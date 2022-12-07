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Пользователи рассказали, что самое неприятное и странное слышали сразу после интима

Пользователи рассказали, что самое неприятное и странное слышали сразу после интима

Автор:
07 декабря 2022 14:01
Метки: Прикол   забавно   из жизни   мнения   пользователи   после интима   соцсети   фото   
3728
14

В Твиттере пользователи часто поднимают самые актуальный вопросы. Недавно темой для обсуждения стала фраза одного блогера. Девушка поинтересовалась, что ужасного и странного говорили люди после интима?

×

А что вы слышали самое странное и неприятное после интима?

Источник:

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Метки: Прикол   забавно   из жизни   мнения   пользователи   после интима   соцсети   фото   
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16  комментариев
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
И где только такую )(уету находят?
Но с этим ладно, нахрена это сюда тащить?
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7k
evenSeven 36 минут назад
Что-то вспомнился старый анекдот про стриптиз. Муж собирается куда-то вечером. Жена ему:
- Ты куда это?
- Пойду в клуб там сегодня стриптиз на 100 баксов.
- 100 баксов? Охренел? Давай я тебе за 10 покажу!
- Ну давай...
Ну она там... оттанцевала. Муж дает ей 10 баксов и говорит:
- Дешевка, она и есть - дешевка!
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14k
Элитный тигр 57 минут назад
Кукурузина,
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26k
БамбарбияКиргуду Час назад
Это вообще шедевр.
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26k
БамбарбияКиргуду Час назад
И чо ,а она пусть своих покажет.Тема для общения будет.Может даже поприкалываются.Весело будет.А то ипать ,какие все нежные.


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26k
БамбарбияКиргуду Час назад
Ну здесь правильный подход.А то от счастья наутро пойдет в макдональдс,нажрется,и потолстеет.
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26k
БамбарбияКиргуду Час назад
Я бы на месте чувака не рисковал.Могла бы и откусить.
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9k
Rihovich Час назад
- Милый, а что самое странное тебе говорили после секса?
- Вот теперь будешь знать как соседские груши воровать!!!
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40k
jonnyD 2 часа назад
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50k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
всмысле неуважение?) это ж комплимент... типа она стройная и ему нравится)
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50k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну круто же, че не так?))
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50k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
дура) это перед сексом надо спрашивать...
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16k
Поручик 2 часа назад
"Мда, и квартира у тебя тоже маленькая" (с)старый анекдот
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1k
Шурман 2 часа назад
Такое правда бывает ?:) ну я дядя уже , просто перетрахал все что движется , но такой хрени ни встречал :)
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Спелая кукурузинка

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