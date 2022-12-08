"Посветили исподним": Сочи украсили гирляндой из светящихся трусов за четыре миллиона рублей

В преддверие новогодних праздников Сочи начинает преображаться: в городе появились гирлярнды и различные светодиодные инсталляции. Одна из них выглядит довольно оригинально - в виде сохнущей на веревке одежды.

Кому-то из жителей гирлянда напомнила итальянский городок, в котором над головами прохожих может запросто сушиться нижнее белье. А депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев, узнав о стоимости украшения, удивлён: как же так? В то время, когда руководство городов по всей России принимает решение отказаться от расходов на новогодние празднества и используют прошлогодние елки и украшения, «в Сочи вдруг над головами граждан начинает светиться исподнее».