сечении фундамент, служебные туннели, системы отопления и водопровода.
Базилика Терма, Сарыкая/Йозгат, Турция (2 век н.э.)
Римляне построили Базилику Терма во втором веке нашей эры на месте знаменитого термального и целебного источника, который продолжает работать и сегодня. Фасад был построен из мрамора в стиле "коринфский ордер", и бассейн тоже был облицован мрамором, а внутренние стены были из известняка.
Ванны украшены изображениями как греческих, так и римских богинь, в том числе змеи, которая олицетворяет здоровье. Также есть большая христианская крестильная купель. Вода в главной термальной ванне естественным образом выравнивается при температуре около 45 градусов по Цельсию.
Термы Каракаллы, Рим, Италия (построены в 216 г. н.э.)
Самая известная и вторая по величине общественная купальня Древнего Рима была не просто помывочной, а обширным многофункциональным комплексом, в котором также располагались библиотеки и магазины. Тем не менее, бесплатные ванны были главной достопримечательностью: до 8000 римлян использовали их каждый день.
Выглядело это примерно так. Хитроумная водопроводная сеть обогревала и воду, и полы, и стены других комнат. Пар поднимался от 3-метровых статуй и гранитных колонн к стеклянному потолку над головой. Мраморные стены были украшены мозаикой и картинами, а двери были из позолоченной бронзы.
Вилла Адриана, Тиволи, Италия (110 г. н.э.)
Роскошный жилой комплекс императора Адриана, также известный как вилла Адриана, был построен вокруг банного комплекса, который использовался его семьей и ближним кругом.
В банях был предусмотрен ряд вариантов температуры, регулируемых системой подогрева пола. Римляне тренировались во внутреннем дворе, называемом палестрой, прежде чем спускались из жаркого кальдария в теплый тепидарий, круглую сауну, называемую лаконикумом, и заканчивали прохладным полосканием во фригидарии.
Великая баня, Мохенджо-Даро, Пакистан (3-е тысячелетие до н.э.)
Одной из самых ранних известных общественных бань в истории является эта индусская ванна, водонепроницаемый бассейн, расположенный на вершине насыпи земли и удерживаемый стенами из обожженного кирпича. Резервуар размером 12 х 7 метров, глубиной 2,4 метра, с лестницей на каждом конце. Он был заново открыт при раскопках этого места в 1920-х годах.
Расположенная на самой высокой точке города Инда, Великая баня может указывать на религиозное и/или культурное значение чистоты для этого древнего народа, особенно потому, что почти в каждом частном доме также была собственная ванна и сантехника.
Римские бани Одессоса, Варна, Болгария (2 век н.э.)
Самая большая общественная баня на Балканах когда-то достигала 22 метров в высоту и занимала площадь 7000 квадратных метров. В отличие от других римских бань, в которых были отдельные комнаты для мужчин и женщин, бани Одессоса были открыты для женщин до полудня, а для мужчин после обеда (после работы). Там даже было что-то вроде раздевалки для мужчин, куда они могли складывать свои ценные вещи на случай, если они зайдут в баню по дороге домой.
В банях Одессоса есть статуи богов Геракла, Виктории и Меркурия, а также святилище богов здоровья и исцеления Асклепия и Гигии. Стены построены из тщательно сложенного камня и кирпича, а большие двойные вестибюли изолировали посетителей от внезапного изменения температуры (кроме изменения, которое они желали при переходе из кальдария в тепидарий).
Римские бани, Бат, Англия (60-70 гг. н.э.)
Самые хорошо сохранившиеся древние бани Северной Европы настолько важны для англичан, что они назвали город в их честь. В то время как римляне знали город как Aquae Sulis (название в честь основного источника, который, возможно, использовался со времен бриттов железного века), позже преобладало англосаксонское название Baðum ("в банях"), а потом оно постепенно превратилось в старую добрую "Баню" (Bath).
Но бани Бата были совсем не простыми. Для начала, в отличие от многих римских бань, в них была Большая баня, бассейн с естественным подогревом, предназначенный для плавания, а не просто для купания. Большая баня изолирована 45 толстыми листами свинца, а керамический потолок поддерживается столбами, которые уходят прямо в воду. В комплексе также была сухая парилка под названием Лаконикум и комплекс небольших бассейнов, в том числе круглая холодная ванна глубиной 1,6 м.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Историческая реконструкция архитектура дизайн древность интересно общественные бани реконструкция римские бани руины
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