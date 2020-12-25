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Украшаем дом к Новому году: 30 креативных идей

Украшаем дом к Новому году: 30 креативных идей (31 фото)

Автор:
25 декабря 2020 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   новый год   праздники   рождество   стили   творческие идеи   украшения   
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31
Люди со всех концов планеты делятся своим удачным опытом создания новогодних и рождественских украшений.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   новый год   праздники   рождество   стили   творческие идеи   украшения   
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SolomonA Час назад
Елочная игрушка с Брюсом - шикарна!
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