Провальные работы архитекторов и проектировщиков, за которые их могли побить

Авторам этих шедевров невероятно повезло, что наказание в виде прилюдного избиения палками в современном обществе не приветствуется. Они наворотили таких делов, что лучше это один раз увидеть...

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1. Начать стоит с мемов, которые всё объясняют без лишних комментариев 0

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3. Да, в данной подборке будет очень много лестниц 0 Источник:

4. Здесь поработал настоящий дьявол 0 Источник:

5. Автор этого шедевра имел твёрдую пятерку по визуальным обманам 0 Источник:

6. Пьяным вниз лучше не спускаться 0 Источник:

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8. За несколько секунд до... 0 Источник:

9. И смех и грех 0 Источник:

10. Я проектировщик, я так вижу 0 Источник:

11. П - перепланировка 0 Источник:

12. Застройщик обещал лоджию - застройщик её сделал 0 Источник:

13. В - водонепроницаемость 80 lvl, или ремонт от застройщика 0 Источник: