FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6709 постов • 964 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Посветили исподним": Сочи украсили гирляндой из светящихся трусов за четыре миллиона рублей

"Посветили исподним": Сочи украсили гирляндой из светящихся трусов за четыре миллиона рублей

Автор:
08 декабря 2022 14:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   бюджет   гирлянда   госзакупки   новый год   украшения   
1466
4

На одной из центральных улиц курортного города появилось необычное оформление в виде гирлянды из предметов нижнего белья. Смело, креативно, и, что немаловажно, - дорого.

В преддверие новогодних праздников Сочи начинает преображаться: в городе появились гирлярнды и различные светодиодные инсталляции. Одна из них выглядит довольно оригинально - в виде сохнущей на веревке одежды.


Кому-то из жителей гирлянда напомнила итальянский городок, в котором над головами прохожих может запросто сушиться нижнее белье. А депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев, узнав о стоимости украшения, удивлён: как же так? В то время, когда руководство городов по всей России принимает решение отказаться от расходов на новогодние празднества и используют прошлогодние елки и украшения, «в Сочи вдруг над головами граждан начинает светиться исподнее».


×
×

«Ладно бы еще, если эти гирлянды были заказаны и изготовлены в прошлом году и на них сейчас деньги не тратились. Но по информации на сайте госзакупок – тендер на украшение города прошел всего два месяца назад. Гирлянды с нижним бельем обошлись бюджету почти в 4 млн, всего на украшения в этом году в Сочи ушло больше 200 млн», - недоумевает Гусев.




В мэрии Сочи сообщили, что ключевыми в новогоднем дизайне остались элементы прошлых лет, а новых докупили совсем чуть-чуть, но точную сумму, затраченную на украшение города, не назвали.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Сочи   бюджет   гирлянда   госзакупки   новый год   украшения   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
KarabasBarabas 55 минут назад
337 068 рублей за единицу? Серьезно? Кристаллы Сваровски чтоли использовали при изготовлении?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
82
Sergel Fman 8 секунд назад
Ояебу... Наглость чиновников в распиле бюджета безгранична...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Вася Васильев Минуту назад
ну не всё же Москве пилить такие рекламные бюджеты )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Ivan 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
СергейПименов 2 минуты назад
По европейски...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
131
cfhfwby 9 минут назад
А что вы хотите от города, в котором всем заправляют чурбаны с Кавказа и Северного Кавказа, там русские только для обслуги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ashabad 22 минуты назад
А что, прикольно... Не пойму, в чём проблема?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Как то мелко взяли, нужно было развесить гирлянду, из бабушкиных пробздетых рейтузов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 44 минуты назад
чем трусики хуже майки? или о одежде вслух в приличном обществе не говорят? или это о там что воруют? так везде и все воруют у кого хоть малейшая возможность есть.... или это о том что деньги на войну нужны а они шикуют?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Виталий Гедрис 48 минут назад
Комплект для для похода ребёнка на утренник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
.Атеист. 54 минуты назад
Допустим ладно, с ценой погорячились, мягко говоря.
Но почему именно шмотки, Сочи славится пошивом одежды? Или я что-то не понимаю, или тупо кто-то очень здорово отмыл баблосики себе на новогодний столик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Trenzel2003 Час назад
Фетишист заказывал? Да его лечить надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

170184



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Настолько хорошо, что идеально
Настолько хорошо, что идеально
Набирающие популярность в сообществах
Что происходит с тахометрами на современных немецких автомобилях?
Что происходит с тахометрами на современных немецких автомобилях?
Чудо Двухсабельника
Чудо Двухсабельника
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будущее уже тут

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#подборка#Прошлое#улыбнуло#люди#Разное#аварии#соцсети
#Юмор#животные#история#забавно#автомобили#автомир#Ynews#Россия#дтп#СССР
#интересно#интересное#картинки#позитив#Приколы#кино#познавательно#в мире#сатира#США
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку Украшаем дом к Новому году: 30 креативных идей Украшаем дом к Новому году: 30 креативных идей Крутые идеи новогоднего декора из шишек и веток Крутые идеи новогоднего декора из шишек и веток "Теперь машина будет квартиру снимать?": жительница Сочи удивилась цене парковки "Теперь машина будет квартиру снимать?": жительница Сочи удивилась цене парковки Распутываю, распутываю: удивительные факты о советских гирляндах Распутываю, распутываю: удивительные факты о советских гирляндах С Новым годом: двор многоэтажки украсили черепами, шкурами плюс шашлык из мышей С Новым годом: двор многоэтажки украсили черепами, шкурами плюс шашлык из мышей

На что жалуетесь?

Вернуться