Что ты такое: зачем в хрущевках делали окна между ванной и кухней

Еще одна теория, согласно которой эти окна могли взять на себя взрывную волну от газового котла. В прошлом газ был далеко не во всех домах, и в квартиры ставили те самые котлы.

В случае, если неудачливые хозяева вдруг допустили утечку, через такое окно якобы могла пройти взрывная волна, сохранив стену между кухней и ванной.

Но на самом деле сильный взрыв легко пробьет тонкую стену, и окно совсем не поможет.

Борьба с заразой