«Все живы? Никого не убило?»: в Казани у мужика взорвался самогонный аппарат и разнёс половину квартиры

Обломки окна даже вылетели на улицу.
Умелец из Казани решил варганить самогон и прикупил аппарат. Пристроил его в санузел и начал колдовать над брагой.
Но что-то пошло не так.
В один из вечеров раздался мощный хлопок и ударная пошла из сортира на кухню и выбила окно.
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Горе-самогонщик, его родные и случайные прохожие не пострадали. Будет ли умелец и дальше гнать натурпродукт - не известно.
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