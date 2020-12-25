Украшаем дом к Новому году: 30 креативных идей

Автор:
25 декабря 2020 08:30
Люди со всех концов планеты делятся своим удачным опытом создания новогодних и рождественских украшений.
"Эта лисица явно влюбилась в нашу лису-светильник"
"Это сделала своими руками к Рождеству наша школьная уборщица"
"Я пчеловод. Вот, помог им подготовиться к празднику"
"Наши классы французского и испанского так украсили себе двери"
"Каждый год к рождеству кто-то из соседей украшает почтовый ящик на нашей улице вязаной шапочкой. Причем каждый раз новой"
Инсталляция "Работа на удаленке"
"У нас в городе на Рождество украшают все почтовые ящики"
"Эту елочную игрушку я сделала, чтобы отразить главную тему 2020-го"
"В нашем городе в моде тема гномов"
"Украсил лестницу. Не знаю, понравится ли жене"
"А вы тоже любите тематические верхушки для елки?"
Любителям "Симпсонов" посвящается
Рождественские декорации в японском ресторане"
"В нашем поселке подсветку сделали по детским рисункам"
Варшавское метро подготовилось к праздникам
"Мой сосед украшает двор с шком. А я - нет"
"В этом году мне захотелось ярких и стильных рождественских декораций"
"Наша управляющая компания провела конкурс по украшению квартирных дверей к Рождеству. Приз - большая скидка с квартплаты, так что я старался, как мог"
"Мы всей семьей каждый год собираем эту зимнюю деревню"
"У нас в городе теперь обозначают ямы в сфальте елочками"
"Мой коллега - фанат "Крепкого орешка" - сделал вот такую елочную свечку"
Похоже, здесь живет владелец фабрики по производству автомобильных дезодорантов
Кошмар перед Рождеством: для любителей ужастиков
"Мы украшали дом два месяца"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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