«Все живы? Никого не убило?»: в Казани у мужика взорвался самогонный аппарат и разнёс половину квартиры

Умелец из Казани решил варганить самогон и прикупил аппарат. Пристроил его в санузел и начал колдовать над брагой.

Но что-то пошло не так.

В один из вечеров раздался мощный хлопок и ударная пошла из сортира на кухню и выбила окно.