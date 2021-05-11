Сочи никогда не был городом с доступными ценами, но в последнее время они растут не по дням, а по часам. Это замечают и гости курорта, и местные жители, и те, кто хотел бы задержаться в Сочи на несколько месяцев. В соцсетях активно обсуждают видео, в котором молодая девушка удивляется возросшей в 10 раз стоимости парковки.