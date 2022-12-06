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Провальные работы архитекторов и проектировщиков, за которые их могли побить

Провальные работы архитекторов и проектировщиков, за которые их могли побить

Автор:
06 декабря 2022 15:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   архитектор   дом   и так сойдёт   квартира   проектировщик   смех   стройка   
3601
15
Авторам этих шедевров невероятно повезло, что наказание в виде прилюдного избиения палками в современном обществе не приветствуется. Они наворотили таких делов, что лучше это один раз увидеть...
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Метки: Прикол   Юмор   архитектор   дом   и так сойдёт   квартира   проектировщик   смех   стройка   
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8  комментариев
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6k
Сергей Час назад

Балкон заделали, чтобы комнату увеличить, поэтому и батарея тут.
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Александр 16 минут назад
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58k
Александр 20 минут назад
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 37 минут назад
А вам самим не надоело одни и те же картинки раз в неделю выкладывать?
МИНУС.
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1k
ya_pavel 44 минуты назад
А что с душевой кабиной не так? Пояснительно-строительная бригада, пожалуйста!
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38k
turyst 54 минуты назад
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Richard

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