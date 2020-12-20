Крутые идеи новогоднего декора из шишек и веток

Мы живем в такое время, когда термин «экологичность» становится все весомее, а люди, с большим уважением относятся к окружающей природе, чем это было десятки лет назад. В связи с этим, от пластиковых и прочих искусственных новогодних украшений люди постепенно отходят. На замену им приходят натуральные природные материала: ягоды, сухие ветки, еловые лапы, сушеные дольки апельсина и так далее.
В этом посте подобраны праздничные украшения из шишек, которые можно сделать самим и украсить дом.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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