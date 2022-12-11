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"Оторви мне что-нибудь": на главной ёлке в Твери повесили гирлянду с Зеленским и Пугачёвой

"Оторви мне что-нибудь": на главной ёлке в Твери повесили гирлянду с Зеленским и Пугачёвой

Автор:
11 декабря 2022 13:09
Сообщество : Жить в России
Метки: гирлянда   елка   новый год   перфоманс   политика   тверь   украшение   
785
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Гирлянда с изображениями "врагов народа" не простая, а функциональная. Каждому желающему предлагается оторвать от фигурки нечто важное.

Жители Твери в преддверии новогоднего праздника организовали очередной перфоманс, украсив главную ёлку города необычной гирляндой.


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У каждой фигурки с изображением главных "врагов России" есть пунктирные линии по краям и надпись "Оторви мне что-нибудь". Это "что-нибудь" может оказаться конечностью или половым органом - на выбор.


В компании с Байденом на гирлянде висит Алла Борисовна с мужем, Зеленский, Лайма Вайкуле, Макрон и другие отличившиеся в отношении к России личности.



Авторы этого шедевра очумелых ручек не установлены, но никто из жителей Твери в полицию о перфомансе не заявлял. Через время было замечено, что у Зеленского не хватает ноги.

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Метки: гирлянда   елка   новый год   перфоманс   политика   тверь   украшение   
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8  комментариев
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8k
GROMOZEKA Полчаса назад
«Жители Твери в преддверии новогоднего праздника организовали очередной перфоманс»

А может не надо за всех жителей говорить?
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8k
Борис Карабанов 20 секунд назад
Ну, всё - окончательно опустились до определённого уровня. Низко. Ниже некуда. Сравнялись, так сказать. Даже если это провокация (именно провокация) одного человека, то всё равно позорище. Один повесил, а другие поддерживают. Потом информация уходит гулять по сети и уже воспринимается, как организованное или поощраемое властями действие. А самое позорное и низкое говорить "И чё? А у них там, а они там...". Мало ли что "у них там".
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4k
Elmaestro 2 минуты назад
ё.б.н.у.т.ы.е,
че...
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26k
albedo 6 минут назад
Вспомнилось
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6k
Copycat 13 минут назад
имеют право на такое, и на фоне того как украинская делегация топчется на флаге ДНР такое сложно осуждать
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396
Knives22 Copycat 6 минут назад
Ну давайте свиньям уподобляться.
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