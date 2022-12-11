"Оторви мне что-нибудь": на главной ёлке в Твери повесили гирлянду с Зеленским и Пугачёвой

Гирлянда с изображениями "врагов народа" не простая, а функциональная. Каждому желающему предлагается оторвать от фигурки нечто важное.
Жители Твери в преддверии новогоднего праздника организовали очередной перфоманс, украсив главную ёлку города необычной гирляндой.
У каждой фигурки с изображением главных "врагов России" есть пунктирные линии по краям и надпись "Оторви мне что-нибудь". Это "что-нибудь" может оказаться конечностью или половым органом - на выбор.
В компании с Байденом на гирлянде висит Алла Борисовна с мужем, Зеленский, Лайма Вайкуле, Макрон и другие отличившиеся в отношении к России личности.
Авторы этого шедевра очумелых ручек не установлены, но никто из жителей Твери в полицию о перфомансе не заявлял. Через время было замечено, что у Зеленского не хватает ноги.
Источник:
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А может не надо за всех жителей говорить?
Может жители тут и ни при чем вовсе?
че...