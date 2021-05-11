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"Теперь машина будет квартиру снимать?": жительница Сочи удивилась цене парковки

"Теперь машина будет квартиру снимать?": жительница Сочи удивилась цене парковки (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 08:06
Сообщество : Жить в России
Метки: аренда   бюджет   жизнь   парковка   сочи   экономика   
2754
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Девушка, проживающая в одном из ЖК города, заметила объявление, извещающее об увеличении стоимости парковочного места аж на 18 000 рублей.

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Метки: аренда   бюджет   жизнь   парковка   сочи   экономика   
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17  комментариев
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5k
Regerald 2 часа назад
Все сказки про коммунизм, что нам рассказывали в СССР, может и не воплотились, но вот все ужасы капитализма, которыми нас пугали коммунисты, оказались сущей правдой. (с)
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32k
Alex 7 минут назад
Просто там тур бизнес в руках армян и азеров, а эти бараны по другому не умеют.
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151
Glassy Полчаса назад
Кто-то против внутреннего туризма.
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66k
Холодненький Полчаса назад
Америка по прежнему гадкое гнездо капитализма!...
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2k
Sergei Ogarkov Час назад
Сочи и краснодарский край относятся к тем 10% территории РФ где можно жить, а не выживать в плане климата. Цены будут расти.
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646
Сергей Час назад
сразу подумал, что опечатка. Ну, 20 тыс это овердохрена. Может было 1800 и подняли до 2000 руб/мес. А потом вспомнил, что это Сочи.
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1k
K_II_T Час назад
В заголовке одно
В содержимом поста – другое.
Так сколько там стоит парковка у не борющихся с жильцами?
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3k
Тень Час назад
Вообще-то 20 000 тысяч - это 20 миллионов.
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37k
dima423 2 часа назад
Ну вариантов то много как бы.. можно купить парковочное место, можно ставить на улице, можно продать машину, можно переехать в саратов)
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2k
Ivan 2 часа назад
Я в этом году планирую посетить Балтийское море и Северный Ледовитый океан. Ну, в смысле, в Питер и Мурманск на машине рвануть.
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Помимо Сочи у нас в России есть стопятьсот мест, куда бы стоило поехать на отдых.
За всю жизнь не объездить их все. Чего туда народ то прётся? Мёдом намазано что ли?
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151
Glassy Великий Кормчий Полчаса назад
Дань моде!
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112
Akabushkin Petr 2 часа назад
С - спрос.
О.К. - отсутствие конкуренции.
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10k
Голос Вселенной 2 часа назад
Закон рынка.... Заграница закрыта... Спрос на местный колорит есть... В Мск, к примеру, во время ЧМ-2018 жилье тоже в разы подорожало на недолго...
"Мы месяц по Галактике «маму» попоем и планета у нас в кармане. А ещё месяц и воздух купим. У кого воздуха нет, все сюда насыпятся. Воздух наш. Они будут на карачках ползать, а мы на них плевать..." (С) - примерно то же самое...
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−9
chelcom 2 часа назад
Если Сочи н нравиться, то какого черта туда едут? Живите у себя на родине.
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