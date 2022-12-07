Пользователи рассказали, что самое неприятное и странное слышали сразу после интима

3728
14
В Твиттере пользователи часто поднимают самые актуальный вопросы. Недавно темой для обсуждения стала фраза одного блогера. Девушка поинтересовалась, что ужасного и странного говорили люди после интима?
×
А что вы слышали самое странное и неприятное после интима?
Источник:
Ссылки по теме:
- "Закрыл глаза на 5 минут - опоздал на 2 часа": пользователи рассказали о своих непростых отношениях с будильниками
- "Дал Бог зайку - даст и лужайку": бестактные вопросы от родственников о том, когда будут дети
- 13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины
- Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей
- "Верните мой 2007!": пользователи поделились тем, чем им запомнился год, ставший мемом
Новости партнёров
Но с этим ладно, нахрена это сюда тащить?
- Ты куда это?
- Пойду в клуб там сегодня стриптиз на 100 баксов.
- 100 баксов? Охренел? Давай я тебе за 10 покажу!
- Ну давай...
Ну она там... оттанцевала. Муж дает ей 10 баксов и говорит:
- Дешевка, она и есть - дешевка!
- Вот теперь будешь знать как соседские груши воровать!!!