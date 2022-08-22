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Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях

Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях

Автор:
22 августа 2022 15:17
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: комментарии   комменты   пользователи   прикол   смешно   соцсети   фото   
4404
15

Иногда даже по комментариям можно понять, о чем говорится в посте. Порой и сам пост-то скучный, а вот комментарии от пользователей к нему - что надо. Мы собрали. забавные мнения и шутки от людей, которых хлебом не корми, дай оставить где-то свое слово.

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Источник:

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Метки: комментарии   комменты   пользователи   прикол   смешно   соцсети   фото   
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11  комментариев
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
"А вы часто оставляете комментарии под постами?"
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Никогда.
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1k
Алексей Попов 4 минуты назад
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14k
Голос Вселенной 9 минут назад
Комментарий к фото
Похоже на "Пиратов ХХ века"...
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18k
Corvus Corax 17 минут назад
Комментарий к фото
Это еловые шишки...
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18k
Corvus Corax 18 минут назад
Комментарий к фото
Пираты 20-го века?
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40k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Слушай, вон дерево видишь? Хочу сфотографироваться, говорит грузин фотографу.
Пожалуйста. А как вы хотели на дереве, под деревом, над ним или возле?
За деревом!
???
Я пошлю карточку маме. Она посмотрит и скажет: «Вах, вах, а где мой Гоги?» а я выйду из-за дерева и скажу: «Здравствуй, мама!»
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34k
Aleks 49 минут назад
В современных реалиях с Кириллом я бы не был столь категоричен...

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10k
zlopisec Час назад

не факт....
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