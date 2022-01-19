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Что ты такое: зачем в хрущевках делали окна между ванной и кухней

Что ты такое: зачем в хрущевках делали окна между ванной и кухней (10 фото)

Автор:
19 января 2022 18:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Жизнь   СССР   версии   загадка   квартира   окно   факты   хрущевка   
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Многие жители хрущевок часто задаются вопросом: почему сделано так, а не иначе? Почему, допустим, кухни такие маленькие? Неужели нельзя было пожертвовать двумя квадратами комнаты, и хоть немного расширить малюсенькую прихожую? Сегодня рассказываем об одной из главной загадки хрущевок – окне между ванной и кухней.

Об этой особенности многих советских построек знают многие, но многие также не знают, зачем вообще она нужна. В наше время таких окон, конечно, уже не делают, но в прошлом архитекторы были обязаны вносить эти отверстия в проект каждой квартиры в каждом доме.

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Показательно, что такая особенность характерна не только для советских пятиэтажек, но и для некоторых дореволюционных домов: в частности, в Петербурге в историческом центре, где порой по несколько ванных комнат, также есть такие окна. Говоря о Москве, можно вспомнить роман Михаила Булгакова «Собачье сердце»: Шариков заперся в ванной, а спасать его нужно было через то самое окно. Дом, в котором развивались события, и вправду был построен еще даже до войны – в 1911 году. Перейдем к наиболее популярным версиям о том, зачем нужно было это окно.

 

Спасение утопающих – дело рук домочадцев

Бывает так, что в ванной происходят различные эксцессы. Одна из версий состоит в том, что окно нужно было для того, чтобы не ломиться через закрытую дверь, и помочь человеку, если вдруг он поскользнулся. Ведь если дверь закрыта, а пространство крайне ограничено, зайти через дверь будет куда тяжелее, даже если она открывается не вовнутрь. А если учесть, что по проекту архитекторов те самые коридоры были очень узкими, выломать дверь в ограниченное время было очень тяжело. Так что окно могло действительно помочь в спасении.

 

Взрывная волна

Еще одна теория, согласно которой эти окна могли взять на себя взрывную волну от газового котла. В прошлом газ был далеко не во всех домах, и в квартиры ставили те самые котлы.

В случае, если неудачливые хозяева вдруг допустили утечку, через такое окно якобы могла пройти взрывная волна, сохранив стену между кухней и ванной.

Но на самом деле сильный взрыв легко пробьет тонкую стену, и окно совсем не поможет.

 

Борьба с заразой

Туберкулез – страшная болезнь, ходившая по планете огромными шагами в начале прошлого века. Не секрет, что возбудителем болезни служит палочка Коха, которая хорошо себя чувствует во влажных и темных помещениях. Если же на нее попадает ультрафиолет, она погибает.

Так появилась еще одна версия, зачем нужно то самое окно.

В реальности же в окно практически не попадает прямого света: лучи отсеиваются двумя стеклами. А на первых этажах, которые часто находятся в тени деревьев, вообще очень мало света – куда уж тут для солнечных лучей в ванную комнату.

 

Личное пространство

Мы уже оговаривались, что такие окна были и в старых квартирах. А что в том же Петербурге произошло после революции с такими квартирами? Правильно, они стали коммуналками.

Поэтому можно отметить и то, что окна помогали с тем, чтобы определить, находится ли кто-то в ванной прямо сейчас. И не приходилось ломиться в ванную, а достаточно было просто посмотреть, горит ли свет в окне.

 

Дополнительный свет

Эта версия наиболее вероятная. До массовой электрификации часто приходилось зажигать керосиновую свечу или лампу при входе в темную ванную. Да и в самых первых хрущевках случалось так, что свет то и дело пропадал.

Поэтому окно хотя бы днем могло доставить свет туда, где его вообще-то не очень много. Поэтому такие окна мало того, что спасали от тьмы, так еще и заодно помогали экономить электричество.

 

Сейчас окна между кухней и ванной практически не делают. А в старых квартирах их предпочитают убирать прямо во время ремонта или же закрашивать краской. Решать, конечно, каждому, что делать с этим окном, но его и сейчас можно использовать: украсить свою ванную интересной нишей в стене или сделать окно изюминкой вашей квартиры.

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Метки: Жизнь   СССР   версии   загадка   квартира   окно   факты   хрущевка   
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8  комментариев
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3k
Egoro Час назад
Чего только современные теоретики не придумают. Всё проще - днём в ванной комнате не нужно было включать свет, который падал через окно. Экономика должна быть экономной (с), правда это выражение появилось попозже, при Брежневе.
А вот это очень улыбнуло: "палочка Коха, которая хорошо себя чувствует во влажных и темных помещениях. Если же на нее попадает ультрафиолет, она погибает.В реальности же в окно практически не попадает прямого света". Да хоть залейся солнечным светом, стекло практически не пропускает ультрафиолетовые лучи.
Или это: "До массовой электрификации часто приходилось зажигать керосиновую свечу или лампу при входе в темную ванную. Да и в самых первых хрущевках случалось так, что свет то и дело пропадал". Ну коли уж разговор именно про хрущёвки, что следует из названия "Загадка хрущевки: окно между ванной и кухней", то ТС, видимо, не знает, что их стали строить не в конце 19 или начале 20 веков, а значительно, значительно позднее.
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208
zz 9 минут назад
Плохо когда современный дебил, говноблоХЕР начинает рассуждать о том в чем полный ноль, а всё ради лайков и интернет вони.
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6k
sumrаknn 14 минут назад
У бабушки в квартире, 5 этажная кирпичная хрущевка было окно. Никаких комуналок не планировалось. Этот дом как и вся улица из таких домов и щас стоит. Реально было удобно - зайти отлить - свет не надо было включать.
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826
Nick 23 минуты назад
Колонка была либо в ванной, либо на кухне. Если в ванной - то приток воздуха через окошко. Если на кухне- можно крикнуть, чтоб рычажками подрегулировали колонку.
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65k
Варакин Алексей Полчаса назад
Дебилизация населения в действии .Пути эвакуации из дома должны быть освещены ,когда нет электричества. Поэтому на кухнях, в подьездах двери стеклянные , поэтому длинные коридоры были с окнами. Это называлось -забота о людях, что бы не могли возникнуть "Зимние вишни"
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196
Егор Терентьев Полчаса назад
Всё гораздо проще! Просто архитекторы, кто проектировал были вуайеристы
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17k
Митхун Чакрабортенков Час назад
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