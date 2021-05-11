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Девушка, проживающая в одном из ЖК города, заметила объявление, извещающее об увеличении стоимости парковочного места аж на 18 000 рублей.
Сочи никогда не был городом с доступными ценами, но в последнее время они растут не по дням, а по часам. Это замечают и гости курорта, и местные жители, и те, кто хотел бы задержаться в Сочи на несколько месяцев. В соцсетях активно обсуждают видео, в котором молодая девушка удивляется возросшей в 10 раз стоимости парковки.
Девушка заметила, что на дверях подъезда дома одного из жилищных комплексов развесили объявления. Жильцов уведомляли о том, что с первого июня стоимость парковочных мест будет увеличена с 2000 рублей до 20 000 рублей, т.е. в 10 раз.
"У меня что, машина будет квартиру снимать?" - возмущается автор видео.
"У меня что, машина будет квартиру снимать?" - возмущается автор видео.
Помимо этого в своем Инстаграм-аккаунте жительница Сочи рассказывает, что те, кто решил снимать квартиры в городе-курорте на длительный срок, в последнее время столкнулись с ситуацией, когда хозяева жилья резко и без предупреждения повышают на него цены, увеличив аренду квартир до 70-100 тысяч рублей в месяц. Между тем, поясняет девушка, таких зарплат в городе нет. И тем, кто считает, что приехав туда, они смогут хорошо зарабатывать и при этом отлично жить, пора снять розовые очки.
Что касается увеличения аренды парковки, то эта ситуация не выдуманная, но, судя по всему, относится к местечковым разборкам с должниками. Как поясняют местные СМИ, речь идет о частной парковочной зоне, которая не является придомовой территорией ЖК, но на которой жители этого комплекса продолжают оставлять свои авто. При этом, многие из них являются должниками коммунальных услуг, месяцами не платят за свет и воду. Именно для этих людей было принято решение повысить своимость парковочных мест. Просто в объявлении, как это иногда случается, все эти нюансы оставили "за скобками", чем возмутили жителей дома, которые не были в курсе ситуации.
Что же касается повышения цен на аренду жилья и других услуг, то, возможно, это мера временная, связанная с началом туристического сезона? Ситуацию "подогрело" закрытие границ с Турцией, и туристы, оставшиеся без моря, обратили свои взоры на российские курорты. И понеслось. За отдыхающих заступился шоумен Михаил Галустян, призвавший местных арендаторов не наглеть, но, похоже, его призыв прошел стороной. И пока находятся люди, готовые платить дикие деньги за посредственный сервис, он будет только дорожать.
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В содержимом поста – другое.
Так сколько там стоит парковка у не борющихся с жильцами?
За всю жизнь не объездить их все. Чего туда народ то прётся? Мёдом намазано что ли?
О.К. - отсутствие конкуренции.
"Мы месяц по Галактике «маму» попоем и планета у нас в кармане. А ещё месяц и воздух купим. У кого воздуха нет, все сюда насыпятся. Воздух наш. Они будут на карачках ползать, а мы на них плевать..." (С) - примерно то же самое...