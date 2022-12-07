FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6706 постов • 963 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Все живы? Никого не убило?»: в Казани у мужика взорвался самогонный аппарат и разнёс половину квартиры

«Все живы? Никого не убило?»: в Казани у мужика взорвался самогонный аппарат и разнёс половину квартиры

Автор:
07 декабря 2022 16:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Казань   аппарат   брага   взрыв   квартира   окно   прохожие   самогон   умелец   хлопок   
303
5
3

Обломки окна даже вылетели на улицу.

Умелец из Казани решил варганить самогон и прикупил аппарат. Пристроил его в санузел и начал колдовать над брагой.

Но что-то пошло не так.

В один из вечеров раздался мощный хлопок и ударная пошла из сортира на кухню и выбила окно.

Горе-самогонщик, его родные и случайные прохожие не пострадали. Будет ли умелец и дальше гнать натурпродукт - не известно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Казань   аппарат   брага   взрыв   квартира   окно   прохожие   самогон   умелец   хлопок   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Copycat 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Viktor 3 минуты назад
Как падла горбатая ввела антиалкогольный свой закон, с тех пор и гоню (37 лет, кому лень считать)! Не представляю, что там может рвануть. Ну правда кое-какие правила надо соблюдать, но это элементарщина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Евгений 6 минут назад
такое ощущение, что окна, без анкеров прикрепили, просто на монтажну пену приклеили )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сибиряк 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Serg2001 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

184862



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
10 «самых» исторических артефактов: лучшие в своём роде⁠⁠
10 «самых» исторических артефактов: лучшие в своём роде⁠⁠
Набирающие популярность в сообществах
10 главных премьер фильмов для киноманов
10 главных премьер фильмов для киноманов
В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками
В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками
Какая профессия, такой и доход
Какая профессия, такой и доход
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так дешевле

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#позитив#дтп#Разное#шоу бизнес#дети#новости#сатира
#Юмор#животные#забавно#подборка#авто аварии#история#улыбнуло#кино#Приколы#СССР
#Прикол#факты#картинки#автомобили#автомир#аварии#Ynews#люди#Прошлое#познавательно
Какая профессия, такой и доход Какая профессия, такой и доход Раз-два — Байден заберёт тебя, три-четыре — запирайте дверь в квартире Раз-два — Байден заберёт тебя, три-четыре — запирайте дверь в квартире В США внедорожник врезался в магазин с пиротехникой В США внедорожник врезался в магазин с пиротехникой Так вот ты какая, Аннушка-маслоразливательница Так вот ты какая, Аннушка-маслоразливательница Что ты такое: зачем в хрущевках делали окна между ванной и кухней Что ты такое: зачем в хрущевках делали окна между ванной и кухней Горшочек не вари: самогонный аппарат разбил планы мужчины на весёлый Новый год Горшочек не вари: самогонный аппарат разбил планы мужчины на весёлый Новый год

На что жалуетесь?

Вернуться