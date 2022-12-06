Провальные работы архитекторов и проектировщиков, за которые их могли побить

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Авторам этих шедевров невероятно повезло, что наказание в виде прилюдного избиения палками в современном обществе не приветствуется. Они наворотили таких делов, что лучше это один раз увидеть...
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