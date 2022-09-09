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Как выглядели 7 крупнейших общественных бань древности в пору своего расцвета

Как выглядели 7 крупнейших общественных бань древности в пору своего расцвета

Автор:
09 сентября 2022 16:01
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Историческая реконструкция   архитектура   дизайн   древность   интересно   общественные бани   реконструкция   римские бани   руины   
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Дизайнеры из QS Supplies, английского магазина сантехники, решили привлечь покупателей необычным способом. Они сделали цифровые 3D-рендеры, чтобы показать, как когда-то выглядели древние общественные бани и купальни, римские и не только. Проект реконструкции получился интересным и достойным вашего внимания.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Историческая реконструкция   архитектура   дизайн   древность   интересно   общественные бани   реконструкция   римские бани   руины   
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8  комментариев
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66k
Вит Z 8 часов назад
Как так то,в древние времена,европейцы любили мыться,а в средние века начали придумывать духи,чтобы не смердеть,т.к не любили ходить в бани и принимать ванны,за то русских в этом плане считали варварами)
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39k
Бабай 10 минут назад
Кто может сказать, как выглядела баня 3000 лет до н.э.? Очевидцы есть?
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5k
просто Дмитрий Полчаса назад
А как же про "блохастую Европу"? Или это только про французов?
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70k
Пётровыч 5 часов назад
Римляне жили по сравнению с другими странами в разы лучше, а всё потому, что была создана грамотная политика завоеваний и управления вассалами, как только другие страны взяли всё лучшее от такой политики, империя треснула, а потом и вовсе развалилась, остался лишь один сапог, и тот сам не свой.
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