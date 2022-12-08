"Посветили исподним": Сочи украсили гирляндой из светящихся трусов за четыре миллиона рублей

На одной из центральных улиц курортного города появилось необычное оформление в виде гирлянды из предметов нижнего белья. Смело, креативно, и, что немаловажно, - дорого.
В преддверие новогодних праздников Сочи начинает преображаться: в городе появились гирлярнды и различные светодиодные инсталляции. Одна из них выглядит довольно оригинально - в виде сохнущей на веревке одежды.
Кому-то из жителей гирлянда напомнила итальянский городок, в котором над головами прохожих может запросто сушиться нижнее белье. А депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев, узнав о стоимости украшения, удивлён: как же так? В то время, когда руководство городов по всей России принимает решение отказаться от расходов на новогодние празднества и используют прошлогодние елки и украшения, «в Сочи вдруг над головами граждан начинает светиться исподнее».
«Ладно бы еще, если эти гирлянды были заказаны и изготовлены в прошлом году и на них сейчас деньги не тратились. Но по информации на сайте госзакупок – тендер на украшение города прошел всего два месяца назад. Гирлянды с нижним бельем обошлись бюджету почти в 4 млн, всего на украшения в этом году в Сочи ушло больше 200 млн», - недоумевает Гусев.
В мэрии Сочи сообщили, что ключевыми в новогоднем дизайне остались элементы прошлых лет, а новых докупили совсем чуть-чуть, но точную сумму, затраченную на украшение города, не назвали.
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Но почему именно шмотки, Сочи славится пошивом одежды? Или я что-то не понимаю, или тупо кто-то очень здорово отмыл баблосики себе на новогодний столик.
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