Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях

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Иногда даже по комментариям можно понять, о чем говорится в посте. Порой и сам пост-то скучный, а вот комментарии от пользователей к нему - что надо. Мы собрали. забавные мнения и шутки от людей, которых хлебом не корми, дай оставить где-то свое слово.
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А вы часто оставляете комментарии под постами?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Никогда.
Пожалуйста. А как вы хотели на дереве, под деревом, над ним или возле?
За деревом!
???
Я пошлю карточку маме. Она посмотрит и скажет: «Вах, вах, а где мой Гоги?» а я выйду из-за дерева и скажу: «Здравствуй, мама!»
не факт....
а вот "отгадай где теперь мой друг" могло заиграть совсем другим смыслом