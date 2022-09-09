Как выглядели 7 крупнейших общественных бань древности в пору своего расцвета

Самая большая общественная баня на Балканах когда-то достигала 22 метров в высоту и занимала площадь 7000 квадратных метров. В отличие от других римских бань, в которых были отдельные комнаты для мужчин и женщин, бани Одессоса были открыты для женщин до полудня, а для мужчин после обеда (после работы). Там даже было что-то вроде раздевалки для мужчин, куда они могли складывать свои ценные вещи на случай, если они зайдут в баню по дороге домой.